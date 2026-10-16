અમેરિકામાં હિન્દુ મંદિરમાં હુમલો કરવા ગયેલા યુવકની બંદૂક જ થઈ ગઈ જામ, આરોપીની ધરપકડ
પેલેટાઇનના 19 વર્ષીય એલેક્ઝાન્ડ્રોસ પેપોરાકિસની 11 ઓક્ટોબરે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેની સામે આતંકવાદી ધમકી આપવા અને ગેરકાયદેસર રીતે હથિયાર રાખવાનો આરોપ છે.
By PTI
Published : October 16, 2026 at 7:47 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 8:47 AM IST
ન્યૂ યોર્ક: અમેરિકાના ઇલિનોઇસમાં આવેલા હિન્દુ ધર્મસ્થળ પર 'સામૂહિક ગોળીબાર' કરવાનું કાવતરું રચવાના આરોપસર એક કિશોરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસ અધિકારીને એક એવો દસ્તાવેજ મળ્યો છે, જેમાં 'શ્વેત સર્વોપરિતા' વિચારધારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને ભારતીય મૂળના લોકો વિરુદ્ધ હિંસાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પેલેટાઇન ગામના રહેવાસી 16 વર્ષીય એલેક્ઝાન્ડ્રોસ પેપોરાકિસની 11 ઓક્ટોબરે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેની સામે આતંકવાદી ધમકી આપવા અને ગેરકાયદેસર રીતે હથિયાર રાખવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
તપાસ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, આ યુવાને ઇલિનોઇસના ઓરોરા શહેરમાં આવેલા ધર્મસ્થળને નિશાન બનાવીને ગોળીબાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેની બંદૂક જામ થઈ ગઈ. આથી તેણે પાછા ઘરે જવું પડ્યું, જેના કારણે એક મોટી હત્યાકાંડની ઘટના ટળી ગઈ. સત્તાવાળાઓએ તે ચોક્કસ સ્થળનું નામ જાહેર કર્યું નથી.
પેપોરાકિસ સામે આતંકવાદી ધમકી આપવા અને ગેરકાયદેસર રીતે હથિયાર રાખવા બદલ આરોપો ઘડવામાં આવ્યા છે. બુધવારે તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ન્યાયાધીશે તેને કસ્ટડીમાં રાખવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
અમેરિકામાં ભારતના રાજદૂત વિનય મોહન ક્વાત્રાએ ગુરુવારે આ ઘટનાને "અત્યંત ચિંતાજનક" ગણાવી હતી અને કહ્યું હતું કે, સભ્ય સમાજમાં વંશીય હિંસાને કોઈ સ્થાન નથી. યુએસ આસિસ્ટન્ટ એટર્ની જનરલ હરમીત ધિલ્લોને જણાવ્યું હતું કે, ન્યાય વિભાગનો 'સિવિલ રાઇટ્સ ડિવિઝન' આ ઘટનાની તપાસ કરશે. ધિલ્લોને 'X' (ટ્વિટર) પર પોસ્ટ કર્યું, "ચિંતાજનક બાબત છે. @CivilRights આની તપાસ કરશે."
પેલેટાઇન પોલીસ વિભાગના વડા વિલિયમ નોર્ડે ગુરુવારે એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે, તપાસમાં પુષ્ટિ થઈ છે કે, પેપોરાકિસ આ હુમલાનું કાવતરું ઘડવામાં એકલો જ હતો. નોર્ડે કહ્યું, "તેણે પોતાના દસ્તાવેજમાં કેટલીક વિગતો આપી છે કે, તે ઘણા સમયથી આની યોજના બનાવી રહ્યો હતો. 11 ઓક્ટોબરની તારીખ તેના માટે શા માટે મહત્વપૂર્ણ હતી, તે અમે હજુ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. અમે તે દિશામાં તપાસ ચલાવી રહ્યા છીએ."
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટનાની તપાસના ભાગરૂપે પેપોરાકિસના નિવાસસ્થાને સર્ચ વોરંટનો અમલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે એક રાઈફલ, રાઈફલની લોડ કરેલી મેગેઝીન, સેંકડો રાઉન્ડ દારૂગોળો, બોડી આર્મર અને અન્ય ટેક્ટિકલ સાધનો મળી આવ્યા હતા.
તપાસકર્તાઓએ ઓરોરા સમુદાયમાં આવેલા હિન્દુ મંદિરના પાર્કિંગ લોટમાં પેપોરાકિસની કારને પ્રવેશતી જોઈ હતી. પેપોરાકિસ 11 ઓક્ટોબરે બપોરે લગભગ 12:35 વાગ્યે પાર્કિંગ લોટમાં પ્રવેશ્યો હતો અને બપોરે 12:38 વાગ્યાની આસપાસ ત્યાંથી નીકળી ગયો હતો.
બપોરે 2 વાગ્યાના થોડા સમય પહેલાં તેના નિવાસસ્થાન નજીક તેનું વાહન પાલેટાઈન તરફ પાછું ફરતું જોવા મળ્યું હતું. સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું હતું કે, "તે સમયે એવું લાગતું હતું કે ગુનેગાર પોતે જ વાહન ચલાવી રહ્યો હતો અને તે વાહનમાં એકલો જ હતો."ભારતીય-અમેરિકન કોંગ્રેસમેન રાજા કૃષ્ણમૂર્તિએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે આ કિશોરે ગોળીબાર કરવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તેઓ અને તેમનો પરિવાર મંદિરમાં હાજર હતા.
