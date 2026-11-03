અમેરિકામાં આજે મિડ-ટર્મ ચૂંટણી માટે મતદાન; ટ્રમ્પ માટે જનમતની અગ્નિપરીક્ષા
ચૂંટણીમાં, હાઉસની તમામ 435 બેઠકો અને 100 સભ્યો ધરાવતી સેનેટની 37 બેઠકો દાવ પર છે.
By PTI
Published : November 3, 2026 at 11:09 AM IST
વોશિંગ્ટન: તાજેતરના સમયની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણીઓમાંની એક માટે અમેરિકનો મંગળવારે મતદાન કરવા જશે. આ ચૂંટણીને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના રાષ્ટ્રપતિ તરીકેના કાર્યકાળ પરના જનમત (રેફરેન્ડમ) તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. એવો કાર્યકાળ જે ઈરાનમાં લાંબા સમય સુધી ચાલેલા યુદ્ધ, વધતી જતી મોંઘવારી, વ્યાપાર યુદ્ધો અને સમાજમાં ઊંડા વિભાજન માટે ચર્ચિત રહ્યો છે.
આ ચૂંટણી એ નક્કી કરશે કે, શું રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો રિપબ્લિકન પક્ષ યુ.એસ. કોંગ્રેસના બંને ગૃહો હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ અને સેનેટ પર પોતાનું નિયંત્રણ જાળવી રાખશે, કે પછી ઓપિનિયન પોલ્સનું અનુમાન છે તેમ, ડેમોક્રેટિક પાર્ટી ટ્રમ્પના બીજા કાર્યકાળના છેલ્લા બે વર્ષમાં, જો સીનેટ નહીં તો કમ સે કમ હાઉસ પર કંટ્રોલ મેળવી લે છે.
ચૂંટણીમાં હાઉસની તમામ 435 બેઠકો અને 100 સભ્યોવાળી સીનેટની 37 સીટો દાવ પર છે. ઓહાયો સહિત 36 રાજ્યોમાં ગવર્નરના પદ માટે પણ ચૂંટણી થઈ રહી છે, જ્યાં ઈન્ડિયન અમેરિકન વિવેક રામાસ્વામી પોતાના વિરોધી અને ડેમોક્રેટિક ઉમેદવાર એમી એક્ટન સાથે સખત મુકાબલામાં છે.
ગવર્નરથી લઈને સિટી કાઉન્સિલ સભ્યો સુધીના પદો માટે ઘણા ઈન્ડિયન અમેરિકન ઉમેદવાર ચૂંટણી મેદાનમાં છે. કેરળમાં જન્મેલા ડેમોક્રેટ નિત્યા રમન, અમેરિકાના બીજા સૌથી મોટા શહેર લૉસ એન્જિલ્સના મેયર પદ માટે પોતાના પૂર્વ બૉસ કૈરેન બાસ સાથે સખત મુકાબલામાં છે.
ભારતીય-અમેરિકી સાંસદ રો ખન્ના, અમી બેરા, પ્રમિલા જયપાલ અને સુહાસ સુબ્રમણ્યમ અમેરિકી હાઉસ ઑફ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ માટે ફરીથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, જ્યારે સાથી ડેમોક્રેટ પિયા ડાંડિયા અને અમીશ શાહ કોંગ્રેસના સભ્ય તરીકે પહેલીવાર ચૂંટણી લડવા માટે કાંટાની ટક્કર આપી રહ્યા છે.
સોમવારે રિપપ્બિકન અને ડેમોક્રેટએ વોટરોને પોતાની અંતિમ અપીલ કરી, જેમાં ટ્રમ્પે ટેક્સમાં કપાત, ટેરિફ અને બૉર્ડર સિક્યોરિટી વિશે વાત કરવાની જગ્યાએ, જે તેમની ચૂંટણી રેલીઓના મોટા પૉઈન્ટ રહ્યા છે, નેશનલ કેપિટલમાં થઈ રહેલા રિનોવેશન પર ફોકસ કરવા માટે એક અનોખી જગ્યા - લિંકન મેમોરિયલ રિફ્લેક્ટિંગ પૂલને પસંદ કર્યા.
વ્હાઈટ હાઉસ પ્રમાણે, ટ્રમ્પે છેલ્લા 32 દિવસોમાં 30 રેલીઓને સંબોધિત કરવા માટે 20 રાજ્યોનો પ્રવાસ કર્યો, જેમાં મોટાભાગે રિપબ્લિકનના ગઢ હતા. એનાલિસ્ટનું કહેવું છે કે તેમનું એપ્રુવલ રેટિંગ અત્યાર સુધીના સૌથી નીચલા સ્તર પર છે, અને તેઓ રિપબ્લિકન ઉમેદવારો માટે એક બોજ બની ગયા છે.
જો પ્રી-પોલ અનુમાન સાચા પડે છે અને ડેમોક્રેટટ્સ અમેરિકી કોંગ્રેસ પર કંટ્રોલ કરી લે છે, તો તેનાથી કોંગ્રેસ ટ્રમ્પના કામોની ગાઢ રીતે તપાસ અને ચેકિંગ કરી શકશે, જેનાથી તેમના પોતાના એજન્ડાને આગળ વધારવાની ક્ષમતા ખૂબ ઓછી થઈ જશે. જો કે, તેમની પાસે એગ્ઝીક્યૂટિવ ઑર્ડર મારફતે શાસન કરવાનો પાવર બની રહેશે, જે બે વર્ષ માટે વેલિડ હશે.
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