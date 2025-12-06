ETV Bharat / international

ન્યૂયોર્કની મહિલા પર માનવ તસ્કરીનો આરોપ , કેનેડાના રસ્તે 3 ભારતીયોને ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકામાં પ્રવેશ કરાવ્યો

સ્ટેસી ટેલર પર એલિયન સ્મગલિંગનો ષડયંત્ર રચવાનો આરોપ, તેના પર લાભ કમાવવા માટે સ્મગલિંગના 4 કેસ નોંધાયેલા છે.

By PTI

Published : December 6, 2025 at 3:35 PM IST

ન્યૂયોર્ક: અમેરિકામાં એક મહિલા પર ભારતીયોને ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકામાં પ્રવેશ કરાવવાનો આરોપ લાગ્યો છે. આ ઘટનામાં આરોપ નક્કી થઇ ગયા છે અને સુનાવણી ચાલી રહી છે. મહિલા પર લાંબા સમયથી માનવ તસ્કરીના ષડયંત્રમાં સામેલ હોવાનો આરોપ છે. મહિલા દોષી સાબિત થશે તો તેને પાંચ વર્ષ કરતા વધુની સજા સંભળાવવામાં આવી શકે છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ન્યૂયોર્કની 42 વર્ષીય મહિલાએ 3 ભારતીય અને એક કેનેડિયન નાગરિકને US-કેનેડાની બોર્ડર પરથી ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકામાં પ્રવેશ કરાવ્યો હતો.

ન્યૂયોર્કની 42 વર્ષની મહિલા સ્ટેસી ટેલર પર એક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્મગલિંગ ષડયંત્રમાં સામેલ હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. ભારતીય લોકોને કેનેડા બોર્ડર પાર કરાવીને ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા લાવવામાં આવ્યા હતા.એક અહેવાલ અનુસાર, ન્યૂયોર્કના પ્લેટ્સબર્ગની રહેવાસી સ્ટેસી ટેલરને આ અઠવાડિયે કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવી હતી. આવું એટલા માટે થયું કારણ કે અલ્બાનીમાં એક ફેડરલ ગ્રાન્ડ જ્યુરીએ ઓક્ટોબરમાં તેના પર સ્મગલિંગ ષડયંત્રમાં તેની ભૂમિકા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.કોર્ટના રેકોર્ડથી જાણવા મળે છે અમેરિકન બોર્ડર પેટ્રોલ એજન્ટ્સે જાન્યુઆરીમાં સવારે સાવે ક્યૂબેક બોર્ડર પાસે ન્યૂયોર્કના ચુરૂબુસ્કો નજીક ટેલરની ગાડી રોકી હતી અને તેની ગાડીમાં ચાર વિદેશી નાગરિક મળી આવ્યા હતા.

કારમાં સવાર ચારેય શખ્સમાં ત્રણ ભારતીય નાગરિક અને એક કેનેડિયન નાગરિકે તપાસ વગર ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા-કેનેડિયન બોર્ડર પાર કરી હતી. બાદમાં પોલીસે ટેલરના સેલફોનની તપાસ કરી તો તેમણે આવા ટેક્સ્ટ મેસેજ મળ્યા જેનાથી જાણવા મળ્યું તે પહેલા પણ કેટલાક અન્ય સ્મગલિંગના કામમાં સામેલ હતી.

જાન્યુઆરી 2025માં ધરપકડ બાદ તે આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં પણ એક સ્મગલિંગ ષડયંત્રમાં સામેલ હતી. ચાર્જશીટ અનુસાર, ટેલર પર અન્ય વ્યક્તિઓ સાથે મળીને એલિયન સ્મગલિંગમાં સામેલ હોવાનો અને નફા માટે એલિયન સ્મગલિંગના ચાર કેસમાં સામેલ હોવાનો આરોપ છે, જેમાંથી ત્રણ કેસ અન્ય ગુનાના છે.

જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટના ક્રિમિનલ ડિવિઝનના એક્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ અટોર્ની જનરલ મેથ્યૂ ગેલોટીએ નિવેદનમાં કહ્યું કે જો તેને દોષી ઠેરવવામાં આવે છે તો એલિયન સ્મગલિંગના દરેક કેસમાં ઓછામાં ઓછી પાંચ વર્ષની જેલની સજા થઇ શકે છે. બીજા કેસ માટે વધુ સમય લાગી શકે છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે એલિયન સ્મગલિંગ (Alien Smuggling)નો અર્થ ગેરકાયદેસર રીતે એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં લોકોને લઇ જવાનો થાય છે. અમેરિકામાં 'એલિયન' શબ્દનો અર્થ 'વિદેશી નાગરિક' થાય છે.

