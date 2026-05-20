"રોમમાં આપનું સ્વાગત છે, મારા મિત્ર": ઇટાલીના પીએમ મેલોનીએ પીએમ મોદીનું કર્યુ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત
ઈટાલી પહોંચેલા પીએમ મોદીનું રોમમાં ભારતીય સમુદાયે ઉષ્માભર્યુ સ્વાગત કર્યુ, જ્યારે ઈટાલીના પીએમ મેલોનીઓ પીએમ મોદીને આવકારતી હૃદયસ્પર્શી પોસ્ટ શેર કરી.
By ANI
Published : May 20, 2026 at 6:59 AM IST
રોમ, ઇટાલી: પાંચ દેશોના પ્રવાસે ગયેલા વડાપ્રધાન મોદીનું ઈટાલી પહોંચતા ઉષ્માભર્યુ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ મંગળવારે X પર પીએમ મોદી સાથેની એક તસવીર શેર કરતા લખ્યું, " રોમમાં આપનું સ્વાગત છે , મારા મિત્ર!" મેલોનીએ ઇટાલીના કોલોસિયમ ખાતે બંને નેતાઓની અગાઉની એક તસવીર શેર કરી હતી.
પીએમ મોદી તેમના પાંચ દેશોના પ્રવાસના પાંચમા અને અંતિમ તબક્કામાં રોમ પહોંચ્યા, ત્યારે ભારતીય સમુદાય તરફથી તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ભારતીય સમુદાયના સભ્યો સાથે વાતચીત કરી અને તેમની હોટલમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો નિહાળ્યા. પીએમ મોદીએ એક બાળક માટે ઓટોગ્રાફ પણ આપ્યો, જેણે તેમનું પોટ્રેટ સાથે સ્વાગત કર્યું.
Welcome to Rome, my friend! 🇮🇹🇮🇳 pic.twitter.com/mUjFL4HIqY— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2026
પ્રધાનમંત્રીને મળેલા લોકોમાં સ્વામિની શુદ્ધાનંદ ગીરી પણ હતા, જેમણે કહ્યું કે તેઓ 2021 પછી બીજી વખત પીએમ મોદીને મળી રહ્યા છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે સનાતન ધર્મ સંઘને ઇટાલીની સંસદ દ્વારા ઇટાલીમાં સત્તાવાર ધર્મ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી છે.
Sono atterrato a Roma, in Italia. Incontrerò il Presidente Sergio Mattarella e il Primo Ministro Giorgia Meloni e avrò dei colloqui con loro. Questa visita si concentrerà su come rafforzare la cooperazione tra India e Italia, con particolare attenzione al Corridoio Economico… pic.twitter.com/huZgq6lSJ6— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2026
તેમણે ANI ને જણાવ્યું કે, "હું ખૂબ જ ખુશ છું અને આ બીજી વાર અમે તેમને મળ્યા છીએ. અમે તેમને 2021 માં મળ્યા હતા અને તેમણે અમારા મિશનને ટકાવી રાખવા અને પ્રોત્સાહન આપવાનું ચાલુ રાખ્યું. ઇટાલિયન સંસદ દ્વારા ઇટાલીમાં સનાતન ધર્મ સંઘને સત્તાવાર ધર્મ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી છે ,"
મહત્વપૂર્ણ છે કે, પ્રધાનમંત્રી મોદી તેમના પાંચ દેશોના પ્રવાસના ચોથા તબક્કા દરમિયાન નોર્વેમાં હતા અને ઓસ્લો મુલાકાત પહેલાં, તેઓ સ્વીડન, નેધરલેન્ડ અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં હતા.