અમેરિકા ભારતને ત્રણ પ્રાચીન કાંસાની મૂર્તિઓ પરત કરશે
આ મૂર્તિઓમાં ચોલ-યુગના 'શિવ નટરાજ'; 12મી સદીની ચોલ-યુગની 'સોમસ્કંદ' પ્રતિમા; અને 16મી સદીની 'પરવાઈ સાથે સંત સુંદર'નો સમાવેશ થાય છે.
ન્યૂયોર્ક: અમેરિકા દેશના મંદિરોમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે દૂર કરવામાં આવેલી ત્રણ પ્રાચીન કાંસાની મૂર્તિઓ ભારતને પરત કરશે. વોશિંગ્ટન, ડીસીમાં સ્મિથસોનિયનના નેશનલ મ્યુઝિયમ ઓફ એશિયન આર્ટે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે "વ્યાપક ઉત્પત્તિ સંશોધન" પછી ત્રણ મૂર્તિઓ ભારત સરકારને પરત કરવામાં આવશે કે મૂર્તિઓ મંદિરોમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે દૂર કરવામાં આવી હતી.
મ્યુઝિયમ દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારત સરકારે લાંબા ગાળાના લોન પર એક મૂર્તિ પૂરી પાડવા સંમતિ આપી છે, એક એવી વ્યવસ્થા જે સંગ્રહાલયને વસ્તુની ઉત્પત્તિ, નિરાકરણ અને પરત કરવાની વાર્તા સંપૂર્ણપણે શેર કરવાની મંજૂરી આપશે, અને ઉદ્ભવસ્થાન સંશોધન માટે સંગ્રહાલયની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવશે.
આ મૂર્તિઓ છે 'શિવ નટરાજ', જે 990 ની આસપાસ ચોલ કાળની છે; 'સોમસ્કંદ', જે 12મી સદીના ચોલ કાળની છે; અને 'પરવાઈ સાથે સંત સુંદર', જે 16મી સદીના વિજયનગર કાળની છે. આ મૂર્તિઓ "દક્ષિણ ભારતીય કાંસાના કાસ્ટિંગની ઉત્કૃષ્ટ કારીગરી દર્શાવે છે" અને મૂળ રૂપે મંદિરની શોભાયાત્રામાં પરંપરાગત રીતે લઈ જવામાં આવતી પવિત્ર વસ્તુઓ હતી.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 'શિવ નટરાજ', જે લાંબા ગાળાના લોન પર હશે, તે 'દક્ષિણ એશિયા, દક્ષિણપૂર્વ એશિયા અને હિમાલયમાં જ્ઞાનની કળા' પ્રદર્શનના ભાગ રૂપે પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. આ કરારની ઉજવણી માટે વ્યવસ્થાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે સંગ્રહાલય અને ભારતીય દૂતાવાસ નજીકના સંપર્કમાં છે.
તેમાં જણાવાયું છે કે રાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય ઓફ એશિયન આર્ટની સમર્પિત ઉત્પત્તિ ટીમ અને દક્ષિણ અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયન કલાના ક્યુરેટર દ્વારા, ફ્રેન્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પોંડિચેરીના ફોટો આર્કાઇવ્સ અને વિશ્વભરના અસંખ્ય સંગઠનો અને વ્યક્તિઓના સમર્થનથી પરત શક્ય બન્યું છે.
દક્ષિણ એશિયાઈ સંગ્રહની વ્યવસ્થિત સમીક્ષાના ભાગ રૂપે, નેશનલ મ્યુઝિયમ ઓફ એશિયન આર્ટે તે સ્થાનની વિગતવાર તપાસ કરી જ્યાં ત્રણ શિલ્પો બનાવવામાં આવ્યા હતા અને દરેક કાર્યના વ્યવહાર ઇતિહાસની તપાસ કરી.
2023 માં, મ્યુઝિયમના સંશોધકોએ, ફ્રેન્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પોંડિચેરીના ફોટો આર્કાઇવ્સ સાથે મળીને, પુષ્ટિ કરી કે આ કાંસ્ય શિલ્પોના ફોટોગ્રાફ્સ 1956 અને 1959 ની વચ્ચે ભારતના તમિલનાડુના મંદિરોમાં લેવામાં આવ્યા હતા. ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણે ત્યારબાદ આ તારણોની સમીક્ષા કરી અને પુષ્ટિ કરી કે શિલ્પો ભારતીય કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરીને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
મ્યુઝિયમના ડિરેક્ટર ચેઝ રોબિન્સને કહ્યું, "નેશનલ મ્યુઝિયમ ઓફ એશિયન આર્ટ સાંસ્કૃતિક વારસાના જવાબદાર સંચાલન અને તેના સંગ્રહમાં પારદર્શિતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."
