યુએસ ટ્રેઝરી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના વર્તમાન કાર્યકાળ દરમિયાન પહેલીવાર નવા કાગળના ચલણ પર તેમના હસ્તાક્ષર છાપવાની યોજના
આ કોઈ વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ માટે પહેલી વાર હશે, કારણ કે અમેરિકન કાગળના ચલણમાં પરંપરાગત રીતે રાષ્ટ્રપતિના નહીં પણ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી અને ટ્રેઝરરના હસ્તાક્ષર હોય છે.
Published : March 27, 2026 at 8:46 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુ.એસ. ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટે જાહેરાત કરી છે કે તે તમામ નવા યુ.એસ. પેપર કરન્સી પર રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના હસ્તાક્ષર મૂકવાની યોજના ધરાવે છે. આ પગલું વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ માટે પહેલું હશે, કારણ કે પરંપરાગત રીતે, યુ.એસ. પેપર કરન્સીમાં રાષ્ટ્રપતિ નહીં, પણ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી અને ટ્રેઝરરના હસ્તાક્ષર હોય છે.
ટ્રમ્પે અમેરિકન સાંસ્કૃતિક સંસ્થાઓ પર પોતાનું નામ અને છબી લાદવાનું આ નવીનતમ ઉદાહરણ છે; તેમણે અગાઉ યુ.એસ. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પીસ, કેનેડી સેન્ટર ફોર ધ પર્ફોર્મિંગ આર્ટ્સ અને યુદ્ધ જહાજોના એક નવા વર્ગનું નામ બદલીને અન્ય પહેલો કરી હતી.
આ યોજનાઓ સિક્કાઓ પર ટ્રમ્પનો ચહેરો મૂકવાના ચાલુ પ્રયાસો સાથે આવે છે. આ પ્રયાસોની ટીકા પણ થઈ છે, કારણ કે ફેડરલ કાયદો યુ.એસ. ચલણ પર જીવંત રાષ્ટ્રપતિની છબી પ્રદર્શિત કરવાની મનાઈ ફરમાવે છે.
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, ફેડરલ આર્ટ કમિશને 24-કેરેટ સોનાના સ્મારક સિક્કા માટે અંતિમ ડિઝાઇનને મંજૂરી આપી હતી. આ સિક્કામાં ટ્રમ્પની છબી હશે અને અમેરિકાના 250મા જન્મદિવસની ઉજવણી માટે 4 જુલાઈએ જારી કરવામાં આવશે. યુ.એસ. કમિશન ઓફ ફાઇન આર્ટ્સ દ્વારા કરાયેલા મતદાનને સર્વાનુમતે કોઈ વાંધો નહીં હોવા છતાં મંજૂરી આપવામાં આવી હતી; કમિશનના સભ્યો રિપબ્લિકન રાષ્ટ્રપતિના સમર્થક છે અને આ વર્ષની શરૂઆતમાં ટ્રમ્પ દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટ કહે છે કે તમામ નવી કાગળની ચલણ પર ટ્રમ્પના હસ્તાક્ષરનો સમાવેશ કરવાની યોજના દેશના 250મા જન્મદિવસને માન આપવા માટે છે, અને ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટના હસ્તાક્ષર પણ ચલણ પર દેખાશે. બેસન્ટે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે "આપણા મહાન દેશની ઐતિહાસિક સિદ્ધિઓને માન્યતા આપવાનો ટ્રમ્પના નામવાળા યુએસ ડોલર બિલ કરતાં વધુ શક્તિશાળી કોઈ રસ્તો નથી".
રુટગર્સ યુનિવર્સિટી ખાતે સેન્ટર ફોર મોનેટરી એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ હિસ્ટ્રીના ડિરેક્ટર માઈકલ બોર્ડોએ જણાવ્યું હતું કે આ પગલાને નિઃશંકપણે રાજકીય વિરોધનો સામનો કરવો પડશે, "પરંતુ મને ખબર નથી કે તેઓએ કોઈ કાનૂની સીમાઓ ઓળંગી છે કે નહીં," કારણ કે ટ્રેઝરી સેક્રેટરી પાસે ચલણ પર કોની સહી દેખાય તે નક્કી કરવાનો અધિકાર હોઈ શકે છે. 1862 માં, કોંગ્રેસે ટ્રેઝરી સેક્રેટરીને ગૃહ યુદ્ધ માટે ફંડ એકત્ર કરવા માટે કાગળની ચલણ (જેને "ગ્રીનબેક્સ" કહેવાય છે) ડિઝાઇન અને છાપવા માટે અધિકૃત કર્યા.
યુએસ બ્યુરો ઓફ એન્ગ્રેવિંગ એન્ડ પ્રિન્ટિંગ યુએસ પેપર કરન્સીનું ઉત્પાદન કરવા માટે જવાબદાર છે, જ્યારે બધા સિક્કા યુએસ મિન્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. ફેડરલ રિઝર્વ અનુસાર, હાલમાં $2 ટ્રિલિયનથી વધુ મૂલ્યની ફેડરલ રિઝર્વ નોટો ચલણમાં છે. ડેમોક્રેટ્સે આ પગલાની ટીકા કરી હતી કારણ કે આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે જ્યારે અમેરિકનો કરિયાણાની દુકાનો અને ગેસ પંપ પર વધતા ભાવનો સામનો કરી રહ્યા છે. 28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા ઈરાન યુદ્ધને કારણે તેલ અને ગેસના ભાવમાં આસમાને પહોંચ્યો છે, જેનાથી લોકોની ખરીદ શક્તિ અંગે ચિંતા વધી છે.
પ્રતિનિધિ શોન્ટેલ બ્રાઉન (ડી-ઓએચ) એ ગુરુવારે સાંજે ટ્વિટ કર્યું હતું કે ટ્રેઝરીની યોજના "અત્યંત ખરાબ અને બિન-અમેરિકન" છે. તેણીએ ઉમેર્યું હતું કે, "પરંતુ ઓછામાં ઓછું તે આપણને યાદ અપાવશે કે જ્યારે આપણે ગેસ, કરિયાણા અને અન્ય આવશ્યક વસ્તુઓ માટે વધુ ચૂકવણી કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કોનો આભાર માનવો જોઈએ."
યુએસ ટ્રેઝરર બ્રાન્ડન બીચે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે યુએસ ચલણ પર ટ્રમ્પના હસ્તાક્ષર છાપવા "માત્ર યોગ્ય નથી, પરંતુ તે તેના માટે સંપૂર્ણપણે લાયક છે." બોર્ડેક્સે ઉમેર્યું, "તેનો અર્થ એ પણ છે કે આ નોટો ઘણા વર્ષો પછી કલેક્ટર્સની વસ્તુઓ બની જશે."
