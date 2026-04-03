છેલ્લા કેટલાક વર્ષો કેવો રહ્યો અમેરિકા અને NATOનો સંબંધ, USએ નાટોમાંથી એક્ઝિટ લીધી તો શું થશે? જાણો
અમેરિકાના નાટોમાંથી ખસી જવા અંગે અટકળો ચાલી રહી છે. જો આવું થાય તો યુરોપ અસુરક્ષિત થઈ જશે અને રશિયા આક્રમક વલણ અપનાવશે
Published : April 3, 2026 at 4:45 PM IST
હૈદરાબાદ: અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આવ્યા બાદથી જ NATOના ભવિષ્ય અંગે સવાલ ઉઠવાના ચાલુ થઈ ગયા છે. બીજી તરફ નાટોના પણ યૂરોપિયન સભ્યો પર બજેટનો હિસ્સો ન આપવાના આરોપ લગાવીને ભડકતા રહ્યા છે. વર્તમાન સમયમાં ઈરાન યુદ્ધમાં નાટો દેશોના સક્રિયપણે શામેલ ન થવાથી ટ્રમ્પ નાટોમાંથી અમેરિકાને બહાર કાઢવા અંગે ગંભીરતાથી વિચારી રહ્યા છે.
કેવી રીતે બન્યું NATO?: વર્ષ 1940ના અંતમાં બ્રિટિશ, ફ્રેન્ચ, ડચ અને બેલ્જિયમ ઈચ્છતા હતા અમેરિકા કૉન્ટિનેન્ટ માટે સ્થાયી સુરક્ષા પ્રતિબદ્ધતા દેખાડે.
આનાથી નૉર્થ એટલાન્ટિક સંધિ થઈ, જેનાથી નાટો બન્યું. નાટોને યૂરોપ અને નૉર્થ અમેરિકાના 12 દેશોએ 4 એપ્રિલ 1949ના રોજ બનાવ્યું હતું. ત્યારથી 10 રાઉન્ડના વિસ્તાર (1952, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 અને 2024) દ્વારા વધુ 20 દેશ તેમાં શામેલ થઈ ચૂક્યા છે. હાલ NATOના કુલ સભ્ય દેશોની સંખ્યા 32 છે.
1950માં કોરિયન યુદ્ધ શરૂ થતાની સાથે જ નાટોને એક સંધિ દ્વારા એક બહુ મોટા સંસ્થાગત ગઠબંધનમાં બદલવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ.
નાટોને હંમેશાથી એક સૈન્ય સંગઠન બનાવવાનો હેતુ હતો, જે પશ્ચિમ અને મધ્ય યુરોપ, ખાસ કરીને પશ્ચિમ જર્મની પર સોવિયેત હુમલાને રોકવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. પશ્ચિમ યુરોપને તેની સુરક્ષા ગેરંટી વિશ્વસનીય બને તે માટે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ખંડ પર પરંપરાગત અને પરમાણુ દળો તૈનાત કરવા પડ્યા.
નાટોથી અમેરિકાને કેવી રીતે ફાયદો થયો?
તેણે અમેરિકાને ફોરવર્ડ બેઝ પૂરા પાડ્યા જ્યાંથી તે મધ્ય પૂર્વ અને દક્ષિણ એશિયામાં લશ્કરી દળો તૈનાત કરી શકે. થોડા સમય પહેલા, તત્કાલીન વિદેશ સચિવ મેડેલીન આલ્બ્રાઇટે કહ્યું હતું કે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એક આવશ્યક શક્તિ છે, જેનો અર્થ છે કે તે વિશ્વભરમાં લશ્કરી કાર્યવાહી કરવા અને ટકાવી રાખવા માટે સક્ષમ એકમાત્ર દેશ છે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને આવું કરવાથી કોઈ રોકી શકે નહીં.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને તેના સાથી દેશો સાથે અનુકૂળ વેપાર વ્યવસ્થાનો પણ ફાયદો થયો. તેણે વિશ્વભરના બજારો ખોલવા માટે દબાણ કર્યું.
પહેલી વાર નાટોને કટોકટીનો સામનો કરવો પડ્યો: નાટોએ તેના ઇતિહાસમાં અનેક તણાવનો સામનો કર્યો છે. 1956 ના સુએઝ કટોકટી દરમિયાન, યુ.એસ.એ ઇજિપ્તના ભાગોમાં બ્રિટિશ-ફ્રેન્ચ લશ્કરી હસ્તક્ષેપનો વિરોધ કર્યો.
