અમેરિકામાં સ્ટુડન્ટ વિઝાના નિયમ કડક બન્યા; માત્ર 4 વર્ષ રહેવાની જ મર્યાદા, ભારતીયોને થશે અસર
અમેરિકાએ વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ,એક્સચેન્જ વિઝિટર્સ અને પત્રકારો માટે વિઝાના નિયમો વધુ કડક કર્યા છે.
By PTI
Published : July 17, 2026 at 9:32 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાએ વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ,એક્સચેન્જ વિઝિટર્સ અને પત્રકારો માટે વિઝાના નિયમો વધુ કડક કર્યા છે. આ પગલાથી અગાઉની સિસ્ટમ દૂર થાય છે જે તેમને સરકારી દેખરેખ વિના દેશમાં અનિશ્ચિત સમય માટે રહેવાની મંજૂરી આપતી હતી.
એક નિવેદનમાં, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી (DHS)એ જાહેરાત કરી કે નવા નિયમો F, J અને I શ્રેણીઓમાં નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા ધારકો માટે પ્રવેશનો એક નિશ્ચિત સમયગાળો સ્થાપિત કરે છે. F શ્રેણી વિદ્યાર્થીઓને, J શ્રેણી મુલાકાતીઓના વિનિમય માટે અને I શ્રેણી પત્રકારોને લાગુ પડે છે.
એક નિવેદનમાં, DHSએ જણાવ્યું હતું કે નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિદ્યાર્થીઓ (F વિઝા) અને એક્સચેન્જ વિઝિટર (J વિઝા)ને તેમના ચોક્કસ કાર્યક્રમના સમયગાળા માટે પ્રવેશ આપવામાં આવશે, જે ચાર વર્ષથી વધુ નહીં હોય. DHS સેક્રેટરી માર્કવાન મુલિને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "દશકોથી, વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને અનિશ્ચિત સમયગાળા માટે અમેરિકામાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. આનાથી હજારો લોકો અમેરિકા છોડવાનું ટાળવા માટે સતત અભ્યાસક્રમોમાં નોંધણી કરીને અમારી ઇમિગ્રેશન સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે."
મુલિને જણાવ્યું હતું કે આ વિઝા પર સ્પષ્ટ, મર્યાદિત મર્યાદા લાદીને, અમેરિકા તેની સરહદોની અંદર વ્યક્તિઓની યોગ્ય રીતે સ્ક્રીનિંગ, તપાસ અને દેખરેખ રાખવાની ક્ષમતા પાછી મેળવી રહ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "આ અંતિમ નિયમ ખાતરી કરે છે કે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ તેમના પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે, પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરે અને ઘરે પરત ફરે.'
🔴RUBIO BANS NEW VISAS TO LEFTIST GROUPS: Secretary of State Marco Rubio just dropped a MAJOR VISA BAN targeting far left terrorist groups and their violent networks trying to bring chaos to America.🔥 pic.twitter.com/lTnpE02qgW— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 16, 2026
DHSએ જણાવ્યું હતું કે આ નોંધપાત્ર ફેરફાર રાષ્ટ્રની ઇમિગ્રેશન સિસ્ટમમાં અખંડિતતા પુનઃસ્થાપિત કરે છે, વ્યાપક વિઝા દુરુપયોગનો સામનો કરે છે અને નિયમિત દેખરેખ દ્વારા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને મજબૂત બનાવે છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા ધારકોની ઘણી અન્ય શ્રેણીઓ માટે નિશ્ચિત પ્રવેશ સમયગાળો પહેલાથી જ અસ્તિત્વમાં છે.
1978થી, વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને નિશ્ચિત સમયગાળા માટે અમેરિકામાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે, એક એવી સિસ્ટમ જેણે હજારો વિદ્યાર્થીઓને પ્રસ્થાન ટાળવા માટે સતત અભ્યાસક્રમોમાં નોંધણી કરાવીને અનિશ્ચિત સમય માટે વિદ્યાર્થીઓને રહેવાની મંજૂરી આપી છે. જે વિઝા ધારકોને તેમના શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો પૂર્ણ કરવા માટે વધુ સમયની જરૂર હોય છે તેઓએ અમેરિકન સિટીઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસ (USCIS) દ્વારા સીધા રોકાણના વિસ્તરણ માટે ઔપચારિક રીતે અરજી કરવી પડશે.
DHSએ જણાવ્યું હતું કે આ યુનિવર્સિટી સ્ટાફથી ફેડરલ સત્તાવાળાઓ પર દેખરેખ ફેરવે છે અને અરજદારોને બાયોમેટ્રિક સ્ક્રીનીંગ, બેકગ્રાઉન્ડ ચેક અને ફ્રોડ સ્ક્રીનિંગમાંથી પસાર થવાની જરૂર છે. F-1 વિદ્યાર્થીઓને જવાની તૈયારી કરવા, શાળાઓ સ્થાનાંતરિત કરવા અથવા ગ્રેજ્યુએશન થયા પછી સ્થિતિ બદલવા માટે આપવામાં આવેલ ગ્રેસ પીરિયડ 60 દિવસથી ઘટાડીને 30 દિવસ કરવામાં આવ્યો છે.
આ નિયમ શૈક્ષણિક ફેરફારો પર પણ કડક નિયંત્રણો લાદે છે. અગાઉના 'સ્થિતિની અવધિ' માળખા હેઠળ હાલમાં અમેરિકામાં રહેલા બિન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા ધારકો આપમેળે નવી સિસ્ટમમાં સંક્રમિત થશે, અને નિયમની અસરકારક તારીખથી, તેમનો અધિકૃત રોકાણ મહત્તમ ચાર વર્ષ સુધી મર્યાદિત રહેશે.
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