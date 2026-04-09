વેન્સે શહબાઝ શરીફના દાવાનું ખંડન કર્યું: કહ્યું 'લેબનોન યુએસ-ઈરાન યુદ્ધવિરામ વાટાઘાટોમાં સામેલ નથી'
યુએસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જેડી વાન્સે જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધવિરામનું ધ્યાન ઈરાન, યુએસ ભાગીદારો, ઇઝરાયલ અને આરબ ગલ્ફ રાષ્ટ્રો પર છે.
By ANI
Published : April 9, 2026 at 3:02 PM IST
બુડાપેસ્ટ: અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સે એ દાવાને પૂરેપૂરો નકારી કાઢ્યો છે કે લેબનાન વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી વાતચીતનો ભાગ છે. આ વાતચીત બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ (સીઝફાયર)ને લઈને થઈ રહી છે.
હંગેરીમાંથી નીકળતા પહેલાં સંવાદદાતાઓ સાથે વાતચીત દરમિયાન જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું શાંતિ પ્રસ્તાવમાં લેબનાનને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે વેન્સે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે અમેરિકાએ ક્યારેય આવું કોઈ વચન આપ્યું નથી. તેમણે ભાર મૂકીને કહ્યું કે યુદ્ધવિરામનું ફોકસ મુખ્યત્વે ઈરાન, અમેરિકાના સાથીદારો, ઇઝરાયેલ અને ખાડીના અરબ દેશો પર છે."
અમે ક્યારેય આવું વચન આપ્યું નથી. અમે ક્યારેય એવું સંકેત પણ આપ્યું નથી કે આવું થશે. અમે જે કહ્યું છે તે એ છે કે સીઝફાયરનું ફોકસ ઈરાન પર હશે અને તે અમેરિકાના સાથીઓ ઇઝરાયેલ અને ખાડીના અરબ દેશો પર હશે."
વેન્સના આ નિવેદનથી પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે. કારણ કે તેમણે દાવો કર્યો હતો કે લેબનાન પણ આ શાંતિ સમજૂતીનો ભાગ છે. આ દાવાને અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇઝરાયેલી વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુ, બંનેએ સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યો છે.
પાકિસ્તાને પોતાને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સ્થાપવાના મધ્યસ્થી તરીકે પ્રસ્તુત કરવાની કોશિશ કરી હતી. પરંતુ ફાઈનાન્શિયલ ટાઈમ્સની નવી રિપોર્ટમાં આવેલી વિગતો અનુસાર, વ્હાઈટ હાઉસે ઈરાન પર અસ્થાયી યુદ્ધવિરામ માટે દબાણ કરવા માટે પાકિસ્તાનનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પાકિસ્તાન કોઈ તટસ્થ મધ્યસ્થી નહોતું, પરંતુ અમેરિકા માટે અસ્થાયી સીઝફાયર ડીલને આગળ વધારવાનું એક સરળ સાધન હતું. અમેરિકાએ પાકિસ્તાન પર દબાણ કરીને ઈરાનને વોશિંગ્ટનનો પ્રસ્તાવ પહોંચાડવા માટે કહ્યું હતું, જેથી પાકિસ્તાન માત્ર એક સંદેશવાહક બની રહ્યું, કોઈ સક્રિય તટસ્થ ભાગીદાર નહીં.
પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શહબાઝ શરીફે સૌપ્રથમ જાહેરમાં બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, પરંતુ તેઓ માત્ર દર્શક બની ગયા. જ્યારે પાકિસ્તાની આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરે આમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી અને અમેરિકી અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરી.
શહબાઝ શરીફે સોશિયલ મીડિયા પર ક્રેડિટ લેવાની ઉતાવળમાં એક ગલતી પણ કરી હતી, જેમાં તેમણે પોતાની પોસ્ટની ટોચે એક સબ્જેક્ટ લાઈન લખી નાખી હતી.
ફાઈનાન્શિયલ ટાઈમ્સની રિપોર્ટ અનુસાર, સઉદી અરેબિયાના પેટ્રોકેમિકલ હબ જુબૈલ પર ડ્રોન હુમલા પછી પાકિસ્તાનની તટસ્થ ખેલાડી તરીકે પ્રસ્તુત થવાની કોશિશ પણ જોખમમાં પડી ગઈ. છેલ્લા વર્ષે ઇસ્લામાબાદે રિયાદ સાથે પરસ્પર રક્ષણ સંધિ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. તેમ છતાં પાકિસ્તાન તટસ્થ રહ્યું, જેથી તેને ડિપ્લોમેટિક પ્રયાસોમાં ભાગ લેવાની તક મળી.
આ ડિપ્લોમેટિક બેવડા વલણને કારણે લેબનાનમાં તણાવ વધી ગયો છે. અલ જજીરાના અહેવાલ અનુસાર, બુધવારે એક જ દિવસમાં ઇઝરાયેલી હુમલાઓમાં ઓછામાં ઓછા 254 લોકો માર્યા ગયા અને 1165 થી વધુ ઘાયલ થયા, ત્યારબાદ લેબનાને શોક દિવસ જાહેર કર્યો છે.
આ પહેલાં ઇઝરાયેલી વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ કહ્યું હતું કે હિઝબુલ્લાહના ખતરાને નિષ્ક્રિય કરવા માટે દક્ષિણ લેબનાનમાં હુમલા ચાલુ રાખશે, ભલે તેમણે ઈરાન સામેના હુમલા રોકવાના અમેરિકાના નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું હોય.
તે જ સમયે, ભારતમાં ઇઝરાયેલના એમ્બેસેડર રિયુવેન અઝારે ફરી એક વખત કહ્યું છે કે તેલ અવીવનો ઉદ્દેશ્ય દક્ષિણી લેબનાનમાં 'હિઝબુલ્લાહના આતંકવાદી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર' વગરની સ્થિતિ બનાવવાનો છે, કારણ કે ઈરાન સાથે સીઝફાયર હોવા છતાં ઇઝરાયેલ લેબનાન પર હુમલા કરી રહ્યું છે.