ભારતીય IT પ્રોફેશનલ્સને ટ્રમ્પનો મોટો ઝટકો, TCS, ઈન્ફોસિસ, વિપ્રો, માઈક્રોસોફ્ટ સહિત 8 IT કંપની ગ્રીન કાર્ડ પ્રોગ્રામમાંથી સસ્પેન્ડ
ટ્રમ્પના વહીવટી તંત્ર દ્વારા લેવામાં આવેલા કડક પગલાંના એક દિવસ બાદ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વેન્સ દ્વારા આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
Published : October 9, 2026 at 8:12 AM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકાએ કોગ્નિઝન્ટ, ઈન્ફોસિસ, ટાટા, વિપ્રો, HCL, કેપજેમિની, માઈક્રોસોફ્ટ અને એડોબ જેવી IT કંપનીઓને 'પરમેનન્ટ લેબર સર્ટિફિકેશન પ્રોગ્રામ'માંથી સસ્પેન્ડ કરી દીધી છે. આ કાર્યક્રમ કંપનીઓને H-1B વિઝા ધરાવતા કર્મચારીઓ માટે ગ્રીન કાર્ડની અરજી કરવાની મંજૂરી આપે છે.
આ જાહેરાત યુએસ એન્ટી-ફ્રોડ ટાસ્ક ફોર્સ હેઠળ લેવાયેલા પગલાંના ભાગરૂપે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જે.ડી. વેન્સ, લેબર સેક્રેટરી કીથ સોન્ડરલિંગ અને એટર્ની જનરલ ટોડ બ્લેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
સોન્ડરલિંગે કહ્યું, "હું આ જાહેરાત દ્વારા વિશ્વની કેટલીક સૌથી મોટી IT આઉટસોર્સિંગ કંપનીઓ, જેવી કે કોગ્નિઝન્ટ, ઈન્ફોસીસ, ટાટા, વિપ્રો, HCL અને કેપજેમિનીને પરમેનન્ટ લેબર સર્ટિફિકેશન પ્રોગ્રામમાંથી સસ્પેન્ડ કરી રહ્યો છું." વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, અનેક સક્રિય સંઘીય તપાસને કારણે શ્રમ વિભાગ માઈક્રોસોફ્ટ અને એડોબને પણ આ કાર્યક્રમમાંથી સસ્પેન્ડ કરી રહ્યું છે.
ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વેન્સે કહ્યું, "દુર્ભાગ્યે અમેરિકામાં એવી કોઈ કંપની નથી, કે જેણે માઈક્રોસોફ્ટ કરતાં આ સિસ્ટમનો વધુ દુરુપયોગ કર્યો હોય."
જે.ડી. વેન્સે એમ પણ કહ્યું કે, "માઈક્રોસોફ્ટે 2025માં 6 હજાર અમેરિકન કર્મચારીઓને છૂટા કર્યા હતા, એવું પ્રમાણિત કર્યા પછી કે તેમને લાયક અમેરિકન કર્મચારીઓ મળી શકતા નથી, તેમ છતાં કંપનીને 6000થી વધુ H-1B વિઝા માટે મંજૂરી મળી અને 3682 PERM અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી, જેમાં છૂટા કરાયેલા અમેરિકન કર્મચારીઓની જગ્યાઓ માટેની લગભગ 1000 અરજીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે."
સોન્ડરલિંગે કહ્યું કે, શ્રમ વિભાગ આ કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલી કોઈ પણ નવી કાયમી શ્રમ પ્રમાણપત્ર અરજી સ્વીકારશે નહીં, કે પેન્ડિંગ અરજીઓ પર પ્રક્રિયા કરશે નહીં.
સોન્ડરલિંગે કહ્યું, "2009થી માત્ર આ કંપનીઓએ જ લગભગ 30 લાખ વિદેશી કામદારોની માંગણી કરી છે. તેમને 2,30,000થી વધુ H-1B વિઝા મંજૂરીઓ અને 1,00,000થી વધુ કાયમી શ્રમ પ્રમાણપત્રો મળ્યા છે."
