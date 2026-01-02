ETV Bharat / international

વેનેઝુએલા ડ્રગ તસ્કરી, તેલ અને અન્ય મુદ્દાઓ પર અમેરિકા સાથે સહયોગ કરવા તૈયાર

વેનેઝુએલાનાં રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોએ વેનેઝુએલાનાં ડોકિંગ સુવિધા પર અમેરિકાના જમીની હુમલાની પુષ્ટિ કરી નથી.

૧૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ના રોજ કારાકાસમાં બોલિવેરિયન સમિતિઓના શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો ભાષણ આપી રહ્યા છે.
૧૫ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ના રોજ કારાકાસમાં બોલિવેરિયન સમિતિઓના શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો ભાષણ આપી રહ્યા છે. (AFP)
By AFP

Published : January 2, 2026 at 12:00 PM IST

કરાકાસ (વેનેઝુએલા): રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોએ ગુરુવારે વેનેઝુએલાનાં ડોક પર અમેરિકાના કથિત હુમલા અંગેના પ્રશ્નને ટાળ્યો હતો, પરંતુ કહ્યું હતું કે તેઓ અઠવાડિયાના અમેરિકન લશ્કરી દબાણ બાદ વોશિંગ્ટન સાથે સહયોગ કરવા તૈયાર છે.

રાજ્ય ટીવી પર આપેલા એક ઇન્ટરવ્યુમાં, માદુરોએ અમેરિકા સાથે ડ્રગ તસ્કરી, તેલ અને સ્થળાંતર પર વાટાઘાટોના વિચાર પર ચર્ચા કરતા કહ્યું, "જ્યાં અને જ્યારે પણ તેઓ ઇચ્છે છે." સોમવારે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓ પછી, માદુરોએ હજુ સુધી તેમના દેશમાં ડોકિંગ સુવિધા પર અમેરિકાના ભૂમિ હુમલાની પુષ્ટિ કરી નથી જેમાં કથિત રીતે ડ્રગ્સ વહન કરતી બોટોને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી.

જ્યારે તેમને સીધા પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેમણે હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે કે નકારી કાઢ્યા છે, ત્યારે માદુરોએ કહ્યું, "તે કંઈક એવું હોઈ શકે છે જેના વિશે આપણે થોડા દિવસોમાં વાત કરીશું." આ હુમલો લેટિન અમેરિકામાં ડ્રગ હેરફેર સામે અમેરિકન લશ્કરી અભિયાનનો પહેલો જાણીતો જમીની હુમલો હશે.

ટ્રમ્પે સોમવારે કહ્યું હતું કે અમેરિકાએ વેનેઝુએલાના ડ્રગ્સ વહન કરતી બોટો માટે ડોકીંગ એરિયા પર હુમલો કરીને તેનો નાશ કર્યો છે.

ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું ન હતું કે તે લશ્કરી કે CIA ઓપરેશન હતું કે હુમલો ક્યાં થયો હતો, ફક્ત એટલું જ કહ્યું હતું કે તે "કિનારાની નજીક" હતું. "ડોક એરિયામાં એક મોટો વિસ્ફોટ થયો હતો જ્યાં તેઓ બોટો પર ડ્રગ્સ લોડ કરે છે," તેમણે ફ્લોરિડામાં તેમના માર-એ-લાગો રિસોર્ટમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું.

"તેથી અમે બધી બોટો પર હુમલો કર્યો, અને હવે અમે તે વિસ્તાર પર હુમલો કર્યો છે, અમલીકરણ વિસ્તાર, તે જ જગ્યાએ તેઓ તેનો અમલ કરે છે. અને તે સ્થળ હવે ગયું છે." અઠવાડિયાથી, ટ્રમ્પ આ પ્રદેશમાં ડ્રગ કાર્ટેલ પર જમીની હુમલાઓની ધમકી આપી રહ્યા હતા અને કહી રહ્યા હતા કે તેઓ "ટૂંક સમયમાં" શરૂ કરશે, પરંતુ આ પહેલું સ્પષ્ટ ઉદાહરણ છે.

યુએસ સૈન્યએ સપ્ટેમ્બરથી કેરેબિયન સમુદ્ર અને પૂર્વીય પેસિફિક મહાસાગર બંનેમાં બોટો પર અનેક હુમલા કર્યા છે, જેને વોશિંગ્ટન ડ્રગ ટ્રાફિકર્સ કહે છે તેને લક્ષ્ય બનાવ્યું છે. જો કે, વહીવટીતંત્રે કોઈ પુરાવા પૂરા પાડ્યા નથી કે લક્ષિત બોટો ડ્રગ હેરફેરમાં સામેલ હતી, જેનાથી આ કામગીરીની કાયદેસરતા અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા નિષ્ણાતો અને માનવાધિકાર જૂથો કહે છે કે આ હુમલાઓ ન્યાયિક હત્યાઓ સમાન છે, જે આરોપ વોશિંગ્ટન નકારે છે.

