BAPSના સ્વયંસેવકે વ્હાઈટ હાઉસમાં પ્રાર્થના દિવસ પર કર્યા વૈદિક મંત્રોચ્ચાર
નેશનલ ડે ઑફ પ્રેયર નિમિત્તે રોબિન્સવિલ સ્થિત બોચાસણવાસી અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા (BAPS) મંદિરના સ્વયંસેવકે યજુર્વેદના શાંતિ પાઠના શ્લોકોનું પઠન કર્યું
Published : May 9, 2026 at 7:17 PM IST|
Updated : May 9, 2026 at 7:23 PM IST
વૉશિંગટન: શાંતિ માટેની વૈદિક પ્રાર્થનાના મંત્રોચ્ચારથી વ્હાઇટ હાઉસનો એક હોલ ગુંજી ઉઠ્યો, જ્યારે અમેરિકામાં આવેલા એક મંદિરના સ્વયંસેવકે નેશનલ ડે ઑફ પ્રેયરના કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો. ન્યૂ જર્સીના રોબિન્સવિલ સ્થિત બોચાસણવાસી અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા (BAPS) મંદિરના સ્વયંસેવકે ગુરુવારે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો.
સ્વયંસેવકે નેશનલ પ્રેયર ડેના કાર્યક્રમમાં હાજર તમામ લોકોને આંખો બંધ કરીને હાથ જોડવા વિનંતી કરી, ત્યારબાદ તેમણે યજુર્વેદના શાંતિ પાઠના શ્લોકોનું પાઠન કર્યું અને વિશ્વ શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી. શાંતિ પાઠમાં સ્વર્ગ, આકાશ, પૃથ્વી, જળ, વનસ્પતિ, વૃક્ષો, દેવતાઓ અને પોતાના અંતરમાં શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે.
સ્વયંસેવકે કહ્યું કે, “સમગ્ર BAPS સોવરેન ફેલોશિપ, ન્યૂ જર્સીના રોબિન્સવિલ સ્થિત સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ અને અમારા ગુરુ, ગુરુહરી મહંત સ્વામી મહારાજ તરફથી, આ તક બદલ અમે આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ,” અમેરિકામાં નેશનલ ડે ઑફ પ્રેયર દર વર્ષે મે મહિનાના પ્રથમ ગુરુવારે ઉજવવામાં આવે છે, જે 1952માં અમેરિકન કોંગ્રેસ દ્વારા બનાવાયેલા જાહેર કાયદા અનુસાર માન્ય કરવામાં આવ્યો હતો.
BAPS પબ્લિક અફેર્સે શુક્રવારે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે, “@BAPS ને ગઈકાલે @WhiteHouse ખાતે યોજાયેલા નેશનલ ડે ઑફ પ્રેયરમાં ભાગ લેવાનું ગૌરવ મળ્યું, જ્યાં BAPSના એક સ્વયંસેવકે શાંતિ અને એકતા માટે હિંદુ પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરી. અમેરિકા તેના 250 વર્ષ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે આવા પ્રસંગો આપણને યાદ અપાવે છે કે શ્રદ્ધા, સેવા અને સંયુક્ત મૂલ્યો અમારી સમુદાયોને વધુ મજબૂત બનાવે છે,”
ગુરુવારે 75મા વાર્ષિક નેશનલ ડે ઑફ પ્રેયરની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં અમેરિકાના તમામ 50 રાજ્યો, યુએસ પ્રદેશો અને વોશિંગ્ટન ડી.સી. સહિત હજારો સમુદાયોમાં પ્રાર્થના સભાઓ યોજાઈ હતી. આ વર્ષની 2026ની થીમ હતી — “ Glorify God among the Nations - Seeking Him in All Generations એટલે કે, વિવિધ દેશોમાં ભગવાનનો મહિમા કરો — દરેક પેઢીમાં તેમની શોધ કરો.”
“આ નેશનલ ડે ઑફ પ્રેયર પર, અમે અમેરિકાની પ્રાર્થના, શ્રદ્ધા અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના સંદેશમાં જણાવ્યું, સર્વશક્તિમાન ભગવાન પ્રત્યેના વિશ્વાસની અવિનાશી પરંપરાને સન્માન આપીએ છીએ. અને જ્યારે અમે અમેરિકાની સ્વતંત્રતાના 250 ગૌરવશાળી વર્ષોની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે અમે એ અસંખ્ય આશીર્વાદોને ક્યારેય નહીં ભૂલવાનો સંકલ્પ કરીએ છીએ, જે ભગવાને અમારા લોકો અને અમારા દેશ પર વરસાવ્યા છે.”
