ETV Bharat / international

વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા મચાડો ટ્રમ્પને મળ્યા, નોબેલ પુરસ્કાર સોંપી આપ્યું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન

ટ્રમ્પે નોબેલ પુરસ્કાર સ્વીકાર્યો કે નહીં તે જાણી શકાયું નથી. વધુ વાંચો.

વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા મચાડો ટ્રમ્પને મળ્યા.
વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા મચાડો ટ્રમ્પને મળ્યા. (AP)
author img

By ANI

Published : January 16, 2026 at 9:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વોશિંગ્ટન: વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરિના મચાડો ગુરુવારે (સ્થાનિક સમય) વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે મળ્યા. ટ્રમ્પે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને પકડવા માટે યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહીનો આદેશ આપ્યો ત્યારથી આ તેમની પહેલી રૂબરૂ મુલાકાત હતી. અલ જઝીરાએ આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી.

ટ્રમ્પ સાથે મુલાકાત બાદ વ્હાઇટ હાઉસ છોડીને, મચાડોએ કહ્યું, "અમે વેનેઝુએલાની સ્વતંત્રતા માટે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ." અલ જઝીરા અનુસાર, તેમણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પોતાનો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર મેડલ અર્પણ કર્યો, પરંતુ ટ્રમ્પે તે સ્વીકાર્યો કે નહીં તે જાણી શકાયું નથી. મારિયા કોરિના મચાડો લંચ મીટિંગ માટે વ્હાઇટ હાઉસ આવ્યા હતા. દરમિયાન, ગુરુવારે (સ્થાનિક સમય) વ્હાઇટ હાઉસની બહાર સમર્થકો એકઠા થયા હતા અને વર્તમાન વેનેઝુએલાના શાસન સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી. તેઓ તેમના દેશમાં સ્વતંત્રતા અને રાજકીય પરિવર્તનની માંગણી કરતા ધ્વજ લહેરાવી રહ્યા હતા.

અત્યાર સુધી મળેલી માહિતી અનુસાર, બંનેએ લગભગ એક કલાક સુધી વાત કરી. જ્યારે તેણી ગઈ, ત્યારે ભીડે "આભાર ટ્રમ્પ" ના નારા લગાવ્યા અને મારિયા બીજા કાર્યક્રમ માટે રવાના થઈ ગઈ.

વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરિના મચાડો સાથે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મુલાકાત અંગે, વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પ આ મુલાકાતની રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને આશા રાખતા હતા કે તે મારિયા કોરિના મચાડો સાથે સારી અને સકારાત્મક વાતચીત હશે, જે ખરેખર ઘણા વેનેઝુએલાના લોકો માટે એક મહાન અને હિંમતવાન અવાજ છે.

દરમિયાન, એક સમર્થક, એડ્રિયાના મોલિનારોએ સમાચાર એજન્સી ANI ને જણાવ્યું, "હું ત્રણ વર્ષથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં છું, હું પાછી જવા માંગુ છું અને મારા દેશના પુનર્નિર્માણનો ભાગ બનવા માંગુ છું." તેણીએ ઉમેર્યું, "મારા ઘણા મિત્રો છે જેમણે લડ્યા, જેઓ મૃત્યુ પામ્યા, જેઓ હાલમાં જેલમાં છે, બધા એટલા માટે કે તેઓ અલગ રીતે વિચારવા માંગે છે." અમે ફક્ત સ્વતંત્રતા અને અમારા મનની વાત કરવા માંગીએ છીએ. હું મારિયા કોરિના મચાડોનો આભાર માનવા માંગુ છું, જે વેનેઝુએલાના મહાન નેતા રહ્યા છે, અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને માર્કો રુબિયોનો પણ આભાર માનવા માંગુ છું, જેમણે અમારા હેતુમાં મદદ કરી.

અગાઉ, પત્રકારો સાથે વાત કરતા, યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ તેમને "ખૂબ જ સારી મહિલા" ગણાવી હતી, પરંતુ કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રનું નેતૃત્વ કરવા માટે તેમને દેશમાં જરૂરી સમર્થન કે આદર નથી. માચાડોએ અગાઉ કહ્યું હતું કે તેઓ વેનેઝુએલાના નેતા નિકોલસ માદુરોને પકડવા બદલ ટ્રમ્પનો વ્યક્તિગત રીતે આભાર માનવા માંગે છે. દરમિયાન, ન્યૂ યોર્ક ન્યૂઝ આઉટલેટ સેમાફોર અહેવાલ આપે છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રનો અંદાજ છે કે અમેરિકાએ વેનેઝુએલાને 500 મિલિયન યુએસ ડોલરનું તેલ વેચ્યું છે.

આ બેઠક દક્ષિણ અમેરિકન દેશના ભૂતપૂર્વ નેતા નિકોલસ માદુરોને પકડ્યાના 11 દિવસ પછી થઈ રહી છે. આ પછી, ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા વેનેઝુએલાના તેલ ભંડાર પર નિયંત્રણ મેળવી રહ્યું છે અને દેશના બરબાદ થયેલા તેલ ઉદ્યોગને સુધારવા માટે અબજો ડોલરનું રોકાણ કરવા માટે અમેરિકન કંપનીઓને ભાડે રાખશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TRUMP NOBEL PEACE PRIZE
MARIA CORINA MACHADO
VENEZUELA
MARIA CORINA MACHADO MEETS TRUMP
TRUMP MEETING WITH MACHADO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.