મિસરી અને રુબિયો વચ્ચે વેપાર અને ‘ક્વાડ’ પર ચર્ચા, અમેરિકી મંત્રી મે મહિનામાં કરશે ભારતની મુલાકાત

વિક્રમ મિશ્રીએ વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે સેનેટર રુબિયો સાથે બેઠક યોજી હતી. તેમણે ક્વાડ સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી હતી.

વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રી, યુ.એસ. સેનેટર માર્કો રુબિયો અને ભારતમાં યુ.એસ. રાજદૂત સર્જિયો ગોર. (Source: @USAmbIndia)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 11:49 AM IST

વોશિંગ્ટન: ભારતના વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરી અને અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયો વચ્ચે વ્હાઇટ હાઉસમાં ઉત્તમ બેઠક યોજાઈ. બેઠકમાં વેપાર, ક્વાડ (ચતુષ્પક્ષીય સુરક્ષા સંવાદ) સહિત અનેક મહત્વના મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી. બેઠક પછી અમેરિકી મંત્રી મે મહિને ભારતની મુલાકાત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

મિસરી ત્રણ દિવસની મુલાકાતે અમેરિકા પહોંચ્યા છે. તેમણે અને વિદેશ મંત્રી રુબિયોએ વ્હાઇટ હાઉસમાં મુલાકાત લઈને બે દેશો વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધોની સમીક્ષા કરી. ખાસ કરીને વેપાર, મહત્વના ખનિજો, રક્ષા અને ક્વાડ પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું.

બેઠકમાં હાજર અમેરિકામાં ભારતના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું કે, “વ્હાઇટ હાઉસમાં વિક્રમ મિસરીનું સ્વાગત છે. વિદેશ મંત્રી રુબિયો સાથે ખૂબ જ સારી અને અર્થપૂર્ણ બેઠક થઈ. આ બેઠકમાં અમારા દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર, ખાસ કરીને વેપાર, મહત્વના ખનિજો, રક્ષા અને ક્વાડ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું.”

રાજદૂત ગોરે વધુમાં જણાવ્યું કે મંત્રી રુબિયો આગામી મહિને ભારતની મુલાકાત લેવા માટે ઉત્સુક છે.

આ પહેલાં વિક્રમ મિસરીએ અમેરિકાના ઉપ વિદેશ મંત્રી ક્રિસ્ટોફર લેન્ડૌ અને રાજકીય બાબતોના અંડર સેક્રેટરી એલિસન હુકર સાથે અલગ-અલગ બેઠકો કરી હતી.

અમેરિકાના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રિન્સિપલ ડેપ્યુટી પ્રવક્તા ટોમી પિગોટે એક નિવેદનમાં કહ્યું, “ઉપ વિદેશ મંત્રી ક્રિસ્ટોફર લેન્ડૌએ વોશિંગ્ટનમાં ભારતના વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરી સાથે મુલાકાત કરી. બંને નેતાઓએ બે દેશો વચ્ચેની નજીકની ભાગીદારીની ફરી પુષ્ટિ કરી અને પર્સિયન ગલ્ફ (ફારસની ખાડી)ની વર્તમાન સ્થિતિ તેમજ અન્ય વૈશ્વિક અને પ્રાદેશિક પ્રાથમિકતાઓ વિશે માહિતીનું આદાન-પ્રદાન કર્યું.”

એલિસન હુકરે જણાવ્યું કે તેમણે અને મિસરીએ ચર્ચા કરી કે ભારત અને અમેરિકા રક્ષા અને અર્થતંત્રના ક્ષેત્રમાં કેવી રીતે વધુ નજીકથી સાથે મળીને કામ કરી શકે. તેમણે કહ્યું, “અમે અમેરિકનો અને ભારતીયો બંનેને વધુ સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે વ્યવહારુ ઉપાયો શોધી રહ્યા છીએ, જેમાં ક્વાડ દ્વારા થતા પ્રયાસો પણ સામેલ છે.”

અમેરિકામાં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું કે હુકર અને મિસરીએ ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં યોજાયેલી વિદેશ કાર્યાલય પરામર્શ વાતચીત પછી ભારત-અમેરિકા દ્વિપક્ષીય એજન્ડાની સમીક્ષા કરી. બંને રાજદ્વારીઓએ પશ્ચિમ એશિયામાં તાજેતરના વિકાસ તેમજ પારસ્પરિક હિતના ક્ષેત્રીય મુદ્દાઓ પર પણ મતોનું આદાન-પ્રદાન કર્યું.

