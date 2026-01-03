ETV Bharat / international

સત્તાનું સુરક્ષિત હસ્તાંતરણ થાય ત્યાં સુધી અમેરિકા વેનેઝુએલા પર શાસન કરશે: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ

આ સફળ કામગીરી એ બધા લોકો માટે ચેતવણી હોવી જોઈએ જેઓ અમેરિકન સાર્વભૌમત્વને જોખમમાં મૂકે છે અથવા અમેરિકન લોકોના જીવનને જોખમમાં મૂકે છેઃ ટ્રમ્પ

અમેરિકાનો વેનેઝુએલા પર હુમલો
અમેરિકાનો વેનેઝુએલા પર હુમલો (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 3, 2026 at 11:11 PM IST

Updated : January 3, 2026 at 11:24 PM IST

વોશિંગ્ટન/કારાકાસ: વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસ પર હુમલા બાદ અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ મીડિયા સામે આવ્યા હતા અને તેમણે આ મામલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને માહિતી આપી હતી. તથા વેનેઝુએલામાં સુરક્ષિત હસ્તાંતરણ ન થાય ત્યાં સુધી શાસન કરવાની પણ વાત કરી હતી.

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી હતી કે, સત્તાનું "સુરક્ષિત હસ્તાંતરણ" થાય ત્યાં સુધી અમેરિકા વેનેઝુએલા પર શાસન કરશે. તેમણે કહ્યું, "જ્યાં સુધી આપણે સુરક્ષિત અને ન્યાયી હસ્તાંતરણ ન મેળવીએ ત્યાં સુધી અમે દેશ ચલાવીશું. તેથી અમે બીજા કોઈને સામેલ કરવા માંગતા નથી, અને અમારી સ્થિતિ ઘણા વર્ષોથી એવી જ રહેશે જેવી છે... અમે વેનેઝુએલાના મહાન લોકો માટે શાંતિ, સ્વતંત્રતા અને ન્યાય ઇચ્છીએ છીએ..."

ટ્રમ્પે કહ્યું, "દુનિયાનો કોઈ પણ દેશ ગઈકાલે અથવા સ્પષ્ટપણે કહીએ તો, ખૂબ ઓછા સમયમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે જે હાંસલ કર્યું તે પ્રાપ્ત કરી શક્યો ન હોત. વેનેઝુએલાની બધી લશ્કરી ક્ષમતાઓ નકામી બની ગઈ કારણ કે અમારી સેનાએ, યુએસ કાયદા અમલીકરણ સાથે, મધ્યરાત્રિમાં માદુરોને સફળતાપૂર્વક પકડી લીધો. અંધારું હતું, અને તે જીવલેણ હતું, પરંતુ તેને તેની પત્ની, સિલિયા ફ્લોરેસ સાથે પકડી લેવામાં આવ્યા હતા, જે બંને હવે યુએસ કાયદા હેઠળ ટ્રાયલનો સામનો કરી રહ્યા છે. માદુરો અને ફ્લોરેસ પર ન્યૂ યોર્કના દક્ષિણ જિલ્લામાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યા છે..."

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે વેનેઝુએલામાં તેલનો વ્યવસાય લાંબા સમયથી સંપૂર્ણપણે ઠપ છે. તેઓ જે પંપ કરી શકતા હતા અને જે બની શકતા હતા તેની સરખામણીમાં તેઓ લગભગ કંઈ જ પંપ કરી રહ્યા ન હતા. અમે અમારી ખૂબ મોટી અમેરિકન તેલ કંપનીઓ, જે વિશ્વની સૌથી મોટી છે, ને આવવા દઈશું, અબજો ડોલર ખર્ચ કરીશું, ખરાબ રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત માળખાગત સુવિધા, તેલ માળખાગત સુવિધાને ઠીક કરીશું અને દેશ માટે પૈસા કમાવવાનું શરૂ કરીશું."

યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું હતું કે, "જો જરૂરી હોય તો અમે બીજો, ઘણો મોટો હુમલો કરવા માટે તૈયાર છીએ. તેથી, જો જરૂરી હોય તો અમે બીજા હુમલા માટે તૈયાર છીએ. અમે ખરેખર ધાર્યું હતું કે અમારે બીજો હુમલો કરવો પડશે, પરંતુ હવે કદાચ એવું નથી..."

વેનેઝુએલાના રાજકીય અને લશ્કરી અધિકારીઓને ટ્રમ્પની ચેતવણી
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "આ સફળ કામગીરી એ બધા લોકો માટે ચેતવણી હોવી જોઈએ જેઓ અમેરિકન સાર્વભૌમત્વને જોખમમાં મૂકે છે અથવા અમેરિકન લોકોના જીવનને જોખમમાં મૂકે છે. સૌથી અગત્યનું, વેનેઝુએલાના તમામ તેલ પર પ્રતિબંધ સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં છે... વેનેઝુએલાના તમામ રાજકીય અને લશ્કરી વ્યક્તિઓએ સમજવું જોઈએ કે માદુરો સાથે જે બન્યું તે તેમની સાથે પણ થઈ શકે છે. જો તેઓ ન્યાય નહીં કરે અને તેમના લોકો સાથે યોગ્ય વર્તન નહીં કરે, તો તે તેમની સાથે પણ થશે. સરમુખત્યાર અને આતંકવાદી માદુરો આખરે વેનેઝુએલામાંથી ગયો છે. લોકો મુક્ત છે. તેઓ ફરીથી મુક્ત છે."

ભારતીય નાગરિકોને વિદેશ મંત્રાલયની સલાહ

વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે વેનેઝુએલામાં તાજેતરના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય નાગરિકોને વેનેઝુએલાની બિન-આવશ્યક મુસાફરી ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નિવેદનમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે જે ભારતીયો કોઈપણ કારણોસર વેનેઝુએલામાં છે તેમને અત્યંત સાવધાની રાખવાની, તેમની હિલચાલ મર્યાદિત કરવાની અને કારાકાસમાં ભારતીય દૂતાવાસના સંપર્કમાં તેમના ઇમેઇલ આઈડી: cons.caracas@mea.gov.in અથવા કટોકટી ફોન નંબર +58-412-9584288 (વોટ્સએપ કોલ્સ માટે પણ) દ્વારા રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

