'ભારત જેટલું ઓઇલ ખરીદવા માંગે તેટલું અમે પૂરું પાડવા તૈયાર', ભારત પ્રવાસ પહેલા અમેરિકાના વિદેશ મંત્રીનું મોટું નિવેદન
માર્કો રૂબિયોએ જણાવ્યું કે, અમેરિકા ભારતને એનર્જી વેચવા માટે તૈયાર છે. ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ભારત જેટલી ઇચ્છે તેટલી ઊર્જા પૂરી પાડવા માટે તૈયાર છીએ
By ANI
Published : May 22, 2026 at 9:34 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયોએ ભારત પ્રવાસ પહેલા એક મહત્ત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. માર્કો રૂબિયોએ જણાવ્યું કે, અમેરિકા ભારતને એનર્જી (ઊર્જા) વેચવા માટે તૈયાર છે. તેમના વલણને સ્પષ્ટ કરતા, તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ભારત જેટલી ઇચ્છે તેટલી ઊર્જા પૂરી પાડવા માટે તૈયાર છીએ. ભારત આગમન પહેલા માર્કો રૂબિયોનું આ નિવેદન ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી આ મહિને 23થી 26 મે દરમિયાન ભારતના પ્રવાસે આવશે. આ દરમિયાન તે કોલકાતા, આગ્રા, જયપુર અને દિલ્હીનો પ્રવાસ કરશે. માર્કો રૂબિયોએ આ નિવેદન મિયામીમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા આપ્યું હતું.તેમને ભારતને એક સારો સહયોગી ભાગીદાર પણ ગણાવ્યું હતું.
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતની પ્રશંસા કરતા, અમેરિકાના વિદેશ મંત્રીએ બન્ને દેશો વચ્ચે વેપાર સંબંધો વધારવા પર ઉત્સાહ દર્શાવ્યો હતો. સ્વીડન અને ભારતના પ્રવાસે નીકળેલા રૂબિયોએ મિયામીમાં કહ્યું કે, સારૂ, અમે તેમને એટલી ઊર્જા વેચવા માંગીએ છીએ જેટલી તેઓ ખરીદવા તૈયાર છે; અને દેખીતી રીતે- જેમ તમે જોયું છે- હું માનું છું કે અમે હાલમાં અમેરિકન પ્રોડક્શન અને નિકાસના ઐતિહાસિક સ્તરે છીએ.
#WATCH | Joint Base Andrews, Maryland | On the energy supply issue in India, US Secretary of State Marco Rubio says, " we want to sell them as much energy as they will buy. we are at historic levels of us production and us exports. we want to be able to do more. we were already in… pic.twitter.com/OEeP2ty8xd— ANI (@ANI) May 21, 2026
સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટે વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય ચેનલો દ્વારા ભારતના ઊર્જા સુરક્ષા પોર્ટફોલિયોને મજબૂત બનાવવાની વોશિંગ્ટનની ઇચ્છા પર ભાર મુક્યો હતો. સાથે જ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના સંભવિત બંધ થવાથી ઉદ્દભવતા આંતરરાષ્ટ્રીય ઊર્જા દબાણને પણ સ્વીકાર્યું હતું. માર્કો રૂબિયોએ જણાવ્યું કે "અમે વધુ કરવા માંગીએ છીએ. અમે પહેલાથી જ તેમની સાથે વધુ કરવા વાતચીત કરી રહ્યા છીએ. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે તેઓ તેમના પોર્ટફોલિયોનો મોટો હિસ્સો બનાવે. અમે એવું પણ માનીએ છીએ કે વેનેઝુએલાના તેલમાં તકો છે.
સમાચાર એજન્સી PTI અનુસાર, માર્કો રુબિયોએ ટિપ્પણી કરી કે તેમની ભારત મુલાકાત તેમના અને અમેરિકા બંને માટે ખૂબ મહત્વની છે, કારણ કે પ્રવાસ દરમિયાન, તેઓ ક્વાડ સમિટમાં ભાગ લેશે અને સંબંધિત દેશોના મંત્રીઓ સાથે મુલાકાત કરશે. રુબિયોએ વધુમાં ઉમેર્યું કે ક્વાડ રાષ્ટ્રો ઉત્તમ સાથી છે - ખરેખર સારા ભાગીદારો. અમે તેમની સાથે ખૂબ સારી રીતે કામ કરીએ છીએ, અને તેથી, આ એક જરૂરી મુલાકાત છે. મને આનંદ છે કે અમે આ શક્ય બનાવ્યું, કારણ કે મને લાગે છે કે અમારી પાસે ચર્ચા કરવા માટે ઘણું બધું હશે. નોંધનીય છે કે ક્વાડ રાષ્ટ્રોના વિદેશ પ્રધાનોની બેઠક 26 મેના રોજ યોજાવાની છે. આ સમિટની અધ્યક્ષતા ભારતના વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર કરશે.
ટોચના અમેરિકાના રાજદ્વારીએ બહુપક્ષીય સ્થાપત્યના માળખામાં બે લોકશાહીઓ વચ્ચે ઊંડા સંસ્થાકીય સહયોગની જરૂરિયાત પર વધુ ભાર મૂક્યો હતો. રુબિયોએ આગળ કહ્યું, "અમે ત્યાં ક્વાડ સાથે પણ મુલાકાત કરીશું, જે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. મારું માનવું છે કે રાજ્ય સચિવ તરીકે મારી પહેલી મુલાકાત ક્વાડ સાથે હતી. મને આનંદ છે કે અમે હવે ભારતમાં આવી બેઠક યોજી શક્યા છીએ, અને અમે આ વર્ષના અંતમાં બીજી બેઠક પણ યોજવાનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ.
આ પણ વાંચો: