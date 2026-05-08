અમેરિકા હજારો માતા-પિતાના પાસપોર્ટ રદ કરવાનું શરૂ કરશે જેમને બાળ ભરણપોષણ ચૂકવવાનું બાકી: AP રિપોર્ટ
લાઇસન્સ રદ કરવાની પ્રક્રિયા શુક્રવારથી શરૂ થશે અને તે એવા લોકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે જેમના પર $100,000 કે તેથી વધુ બાકી છે.
Published : May 8, 2026 at 8:47 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુ.એસ. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ હજારો માતા-પિતાના યુ.એસ. પાસપોર્ટ રદ કરવાનું શરૂ કરશે જેમના પર બાળ સહાય (ચાઈલ્ડ સપોર્ટ) બાકી છે. વિભાગે ગુરુવારે એસોસિએટેડ પ્રેસ (એપી) ને જણાવ્યું હતું કે પાસપોર્ટ રદ કરવાની પ્રક્રિયા શુક્રવારથી શરૂ થશે અને તે $100,000 કે તેથી વધુ રકમ ચૂકવવાના બાકી છે તેવા વ્યક્તિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. આરોગ્ય અને માનવ સેવા વિભાગ (HHS) દ્વારા રાજ્ય વિભાગને પૂરા પાડવામાં આવેલા ડેટા અનુસાર, આ નિયમ આશરે 2,700 યુએસ પાસપોર્ટ ધારકોને લાગુ પડશે.
સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે આ પાસપોર્ટ રદ કરવાનો કાર્યક્રમ - જેની યોજનાઓ ફેબ્રુઆરીમાં એપી દ્વારા સૌપ્રથમવાર જાણ કરવામાં આવી હતી - ટૂંક સમયમાં નોંધપાત્ર રીતે વિસ્તૃત કરવામાં આવશે. આ વિસ્તરણ હેઠળ, આ કાર્યક્રમમાં એવા માતાપિતાનો પણ સમાવેશ થશે જેમના પર બાળ સહાય બાકી છે. આ મર્યાદા 1996 ના કાયદા હેઠળ સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી, જે અત્યાર સુધી મર્યાદિત કડકતા સાથે લાગુ કરવામાં આવી છે. ગુરુવાર સુધી, એ સ્પષ્ટ નહોતું કે કેટલા પાસપોર્ટ ધારકો $2,500 થી વધુ દેવાદાર છે, કારણ કે HHS હજુ પણ આ રેકોર્ડ્સ ટ્રેક કરવા માટે જવાબદાર રાજ્ય એજન્સીઓ પાસેથી ડેટા એકત્રિત કરી રહ્યું છે. અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યો હતો કે હજારો વધુ વ્યક્તિઓ સંભવિત રીતે આ દાયરામાં આવી શકે છે.
આ અઠવાડિયા સુધી, આ દંડ ફક્ત તે વ્યક્તિઓ પર લાગુ થતો હતો જેમણે તેમના પાસપોર્ટ રિન્યૂ કરવા માટે અરજી કરી હતી. વિભાગે સમજાવ્યું કે નવી નીતિ હેઠળ, HHS $2,500 થી વધુના તમામ બાકી બાળ સહાય દેવાની રાજ્ય વિભાગને જાણ કરશે; પરિણામે, આ શ્રેણીમાં આવતા કોઈપણ માતાપિતા કે જેઓ હાલમાં આવા દસ્તાવેજો ધરાવે છે તેમના પાસપોર્ટ રદ કરવામાં આવશે.
કોન્સ્યુલર બાબતોના સહાયક રાજ્ય સચિવ મોરા નામદારે જણાવ્યું હતું કે, "અમે એક વ્યવહારુ પગલાનો વિસ્તાર કરી રહ્યા છીએ જે વ્યક્તિઓને તેમની બાકી બાળ સહાય જવાબદારીઓ ચૂકવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં અસરકારક સાબિત થયું છે." તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "એકવાર આ માતાપિતા તેમના બાકી દેવા ચૂકવી દે, પછી તેઓ ફરી એકવાર યુએસ પાસપોર્ટ રાખવાના વિશેષાધિકારનો લાભ લઈ શકશે."
વિભાગે નોંધ્યું છે કે 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ AP દ્વારા આ કાર્યક્રમના વિસ્તરણ અંગે અહેવાલ આપવામાં આવ્યો ત્યારથી, તેને ડેટા પ્રાપ્ત થયો છે જે દર્શાવે છે કે "સેંકડો માતાપિતાએ સક્રિય પગલાં લીધાં છે અને રાજ્ય અધિકારીઓ સાથે તેમના બાકી દેવાની ચુકવણી કરી છે. આ સમાચાર ફેલાતા હતા કે રાજ્ય વિભાગ હવે સક્રિયપણે પાસપોર્ટ રદ કરવાનું શરૂ કરશે."
વિભાગે ઉમેર્યું હતું કે, "જ્યારે અમે આ બધા કિસ્સાઓમાં કારણ-અને-અસર સંબંધની સીધી પુષ્ટિ કરી શકતા નથી, ત્યારે અમે આ પગલું ચોક્કસ રીતે આ માતાપિતાને તેમના બાળકો અને યુ.એસ. કાયદા પ્રત્યેની તેમની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી લઈ રહ્યા છીએ."
વિભાગે નિર્દેશ કર્યો હતો કે આ નીતિના વિસ્તરણ પહેલાં પણ, આ કાર્યક્રમ માતાપિતાને તેમના બાકી દેવા ચૂકવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે "શક્તિશાળી સાધન" તરીકે કામ કરતો હતો. તેમાં જણાવાયું છે કે 1998 માં કાર્યક્રમ સંપૂર્ણપણે લાગુ થયો ત્યારથી, રાજ્યોએ લગભગ $657 મિલિયન બાકી રકમ એકત્રિત કરી છે; આ આંકડામાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 24,000 થી વધુ વ્યક્તિગત એકમ ચૂકવણીના રૂપમાં પ્રાપ્ત થયેલા $156 મિલિયનથી વધુનો સમાવેશ થાય છે.
આ કાર્યક્રમ હેઠળ જે વ્યક્તિઓના પાસપોર્ટ રદ કરવામાં આવ્યા છે તેમને સૂચિત કરવામાં આવશે કે તેઓ હવે મુસાફરી માટે તેમના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં અને, તેમના બાકી દેવાની ચુકવણીની પુષ્ટિ થઈ ગયા પછી, તેમણે નવા પાસપોર્ટ માટે અરજી કરવી પડશે. રદ કરવાના સમયે વિદેશમાં રહેલા પાસપોર્ટ ધારકોને ઇમરજન્સી મુસાફરી દસ્તાવેજ મેળવવા માટે યુએસ દૂતાવાસ અથવા કોન્સ્યુલેટની મુલાકાત લેવાની જરૂર પડશે, જે તેમને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાછા ફરવા સક્ષમ બનાવશે.