1990 ના દાયકામાં, કેટલાક યુરોપિયન રાષ્ટ્રોને ચિંતા હતી કે વોશિંગ્ટન ભૂતપૂર્વ યુગોસ્લાવિયામાં સંઘર્ષને રોકવાના પ્રયાસોમાં નાટોને સામેલ કરવામાં ખચકાટ અનુભવી રહ્યું છે. 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં - શીત યુદ્ધ પછીની તેની ભૂમિકા અંગે ચિંતન પછી - નાટોએ 9/11 ના હુમલા પછી અમેરિકાના બચાવમાં આવવા માટે પ્રથમ વખત કલમ 5 નો ઉપયોગ કર્યો. ત્યારબાદ, તેણે અફઘાનિસ્તાનમાં ઝુંબેશનું નેતૃત્વ કર્યું. જો કે, ઇરાકના મુદ્દા પર તણાવ ભડક્યો.
ઈરાન સંઘર્ષ અને ટ્રમ્પ દ્વારા નાટોની ટીકા:
ટ્રમ્પે યુએસ નેવીને આવી કાર્યવાહી કરવાની સૂચના આપી ન હતી, તેમ છતાં તેમણે યુરોપના ખચકાટ પર ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો; ગયા શુક્રવારે, તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર અન્ય નાટો સભ્યોને "કાયર" ગણાવ્યા, અને જાહેર કર્યું કે "USA વિના, નાટો કાગળનો વાઘ છે!" એક ઈન્ટરવ્યુમાં, તેમણે કહ્યું કે જો નાટો તેના માર્ગો નહીં બદલે, તો તેનું ભવિષ્ય "ખૂબ જ ખરાબ" હશે. ત્યારબાદ, ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર પાછા ફરતા નાટો પર આકરા પ્રહારો કર્યા, જોડાણ પર મદદ કરવા માટે "કંઈ જ નહીં" કરવાનો આરોપ લગાવ્યો, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તેના સભ્યોની જીદને "ક્યારેય ભૂલશે નહીં".
ટ્રમ્પ દ્વારા નાટોની અગાઉની ટીકાઓ
2016: નાટો પર ટ્રમ્પના મંતવ્યો ઓછામાં ઓછા 2016 માં તેમના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ પ્રચારના સમયના છે. તે સમયે કરવામાં આવેલી અન્ય ટિપ્પણીઓમાં, તેમણે એક રેલીમાં જાહેર કર્યું કે નાટો "જૂનું થઈ ચૂક્યું છે", અને ઉમેર્યું કે તેઓ હજુ પણ જોડાણ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તેની જટિલતાઓ શીખી રહ્યા છે - "પરંતુ હું ઝડપથી શીખી જાઉં છું."
2016 ની શરૂઆતમાં, તેમણે ધ વોશિંગ્ટન પોસ્ટ ને કહ્યું: "અમે નાટો પર ઘણો ખર્ચ કરી રહ્યા છીએ; અને હા, જ્યારે અમે નાટો દ્વારા યુરોપનો બચાવ કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે અમે મોટા પ્રમાણમાં પૈસા ખર્ચી રહ્યા છીએ." બાદ આ વાત ખૂબ પરિચિત વાત બની ગઈ.
2017: 2017માં - તેમના કાર્યકાળના પ્રથમ વર્ષ દરમિયાન તેઓ અન્ય નાટો રાષ્ટ્રોના નેતાઓ સાથે દેખાયા અને સાથી સભ્ય દેશોને તેમનો "વાજબી હિસ્સો" ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ જાહેરમાં ઠપકો આપ્યો.
જુલાઈ 2018: જુલાઈ 2018માં નાટો સમિટમાં, ટ્રમ્પે તેમના નાટો સાથી દેશો પર દોષારોપણ કર્યું, ભારપૂર્વક કહ્યું કે તેઓએ ખરેખર તેમના GDP ના 4 ટકા યોગદાન આપવું જોઈએ, ફક્ત 2 ટકા નહીં.