રોબિન્સને ઉમેર્યું, "કારણ કે અમારું લક્ષ્ય અમારા સંગ્રહમાં રહેલી વસ્તુઓને તેમની સંપૂર્ણ જટિલતામાં સમજવાનું છે, અમે એક મજબૂત સંશોધન કાર્યક્રમ જાળવી રાખીએ છીએ જે ફક્ત તે સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે કે તેઓ સંગ્રહાલયમાં કેવી રીતે આવ્યા, પરંતુ સમય જતાં તેમના મૂળ અને ચળવળના ઇતિહાસને પણ શોધી કાઢે છે." રોબિન્સને કહ્યું કે આ શિલ્પોનું વળતર, જે કઠોર સંશોધનનું પરિણામ છે, "મ્યુઝિયમની નૈતિક પ્રથાઓ પ્રત્યેની અમારી પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે," અને તેમણે ભારત સરકારની પ્રશંસા કરી કે તેમણે અમારા મુલાકાતીઓના લાભ માટે સંગ્રહાલયને લાંબા સમયથી પ્રિય શિવ નટરાજનું પ્રદર્શન ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી.
શિવ નટરાજ તમિલનાડુના તંજાવુર જિલ્લાના તિરુત્તુરાઇપુંડી તાલુકાના શ્રી ભાવ ઔષધેશ્વર મંદિરનું હતું, જ્યાં તેનો ફોટોગ્રાફ 1957માં લેવામાં આવ્યો હતો.
આ કાંસ્ય પ્રતિમા પાછળથી 2002માં ન્યૂ યોર્કની ડોરિસ વિનર ગેલેરીમાંથી નેશનલ મ્યુઝિયમ ઓફ એશિયન આર્ટ દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવી હતી. 1957માં મંદિરમાં પ્રતિમાની હાજરીની પુષ્ટિ કરતા ફોટોગ્રાફિક પુરાવા ઉપરાંત, મ્યુઝિયમના એક ઉત્પત્તિ સંશોધકે શોધી કાઢ્યું કે ડોરિસ વિનર ગેલેરીએ વેચાણને સરળ બનાવવા માટે સંગ્રહાલયને ખોટા દસ્તાવેજો પૂરા પાડ્યા હતા.
'સોમસ્કંદ' અને 'પરાવાઈ સાથે સંત સુંદરાર' 1987માં 1,000 વસ્તુઓની ભેટના ભાગ રૂપે નેશનલ મ્યુઝિયમ ઓફ એશિયન આર્ટના સંગ્રહમાં જોડાયા.
ફ્રેન્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પોંડિચેરીના ફોટો આર્કાઇવ્સમાં સંગ્રહાલય ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલા સંશોધનથી પુષ્ટિ મળી છે કે 'સોમસ્કંદ'નો ફોટોગ્રાફ 1959માં તમિલનાડુના મન્નારકુડી તાલુકાના અલાત્તુર ગામના વિશ્વનાથ મંદિરમાં લેવામાં આવ્યો હતો અને 'પરવાઈ સાથે સંત સુંદરર'નો ફોટોગ્રાફ 1956માં તમિલનાડુના કલ્લાકુરુચી તાલુકાના વીરસોલાપુરમ ગામના શિવ મંદિરમાં લેવામાં આવ્યો હતો.
સ્મિથસોનિયનનું રાષ્ટ્રીય એશિયન કલા સંગ્રહાલય 1923માં અમેરિકાના પ્રથમ રાષ્ટ્રીય કલા સંગ્રહાલય અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રથમ એશિયન કલા સંગ્રહાલય તરીકે ખુલ્યું.
તે હવે એશિયન કલાના વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ સંગ્રહોમાંના એકનું નિરીક્ષણ કરે છે, જેમાં પ્રાચીન સમયથી ચીન, જાપાન, કોરિયા, દક્ષિણ એશિયા, દક્ષિણપૂર્વ એશિયા, પૂર્વ-ઇસ્લામિક નજીકના પૂર્વ અને ઇસ્લામિક વિશ્વ (મધ્ય એશિયા, મધ્ય પૂર્વ અને ઉત્તર આફ્રિકા સહિત) ના કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે.
