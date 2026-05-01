ઈરાન પર ફરી બોમ્બમારીની આશંકા વિશે પૂછવામાં આવતાં ટ્રમ્પે કહ્યું - આની જરૂર પડી શકે છે

ટ્રમ્પને પેન્ટાગોન તરફથી ઈરાન માટે મિલિટરી વિકલ્પો મળવાની આશા છે, કારણ કે વહીવટીતંત્ર તેહરાન પર સમજૂતી સ્વીકારવા માટે દબાણ બનાવી રહ્યું છે.

யுএস પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
By ANI

Published : May 1, 2026 at 9:25 AM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે ઈરાન સાથે વાતચીત બંધ બારણા પાછળ આગળ વધી રહી છે અને જોરદાર રીતે કહ્યું કે તેમના વહીવટીતંત્રમાં માત્ર એક નાનકડું જૂથ જ વાતચીતની વાસ્તવિક સ્થિતિ જાણે છે.

ઓવલ ઓફિસમાં ગુરુવારે (લોકલ ટાઈમ) પત્રકારો સાથે વાત કરતાં ટ્રમ્પે કહ્યું, “મારા અને થોડા અન્ય લોકો સિવાય કોઈને ખબર નથી કે વાતચીત શું ચાલી રહી છે.” ટ્રમ્પે ઈરાનના નેતૃત્વની રચના અંગેની અવ્યવસ્થાને સ્વીકારી અને કહ્યું, “અમારી સામે એક સમસ્યા છે કારણ કે કોઈને પણ ખાતરીથી ખબર નથી કે અસલી નેતા કોણ છે. આ થોડી સમસ્યા છે.”

તેમ છતાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેહરાન ખૂબ જ મોટી સમજૂતી ઇચ્છે છે અને અમેરિકાના દબાણની રણનીતિ ઈરાનની અર્થવ્યવસ્થાને ભારે નુકસાન પહોંચાડી રહી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર અમેરિકાની આગેવાનીવાળી નાકાબંધીનો ઉલ્લેખ કરતાં ટ્રમ્પે કહ્યું, “તેમની અર્થવ્યવસ્થા તૂટી રહી છે. નાકાબંધી અત્યંત કડક છે. નાકાબંધીની તાકાત અસાધારણ છે.”

ટ્રમ્પે ઈરાન સામે મોટા પાયે મિલિટરી હુમલા ફરી શરૂ કરવાની આશંકાને ઘટાડીને આંકી છે, ભલે હાલમાં સીઝફાયર નાજુક સ્થિતિમાં હોય. જ્યારે તેમની પાસે ફરીથી બોમ્બમારીની આશંકા વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું, “મને ખબર નથી કે અમને તેની જરૂર છે કે નહીં. અમને તેની જરૂર પડી શકે છે.”

સીએનએનના અહેવાલ મુજબ, ટ્રમ્પને પેન્ટાગોનના અધિકારીઓ પાસેથી ઈરાન માટે અપડેટેડ મિલિટરી વિકલ્પો મળવાની આશા છે, કારણ કે વહીવટીતંત્ર તેહરાન પર સમજૂતી સ્વીકારવા માટે દબાણ બનાવી રહ્યું છે.

ટ્રમ્પે ઈરાન સામે મિલિટરી કાર્યવાહી કરવાના તેમના અધિકારને મર્યાદિત કરવા માટે કોંગ્રેસ દ્વારા વારંવાર કરવામાં આવતા પ્રયાસોની પણ ટીકા કરી. તેમણે પત્રકારોને કહ્યું, “તેઓ વારંવાર વોર પાવર્સ (યુદ્ધ અધિકારો) વિશે વાત કરે છે.” તેમણે આગળ કહ્યું, “હું ઈરાન સાથે એક સમજૂતી પર વાતચીત કરી રહ્યો છું અને દર અઠવાડિયે, દર ત્રણ દિવસે તેઓ એક વાત કહે છે કે યુદ્ધ રોકાઈ જવું જોઈએ.”

આ ટિપ્પણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે અમેરિકાના રક્ષા સચિવ પીટ હેગસેથે સેનેટ આર્મ્ડ સર્વિસીઝ કમિટી સમક્ષ વહીવટીતંત્રની કાનૂની સ્થિતિનો બચાવ કરતાં કહ્યું કે વર્તમાન સીઝફાયર 1973ના વોર પાવર્સ રિઝોલ્યુશન હેઠળની સમયમર્યાદાને અટકાવી દે છે.

કાયદા મુજબ, રાષ્ટ્રપતિને મિલિટરી કાર્યવાહીની માહિતી કોંગ્રેસને આપ્યા પછી 60 દિવસમાં કાર્યવાહી સમાપ્ત કરવી અથવા કોંગ્રેસ પાસેથી મંજૂરી લેવી પડે છે. ઈરાન સંઘર્ષ માટે આ ડેડલાઈન આ અઠવાડિયાના અંતમાં આવવાની ધારણા છે.

અહેવાલ મુજબ, સાક્ષી આપતી વખતે હેગસેથે કહ્યું, “આખરે હું આ વિષયને વ્હાઈટ હાઉસ અને વ્હાઈટ હાઉસના વકીલો પર છોડી દઈશ. તેમ છતાં, અમે હાલમાં સીઝફાયરમાં છીએ, જેનો અર્થ અમારી સમજ મુજબ એ છે કે 60 દિવસની ઘડિયાળ અટકી જાય છે.”

વર્જિનિયાના ડેમોક્રેટિક સેનેટર ટિમ કેન એ આ અર્થ પર સવાલ ઉઠાવ્યો અને કહ્યું, “મને નથી લાગતું કે કાયદો આનું સમર્થન કરશે.” કેને વધુમાં કહ્યું કે આવતી ડેડલાઈન વહીવટીતંત્ર માટે એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની પ્રશ્ન ઊભો કરી રહી છે.

