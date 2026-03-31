અમેરિકા થોડા અઠવાડિયામાં ઈરાન ઓપરેશન પૂર્ણ કરશે: વિદેશ સચિવ રુબિયો

રુબિયોએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ સ્ટ્રેટ "એક યા બીજી રીતે ખુલ્લો રહેશે" પછી ભલે તે ઈરાન દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું પાલન કરીને હોય.

ફાઇલ- યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો (AP)
By IANS

Published : March 31, 2026 at 3:25 PM IST

વોશિંગ્ટન: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઇરાન સામેના તેના લશ્કરી ઉદ્દેશ્યો "મહિનાઓમાં નહીં, અઠવાડિયામાં" પ્રાપ્ત કરવાની અપેક્ષા રાખે છે. સેનેટર માર્કો રુબિયોએ આ વાત કહી હતી. તેમણે સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે વોશિંગ્ટનની શરતોની પણ રૂપરેખા આપી હતી અને તેહરાનને મુખ્ય વૈશ્વિક જળમાર્ગો પર નિયંત્રણ મેળવવાના પ્રયાસો સામે ચેતવણી આપી હતી.

સોમવારે (સ્થાનિક સમય) અલ જઝીરા સાથેની એક મુલાકાતમાં, રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે ચાલુ લશ્કરી કાર્યવાહી છતાં, "ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ચોક્કસ વ્યક્તિઓ વચ્ચે મુખ્યત્વે મધ્યસ્થી દ્વારા સંદેશાઓ અને કેટલાક સીધા સંદેશાવ્યવહારનું આદાનપ્રદાન થઈ રહ્યું છે."

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વોશિંગ્ટનની મુખ્ય માંગણીઓ યથાવત છે: "ઈરાન - એટલે કે, ઈરાની શાસન - ક્યારેય પરમાણુ શસ્ત્રો રાખવા જોઈએ નહીં. તેમણે આતંકવાદનું પ્રાયોજકતા બંધ કરવી જોઈએ, અને તેમણે એવા શસ્ત્રો વિકસાવવાનું બંધ કરવું જોઈએ જે તેમના પડોશીઓ માટે ખતરો ઉભો કરે છે."

રુબિયોએ નોંધ્યું હતું કે યુ.એસ. સૈન્ય તેના નિર્ધારિત ઉદ્દેશ્યોને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસોમાં "નોંધપાત્ર રીતે આગળ વધી ગયું છે - અથવા સમયપત્રકથી પણ આગળ છે". આ લક્ષ્યોમાં ઇરાનના વાયુસેના અને નૌકાદળને નિષ્ક્રિય કરવાનો, તેમજ "તેમના કબજામાં રહેલા મિસાઇલ લોન્ચર્સની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો" શામેલ છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું, "અમે આ ઉદ્દેશ્યો... મહિનાઓમાં નહીં, અઠવાડિયામાં પ્રાપ્ત કરીશું."

સેનેટરએ સ્પષ્ટ કર્યું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નિયંત્રણ મેળવવાનો ઈરાનનો કોઈપણ પ્રયાસ અસ્વીકાર્ય માનવામાં આવશે. "વિશ્વનો કોઈ પણ રાષ્ટ્ર આવા પગલાને સ્વીકારી શકે નહીં," તેમણે કહ્યું. તેમણે ચેતવણી આપી કે આવી કોઈપણ કાર્યવાહી ખતરનાક મિસાલ સ્થાપિત કરશે, જે સંભવિત રીતે અન્ય રાષ્ટ્રોને પણ આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો પર દાવો કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે. રુબિયોએ ઉમેર્યું, "યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ આ શરત સ્વીકારશે નહીં. તેઓ જે માંગ કરી રહ્યા છે તે ગેરકાયદેસર છે. તેને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં."

તેમણે ખાતરી આપી કે સ્ટ્રેટ "એક યા બીજી રીતે ખુલ્લો રહેશે" - પછી ભલે તે ઈરાન દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું પાલન કરીને હોય કે રાષ્ટ્રોના ગઠબંધન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સામૂહિક પગલાં દ્વારા. રુબિયોએ ઈરાન પર સમગ્ર પ્રદેશમાં નાગરિક અને આર્થિક માળખાને નિશાન બનાવવાનો પણ આરોપ મૂક્યો. તેમણે કહ્યું, "તેઓએ દૂતાવાસો, રાજદ્વારી સુવિધાઓ, એરપોર્ટ અને ઉર્જા માળખા પર હુમલા કર્યા છે." તેમણે આ ઈરાની કાર્યવાહીને "અભૂતપૂર્વ" ગણાવી. ઈરાનને "છેલ્લા 10 વર્ષોમાં સૌથી નબળી સ્થિતિમાં" ગણાવતા, તેમણે દલીલ કરી કે ભવિષ્યમાં મોટા જોખમોને ટાળવા માટે તેની લશ્કરી ક્ષમતાઓને હવે ઘટાડવી ખૂબ જ જરૂરી છે.

રાજદ્વારી મુદ્દા પર, રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે તેહરાને "પરમાણુ શસ્ત્રો મેળવવાની કોઈપણ મહત્વાકાંક્ષાને છોડી દેવા તરફ નક્કર પગલાં લેવા જોઈએ" અને તેના મિસાઇલ અને ડ્રોન કાર્યક્રમોને તોડી પાડવા જોઈએ. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "જો તેઓ આમ કરે છે, તો ઈરાનનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ હોઈ શકે છે." તે જ સમયે, તેમણે નોંધ્યું કે ઘણા દાયકાઓથી, ઈરાની શાસન "સતતપણે આ માર્ગને અનુસરવાનો ઇનકાર કરે છે." તેમણે કેટલાક નાટો સાથીઓ પ્રત્યે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી, નિર્દેશ કર્યો કે આ કામગીરી દરમિયાન, યુ.એસ.ને તેમના હવાઈ ક્ષેત્ર અને ઠેકાણાઓનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી નકારવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું, "જો નાટોનો અર્થ ફક્ત એટલો જ છે કે આપણે યુરોપનો બચાવ કરીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે આપણને ઠેકાણાઓનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર જોઈએ છે, ત્યારે તેઓ આપણને નકારે છે, તો તે ખૂબ અસરકારક વ્યવસ્થા નથી." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે આ સંબંધ પર "પુનઃવિચાર" કરવાની જરૂર પડશે.

રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે યુ.એસ.નો ઉદ્દેશ્ય શાસન પરિવર્તનનો નહોતો, જોકે તેમણે સ્વીકાર્યું કે જો ઈરાનમાં નેતૃત્વમાં પરિવર્તન આવશે, તો વોશિંગ્ટન તેનો વિરોધ કરશે નહીં. તેમણે કહ્યું, "આ ઓપરેશનનો ઉદ્દેશ્ય તે નહોતો."