2019: 2019માં, ટ્રમ્પે તેના લશ્કરી ખર્ચમાં વધારો કરવા માટે, ખાસ કરીને જર્મની પર દબાણ વધાર્યું, ચેતવણી આપી કે જો તેઓ આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો "મારે વેપાર પર કંઈક કરવું પડશે." ત્યારથી, જર્મની ધીમે ધીમે તેના સંરક્ષણ ખર્ચમાં વધારો કરી રહ્યું છે.
શું ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ નાટોમાંથી ખસી શકે છે?
અમેરિકા ખરેખર નાટોમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. જો કે, આ પ્રક્રિયા ઝડપી અથવા સીધી નહીં હોય. નાટો એક આંતરરાષ્ટ્રીય સંધિ હેઠળ કાર્ય કરે છે જે સભ્ય દેશોને એક વર્ષની સૂચના આપીને હટી જવાની મંજૂરી આપે છે. તેમ છતાં, યુ.એસ. સ્થાનિક કાયદો આ પ્રકિયા કેવી રીતે કરી શકાય તેના પર વધુ નિયંત્રણો લાદે છે.
2023 માં કોંગ્રેસ દ્વારા પસાર કરાયેલા કાયદામાં એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે કોઈપણ રાષ્ટ્રપતિ એકપક્ષીય રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને નાટોમાંથી પાછું ખેંચી શકશે નહીં.
આવા કોઈપણ પગલાં માટે કોંગ્રેસની મંજૂરી અથવા સેનેટના બે-તૃતીયાંશ બહુમતીનો ટેકો જરૂરી રહેશે, આ એક જરૂરિયાતથી નોંધપાત્ર રાજકીય અવરોધ ઊભો થશે. આ સેફગાર્ડ ત્યારે લાવવામાં આવ્યું જ્યારે કાયદા ઘડનારાઓને યૂએસના બહાર નીકળવાથી વૈશ્વિક સુરક્ષા અને ટ્રાન્સ એટલાન્ટિક સંબંધો પર પડનારા અસરની ચિંતા હતી.
યુએસ અને નાટોનું સંયુક્ત અભિયાન
સાથે લડાયેલા મુખ્ય સંઘર્ષો બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના (1994-1995): નાટોના પ્રથમ લશ્કરી હસ્તક્ષેપમાં એનો-ફ્લાય ઝોન (લશ્કરી શક્તિ દ્વારા સ્થાપિત ક્ષેત્ર) લાગુ કરવાનો સમાવેશ થતો હતો; આ કામગીરી દરમિયાન, યુ.એસ. વિમાનોએ સર્બિયન વિમાનોને તોડી પાડ્યા અને સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે લક્ષિત બળ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી.
કોસોવો (1999): વંશીય નરસંહાર રોકવા માટે 78-દિવસનું હવાઈ અભિયાન ઑપરેશન એલાઇડ ફોર્સ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સહિત નાટો સભ્યો તરફથી સમર્થન મળ્યું હતું.
અફઘાનિસ્તાનમાં યુદ્ધ (2001-2021): 9/11ના હુમલા પછી, નાટોએ પહેલી વાર કલમ 5 લાગુ કરી, આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સહાય દળ (ISAF) મિશન શરૂ કર્યું, જેની કમાન નાટોએ 2003માં સંભાળી હતી.
લિબિયા (2011): નાટોએ નાગરિકોના રક્ષણ માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદના ઠરાવો લાગુ કરવા માટે ઓપરેશન યુનિફાઇડ પ્રોટેક્ટર હાથ ધર્યું, જેમ કે નાટો વેબસાઇટ પર વિગતવાર જણાવાયું છે.
મુખ્ય સંયુક્ત અભિયાન
ઓપરેશન એક્ટિવ એન્ડેવર (2001-2016): 9/11 પછી આતંકવાદી ગતિવિધિઓને રોકવા માટે ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં દરિયાઈ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી.
ઓપરેશન ઇગલ આસિસ્ટ (2001-2002): 9/11ના હુમલા પછી યુએસ આકાશમાં પેટ્રોલિંગમાં NATO AWACS રડાર વિમાને મદદ કરી; નાટો વેબસાઇટ પર નોંધ્યા મુજબ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના સ્થાનિક સંરક્ષણમાં એલાયન્સ દ્વારા સીધી મદદ કરવાનો આ પ્રથમ કિસ્સો હતો.
