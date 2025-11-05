અમેરિકામાં મોટી વિમાન દુર્ઘટના, ટેક ઓફ બાદ કાર્ગો વિમાન થયું ક્રેશ
અમેરિકાના કેન્ટુકીમાં લુઇસવિલે મુહમ્મદ અલી આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇમથક પરથી ટેકઓફ કર્યા બાદ થોડીવારમાં જ એક કાર્ગો વિમાન ક્રેશ થયું છે. USA CARGO PLANE CRASH
લુઇસવિલે: અમેરિકાના કેન્ટુકીમાં લુઇસવિલે મુહમ્મદ અલી આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇમથક પર આજે મંગળવાર, 4 નવેમ્બરના રોજ સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 5:15 વાગ્યે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. એરપોર્ટ પરથી ટેકઓફ કર્યા પછી થોડીવારમાં જ એક કાર્ગો વિમાન ક્રેશ થયું અને વિમાનમાં આગ લાગી. આગ પર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા. જાનહાનિના અહેવાલો છે. દુર્ઘટનાનું કારણ જાણવા મળી શક્યું નથીે. સમગ્ર ઘટનાની તપાસ ચાલી રહી છે. વિમાન હોનોલુલુ જઈ રહ્યું હતું.
યુએસ ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશને ટ્વિટ કર્યું, "યુપીએસ ફ્લાઇટ 2976 મંગળવાર, 4 નવેમ્બરના રોજ સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 5:15 વાગ્યે કેન્ટુકીના લુઇસવિલે મુહમ્મદ અલી આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇમથક પરથી ટેકઓફ કર્યા પછી ક્રેશ થયું. વિમાન ટેકઓફ કરતી વખતે પડી ગયું અને આગની જ્વાળાઓમાં ભભૂકી ઉઠ્યું."
UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.…— The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025
મેકડોનેલ ડગ્લાસ MD-11 વિમાન હોનોલુલુના ડેનિયલ કે. ઇનોયે આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક તરફ જઈ રહ્યું હતું. આ દુર્ઘટનાને લઈને FAA અને રાષ્ટ્રીય પરિવહન સલામતી બોર્ડ (NTSB) તપાસ કરશે. NTSB તપાસનું નેતૃત્વ કરશે અને બધી નવીનતમ માહિતી પૂરી પાડશે. FAA અને રાષ્ટ્રીય પરિવહન સલામતી બોર્ડ (NTSB) ના અધિકારીઓને તપાસનું નેતૃત્વ કરવા માટે ક્રેશ સ્થળ પર મોકલવામાં આવ્યા હતા.
યુએસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેક્રેટરી સીન ડફીએ આ દુર્ઘટના પ્રત્યે શોક વ્યક્ત કરતા અને વિમાન દુર્ઘટનાની કેટલીક હૃદયદ્રાવક તસ્વીરો શેર કરી છે. તેમણે કહ્યું કે FAA અને NTSB ટીમો તપાસ માટે કામ કરી રહી છે. ડફીએ અસરગ્રસ્ત લુઇસવિલે સમુદાય અને ક્રૂ માટે પ્રાર્થના કરવાની વિનંતી કરી છે. સંભવિત જાનહાનિ અથવા ક્રેશના કારણ વિશે કોઈ તાત્કાલિક વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી. તપાસ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી કટોકટી ક્રૂ ઘટનાસ્થળે હાજર છે.