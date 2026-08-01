અમેરિકા વિઝા બોન્ડની શરતોને કાયમી બનાવવા માટે તૈયાર, આફ્રિકન દેશોને અસર કરશે
આ અંગેની ઔપચારિક જાહેરાત સોમવારે જારી કરવામાં આવશે - જે દિવસે આ કાર્યક્રમ કાયમી બનશે અને યાદીમાં વધારાના દેશોનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે.
Published : August 1, 2026 at 8:17 AM IST
વોશિંગ્ટન: સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ એક પાયલોટ પ્રોગ્રામ કાયમી બનાવી રહ્યું છે જેમાં 50 દેશોના નાગરિકો, મુખ્યત્વે આફ્રિકાના નાગરિકોને યુએસ વિઝા માટે અરજી કરતી વખતે બોન્ડ સબમિટ કરવાની જરૂર છે. કિંમત પણ વધારીને $20,000 કરવામાં આવી રહી છે.
શુક્રવારે ફેડરલ રજિસ્ટરમાં પ્રકાશિત એક ડ્રાફ્ટ નોટિસમાં જણાવાયું છે કે લગભગ એક વર્ષ લાંબી સમીક્ષામાં "પૂરતો ડેટા" મળ્યો છે જે દર્શાવે છે કે બોન્ડ પ્રોગ્રામ અસરકારક રીતે વિઝા શરતોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરે છે અને તેને કાયમી બનાવવામાં આવશે.
નોટિસ ઔપચારિક રીતે સોમવારે જારી કરવામાં આવશે, જે દિવસે કાર્યક્રમ કાયમી બનશે. આ યાદીમાં વધુ દેશો ઉમેરી શકાય છે, જે અહીં જોઈ શકાય છે. પાયલોટ પ્રોગ્રામમાં મહત્તમ બોન્ડ રકમ $15,000 નક્કી કરવામાં આવી હતી, જેમાં $5,000 અને $10,000 ની ઓછી રકમ કોન્સ્યુલર ઓફિસરના વિવેકબુદ્ધિથી ઉપલબ્ધ છે. અંતિમ નિયમ મહત્તમ રકમ $20,000 સુધી વધારીને $5,000 લઘુત્તમ ચુકવણી દૂર કરે છે.
આ કાર્યક્રમ હેઠળ, અસરગ્રસ્ત દેશોના પાસપોર્ટ ધારકોએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની મુસાફરી કરવા માટે બિઝનેસ અને ટુરિસ્ટ વિઝા (જેને B1 અને B2 વિઝા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) માટે ઇન્ટરવ્યુ માટે બોન્ડ સબમિટ કરવો આવશ્યક છે. જો વિઝા અરજી નકારવામાં આવે છે, અથવા જો વ્યક્તિ પ્રાપ્તિ પર વિઝા આવશ્યકતાઓનું પાલન કરે છે તો બોન્ડ પરત કરવામાં આવે છે.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ગયા ઓગસ્ટમાં વિઝા ઓવરસ્ટે પર કડક કાર્યવાહી કરવા અને ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશનને રોકવાના તેના વ્યાપક પ્રયાસોના ભાગ રૂપે આ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો હતો. સરકારનો અંદાજ છે કે ઓવરસ્ટે મુલાકાતીઓને પકડવા અને દેશનિકાલ કરવા માટે પ્રતિ વ્યક્તિ આશરે $18,000 ખર્ચ થાય છે.
સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓએ આ કાર્યક્રમને મોટી સફળતા ગણાવી છે. નોટિસ અનુસાર, 2024 માં પ્રોગ્રામમાં સમાવિષ્ટ 50 દેશોના આશરે 45,500 મુલાકાતીઓએ તેમના વિઝા ઓવરસ્ટે કર્યા હતા. તેમાં જણાવાયું છે કે પાયલોટ વિઝા બોન્ડ પ્રોગ્રામના પ્રથમ 10 મહિનામાં, તે દેશોના 50 થી ઓછા ઓવરસ્ટે વિઝા ઓવરસ્ટે કર્યા હતા. ટીકાકારો કહે છે કે આ ગરીબ દેશોના લોકો પર પરિવારની મુલાકાત લેવા, અભ્યાસ કરવા અથવા વ્યવસાયિક તકો મેળવવા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ આવતા લોકો પર અયોગ્ય બોજ મૂકે છે. સરકારી અંદાજ અને કાર્યક્રમના પ્રથમ વર્ષના ડેટા અનુસાર, રાજ્ય વિભાગે શરૂઆતમાં આશરે 2,000 વિઝા અરજદારો બોન્ડ સબમિટ કરે તેવી અપેક્ષા રાખી હતી. જોકે, વિભાગે શોધી કાઢ્યું કે આશરે 20,000 અરજદારો બોન્ડની શરતોમાં આવે છે.
આ અરજદારોમાંથી લગભગ અડધા લોકોએ બોન્ડ સબમિટ ન કરવાનું પસંદ કર્યું, અને સૂચિમાં શામેલ દેશોના નાગરિકોને જારી કરાયેલા વ્યવસાય અને પ્રવાસી વિઝાની સંખ્યામાં 83% ઘટાડો થયો. "વિભાગને અપેક્ષા છે કે આ અંતિમ નિયમના પરિણામે કાર્યક્રમ દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલા દેશોના નાગરિકો તરફથી B1/B2 વિઝા અરજીઓની માંગમાં સતત ઘટાડો થશે," નોટિસમાં જણાવાયું છે.