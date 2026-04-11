મિસરીની US વિઝિટ સંપન્ન, પરમાણુ ઉર્જા અને LPG નિકાસમાં સહયોગ વધારશે ભારત-અમેરિકા
ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો પર ભાર મૂકતા કહ્યું કે બંને દેશો સાથે મળીને કામ કરશે
Published : April 11, 2026 at 5:22 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ ઉર્જા સચિવ ક્રિસ રાઈટ સાથેની તેમની મુલાકાતમાં, ભારતીય વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરીએ પરમાણુ ઉર્જા અને કોલ ગેસિફિકેશન (રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા ઘન કોલસાને ગેસમાં રૂપાંતરિત કરવો) અને LPG નિકાસ જેવા નવા ક્ષેત્રોમાં ઊર્જા સહયોગને મજબૂત બનાવવા અંગે ચર્ચા કરી.
યુએસમાં ભારતીય દૂતાવાસે શુક્રવારે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, મિસરી અને રાઈટ વચ્ચે ચર્ચાના મુખ્ય વિષયો "ઊર્જા સુરક્ષાને આગળ વધારવી, દ્વિપક્ષીય ઉર્જા વેપારને વધુ ગાઢ બનાવવો અને ભારત-અમેરિકા ઉર્જા ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા માટે નવા માર્ગો શોધવા" હતા.
ભારતમાં યુએસ રાજદૂત સર્જિયો ગોર, જે બેઠકમાં હાજર હતા, તેમણે કહ્યું કે યુએસ નાગરિક પરમાણુ સહયોગ, તેમજ કોલ ગેસિફિકેશન અને યુએસ LPG નિકાસ જેવા ક્ષેત્રોમાં ભારત સાથે સહયોગ કરવા તૈયાર છે.
Great to spend this morning with @SecretaryWright and FS Vikram Misri to discuss the future of US-India energy cooperation. After India's historic passage of the SHANTI bill, we are ready to cooperate on civil nuclear in addition to other areas such as coal gasification and U.S.…— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) April 10, 2026
તેમણે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું કે, "શુક્રવારે ઊર્જા સચિવ રાઈટ અને વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રી સાથે યુએસ-ભારત ઉર્જા સહયોગના ભવિષ્ય વિશે ચર્ચા કરવી સારી રહી," "ભારત દ્વારા શાંતિ બિલ પસાર થયા પછી અમે નાગરિક પરમાણુ ક્ષેત્ર તેમજ કોલ ગેસિફિકેશન અને યુએસ LPG નિકાસ જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ કરવા તૈયાર છીએ."
ભારતના નાગરિક પરમાણુ ઊર્જા ક્ષેત્રમાં સસ્ટેનેબલ હાર્નેસિંગ એન્ડ એડવાન્સમેન્ટ ઓફ ન્યુક્લિયર એનર્જી એક્ટ (PEACE એક્ટ) સૌથી મોટો સુધારો માનવામાં આવે છે.
ગયા ડિસેમ્બરમાં અમલમાં આવેલા આ કાયદાએ આ ક્ષેત્રને ખાનગી ભાગીદારી માટે ખુલ્લું મૂક્યું. તેણે 1962ના પરમાણુ ઊર્જા કાયદા અને 2010ના નાગરિક જવાબદારી માટે પરમાણુ નુકસાન કાયદાને પણ રદ કર્યો. શુક્રવારે મોડી રાત્રે, ગોરે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના માર-એ-લાગો રિસોર્ટમાં મિસરીનું આયોજન કર્યું.
ગોરે કહ્યું, "આજે રાત્રે માર-એ-લાગોમાં વિક્રમ મિસરીનું આયોજન કરવાનો આનંદ થયો. વેપાર અને સંરક્ષણથી લઈને ઊર્જા સુધી, ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ આગામી મહિનાઓ અને વર્ષોમાં સાથે મળીને કામ કરવા આતુર છે."
મિસરી મંગળવારે મોડી રાત્રે ત્રણ દિવસની મુલાકાતે અમેરિકા પહોંચ્યા હતા. આ મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે સંરક્ષણ, વાણિજ્ય અને રાજ્ય વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી. ગુરુવારે મિસરીએ યુએસ વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયો સાથે પણ મુલાકાત કરી.
દરમિયાન, ભારતીય વાયુસેનાના વડા એપી સિંહ પણ અમેરિકાની મુલાકાતે હતા અને બુધવારે કોલોરાડો સ્પ્રિંગ્સમાં પીટરસન સ્પેસ ફોર્સ બેઝની મુલાકાત લીધી હતી.
ભારતીય વાયુસેનાએ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "તેમણે ગ્રેગરી એમ. ગિલોટ (યુએસ નોર્ધન કમાન્ડના કમાન્ડર) સાથે જટિલ ઓપરેશનલ મુદ્દાઓ પર અર્થપૂર્ણ ચર્ચા કરી હતી, જે વધતી ભાગીદારીની મજબૂતાઈને પ્રતિબિંબિત કરે છે."
ગોરે યુએસ ડેપ્યુટી ડિફેન્સ સેક્રેટરી સ્ટીવ ફીનબર્ગ અને આર્મી સેક્રેટરી ડેન ડ્રિસ્કોલ સાથે અલગ-અલગ બેઠકોમાં પણ ચર્ચા કરી હતી.
ગોરે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે સંરક્ષણ સહયોગ સતત વધી રહ્યો છે, જેનાથી બંને દેશો વધુ સુરક્ષિત અને મજબૂત બની રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું, "ડેપ્યુટી ડિફેન્સ સેક્રેટરી ફીનબર્ગ સાથે, અમે સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવાના માર્ગો પર ચર્ચા કરી, જેમાં વિશ્વના શ્રેષ્ઠ અમેરિકન સંરક્ષણ સાધનોનું વેચાણ અને પરસ્પર સંકલનને મજબૂત બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે."
યુએસ રાજદૂતે જણાવ્યું હતું કે તેમણે જાન્યુઆરીમાં નવી દિલ્હીની તેમની મુલાકાત પછી યુએસ-ભારત સંબંધોમાં આવેલી ગતિ વિશે સંરક્ષણ સચિવ ડેન ડ્રિસ્કોલ સાથે ચર્ચા કરી હતી.
ગોરે કહ્યું, "મારા મિત્ર અને સંરક્ષણ સચિવ ડેન ડ્રિસ્કોલને મળવું હંમેશા આનંદદાયક છે. જાન્યુઆરીમાં તેમની ભારત મુલાકાત પછી અમે યુએસ-ભારત સંબંધોમાં આવેલી ગતિ વિશે ચર્ચા કરી. યુએસ સૈન્ય અને ભારતીય સૈન્ય સંરક્ષણ સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે."
તેમણે ગ્લોબલ પબ્લિક અફેર્સ માટે સહાયક સચિવ ડાયલન જોહ્ન્સન અને સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના સલાહકાર માઈકલ નીધમ સાથે પણ મુલાકાત કરી.
ગોરે કહ્યું, "હું મારા મિત્રો ડાયલન જોહ્ન્સન અને માઈકલ નીધમને મળ્યા વિના વોશિંગ્ટન, ડી.સી.ની મારી મુલાકાતનો અંત લાવી શક્યો નહીં. બંને અમેરિકાને મજબૂત, સુરક્ષિત અને વધુ સમૃદ્ધ બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. હું ટૂંક સમયમાં તેમની ભારત મુલાકાતની રાહ જોઈ રહ્યો છું."
