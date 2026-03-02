ETV Bharat / international

મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ વચ્ચે કુવૈતમાં યુએસના ઘણા ફાઇટર જેટ ક્રેશ, તમામ ક્રૂ મેમ્બર સુરક્ષિત

કુવૈતમાં ઘણા યુએસ જેટ ક્રેશ થયા છે. પાઇલટ્સ સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી ગયા, તેમને મેડીકલ કેર મળી અને અધિકારીઓએ તકનીકી તપાસ શરૂ કરી છે.

કુવૈતમાં ક્રેશ થયેલા યુએસ લશ્કરી વિમાનના ફોટા
કુવૈતમાં ક્રેશ થયેલા યુએસ લશ્કરી વિમાનના ફોટા ((Screengrab from @AJEnglish))
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 2, 2026 at 4:01 PM IST

કુવૈત સિટી: કુવૈત સંરક્ષણ મંત્રાલયના એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, સોમવારે કુવૈતમાં ઘણા યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ લશ્કરી વિમાન ક્રેશ થયા. અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી કે તમામ ક્રૂ સભ્યો આ ઘટનાઓમાં બચી ગયા છે અને હાલમાં તેમની હાલત સ્થિર છે. કુવૈત આર્મી દ્વારા X પર શેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે "આજે સવારે ઘણા યુ.એસ. લશ્કરી વિમાન ક્રેશ થયા છે," પરંતુ તેમાં સામેલ વિમાનોની ચોક્કસ સંખ્યા, તેમના પ્રકાર અથવા ક્રેશના કારણ અંગે વિગતો આપી નથી.

સંરક્ષણ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આજે સવારે ઘણા યુ.એસ. યુદ્ધ વિમાનો ક્રેશ થયા છે. પુષ્ટિ મળી છે કે બધા ક્રૂ સભ્યો બચી ગયા છે," અને ઉમેર્યું હતું કે કારણ તપાસ હેઠળ છે.

રેસ્ક્યુ ટીમોને તાત્કાલિક ક્રેશ સ્થળોએ મોકલવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, વિલંબ કર્યા વિના સર્ચ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, અને ક્રૂને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ઘાયલોને તબીબી તપાસ અને જરૂરી સંભાળ માટે હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી હતી કે તેમની તબિયત સ્થિર છે.

મંત્રાલયે એમ પણ કહ્યું હતું કે વિસ્તારમાં તૈનાત યુએસ લશ્કરી દળો સાથે સીધો સંકલન સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. સંયુક્ત તકનીકી ટીમોએ ક્રેશના સંજોગોની તપાસ શરૂ કરી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ ચોક્કસ કારણ નક્કી કર્યા પછી વધુ માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે.

એક વિડીયોમાં એક અમેરિકન લશ્કરી જેટ ઝડપથી નીચે ઉતરતું દેખાય છે અને પછી એક પાયલોટ વિમાનમાંથી બહાર નીકળે છે. પેરાશૂટ યોગ્ય રીતે ગોઠવાય છે અને પાયલોટ ધીમે ધીમે જમીન પર ઉતરતો દેખાય છે.

આ ઘટનાઓ એવા સમયે બની છે જ્યારે મધ્ય પૂર્વમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે લશ્કરી ગતિવિધિઓ વધી રહી છે.

સંપાદકની પસંદ