વધુમાં સોન્ડરલિંગે કહ્યું કે, આ લાખો નોકરીઓ એવી હતી, જે અમેરિકન કામદારો પાસેથી છીનવી લેવામાં આવી હતી. દર વર્ષે મંજૂર થતી તમામ H-1B અરજીઓમાં ભારતીય IT પ્રોફેશનલ્સનો હિસ્સો 70 ટકાથી વધુ હોય છે.
ઉપપ્રમુખે H-1B વિઝા પર રાખવામાં આવેલા વિદેશી કામદારોને "વિદેશી કરારબદ્ધ સેવકો" અને આ કાર્યક્રમનો ઉપયોગ કરતી કંપનીઓને "વિઝા મિલ્સ" તરીકે સંબોધ્યા હતા.
જે.ડી વેન્સે યેલ, હાર્વર્ડ, સ્ટેનફોર્ડ અને કેલટેક સહિતની નવ મુખ્ય યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા સંશોધન વિદ્વાનો માટેના J-1 વિઝા કાર્યક્રમની તપાસની પણ જાહેરાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, "આ યુનિવર્સિટીઓમાં કંઈક વિચિત્ર ચાલી રહ્યું છે. તેઓ આ વિઝાનો ખૂબ જ વધારે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તેઓ અમેરિકન ગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થીઓ અને અમેરિકન સંશોધકોના વેતનમાં ઘટાડો કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે"
J-1 કાર્યક્રમ વિદેશી નાગરિકોને સંશોધન, શિક્ષણ, અભ્યાસ અને વિશિષ્ટ વ્યાવસાયિક કાર્ય જેવી પ્રવૃત્તિઓ માટે 'એક્સચેન્જ વિઝિટર'તરીકે યુએસમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપે છે.
વધુમાં જે.ડી. વેન્સે એમ પણ કહ્યું હતું કે, "આ અમેરિકન કામદાર અને અમેરિકન જીવનશૈલીનું મૂળભૂત અપમાન છે. અમે એવા વિઝા કાર્યક્રમોને જેનો ઉદ્દેશ્ય અમેરિકન કોર્પોરેશનોને શ્રેષ્ઠ અને તેજસ્વી પ્રતિભાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો હતો, તેનો ઉપયોગ અમેરિકન કામદારોના વેતન ઘટાડવા માટે થવા દઈ શકીએ નહીં."
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ લેબરના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ એન્થની ડી'એસ્પૉસિટોએ જણાવ્યું કે, "યુનિવર્સિટી પોતાને ગમે તેટલી પ્રતિષ્ઠિત માનતી હોય, તેની મને પરવા નથી. જો તમે કાયદો તોડશો અને અમેરિકન જનતાને નુકસાન પહોંચાડશો, તો હું વ્યક્તિગત રીતે તમને યુનિવર્સિટીના ચોકમાં જ હાથકડી પહેરાવી દઈશ."
ડી'એસ્પૉસિટોએ એમ પણ કહ્યું હતું કે, "તમારું ભંડોળ કેટલું મોટું છે, તમારા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા શક્તિશાળી છે અથવા તમે કેટલા રાજકારણીઓ સાથે સીધા સંપર્કમાં છો, તેની મને પરવા નથી. જેમ ઉપપ્રમુખ વેન્સે કહ્યું તેમ, કાયદાથી ઉપર કોઈ નથી. તેથી જ અમે વિઝા છેતરપિંડી રોકવા માટે એક 'સ્ટ્રાઇક ટીમ' બનાવી રહ્યા છીએ, જેમાં સમગ્ર સરકારમાંથી તપાસની નિપુણતા ધરાવતા લોકોને એકત્રિત કરવામાં આવશે."
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટીએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કામ કરવા ઈચ્છતા આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ માટે $70,000ની ફીનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. સૂચિત નિયમ હેઠળ શાળાઓએ 'ઓપ્શનલ પ્રેક્ટિસ ટ્રેનિંગ' કાર્યક્રમમાં ભાગ લેતા દરેક વિદ્યાર્થી માટે આ ફી ચૂકવવી પડશે; આ કાર્યક્રમ વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસ દરમિયાન અથવા પછી તેમના મુખ્ય વિષય ને લગતી નોકરીઓ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
આ પણ વાંચોઃ