ઈલિનોઈસના ડેમોક્રેટ કોંગ્રેસમેન રાજા કૃષ્ણમૂર્તિએ એક નિવેદનમાં કહ્યું, "હું એ જાણીને સ્તબ્ધ છું કે એક 'વ્હાઈટ સુપ્રીમેસિસ્ટ'એ ઓરોરાના એ હિન્દુ મંદિરમાં ભારતીય-અમેરિકનોને નિશાન બનાવીને સામૂહિક ગોળીબાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જ્યાં મારો પરિવાર પૂજા-અર્ચના કરે છે. ગયા રવિવારે જ્યારે આ હુમલાનો પ્રયાસ થયો, ત્યારે હું અને મારો પરિવાર ત્યાં જ હતા."
મંદિરમાં હુમલો કરવા ગયેલા આરોપીની બંદૂક જ જામ થઈ ગઈ!
એનબીસી શિકાગોના અહેવાલ મુજબ, પેપોરાકિસ ફાસ્ટ-ફૂડ રેસ્ટોરન્ટ 'ટાકો બેલ'માં કેશિયર તરીકે કામ કરતો હતો અને તેણે ઓરોરાના હિન્દુ મંદિરમાં "ભારતીયો પર સામૂહિક ગોળીબાર" કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. ગયા રવિવારે તે "યુદ્ધ માટે સંપૂર્ણ સજ્જ થઈને" કારમાં મંદિર પહોંચ્યો હતો. જે દિવસે તેણે આ પૂજા સ્થળે નરસંહાર કરવાનું નક્કી કર્યું હતું, તે દિવસે ત્યાં લોકોની ભારે ભીડ હતી. તે "માત્ર એક ખામીયુક્ત રાઈફલને કારણે સામૂહિક હત્યારો બનતા રહી ગયો હતો."
પોલીસને ટાંકીને અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, પેપોરાકિસ ત્યાં મોટી સંખ્યામાં ભારતીયોને મારી નાખવાના ઈરાદાથી આવ્યો હતો. તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર, તેની પાસે મોડિફાઈડ AR-સ્ટાઈલ રાઈફલ અને 300 રાઉન્ડ દારૂગોળો હતો, જે ફરીથી લોડ કરવા માટે દસ મેગેઝીન ભરવા માટે પૂરતો હતો. આ ઉપરાંત તેની પાસે બોડી આર્મર, ગેસોલિનના કેન અને નાઝીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતું પ્રતીક સ્વસ્તિક જેવું ચિહ્ન પણ મળી આવ્યું હતું.
કથિત રીતે પેપોરાકિસ પાલેટાઈનમાં આવેલા તેની માતાના ઘરેથી કાર લઈને ઓરોરાના મંદિર સુધી પહોંચ્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે "તેણે ગોળીબાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ બંદૂક જામ થઈ ગઈ હતી, તેથી તે ઘરે ગયો". ત્યાં તેણે તેની બંદૂક કેવી રીતે ખોલવી તે શીખવા માટે ઇન્ટરનેટ પર શોધ કરી અને એક સાથીદારને ફોન કર્યો, તેમને સામૂહિક ગોળીબાર કરવાના તેના ઇરાદા વિશે જાણ કરી".
ત્યારબાદ સહકાર્યકરે પોલીસને કાવતરાની જાણ કરી અને પાપોરાકિસને રવિવારે મંદિરમાં પાછા ફરતા પહેલા ધરપકડ કરવામાં આવી. પેલેટાઇન અને માઉન્ટ પ્રોસ્પેક્ટ પોલીસ વિભાગો દ્વારા સંકલિત પ્રતિક્રિયા બાદ યુવક તેના નિવાસસ્થાનથી બહાર નીકળી રહ્યો હતો ત્યારે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
શિકાગોમાં ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલે જણાવ્યું હતું કે, તે કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ દ્વારા સમયસર કાર્યવાહીની પ્રશંસા કરે છે અને ભારતીય ડાયસ્પોરાના સભ્યો સાથે સંપર્કમાં છે, જ્યારે વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.
નવરાત્રિ અને દુર્ગા પૂજા સહિતના હિન્દુ તહેવારોની ઉજવણી અને ઓહિયોના રિચમંડ હાઇટ્સમાં સ્વામિનારાયણ વડતાલ ધામ હિન્દુ મંદિરમાં તોડફોડ થયાના બે અઠવાડિયા પછી આ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા મુજબ, "પાપોરાકિસે પોતાને એક સમાજશાસ્ત્રી શ્વેત સર્વોપરિતાવાદી નિયો-નાઝી ગણાવીને આનંદ વ્યક્ત કર્યો, જે નફરતથી ભરેલો હતો અને લગભગ દરરોજ સામૂહિક હત્યાની કલ્પના કરતો હતો."
સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, હિન્દુ અમેરિકન ફાઉન્ડેશને કાયદા અમલીકરણને ઝડપી કાર્યવાહી માટે પ્રશંસા કરી. "અમે સમુદાયને સતર્ક રહેવા અને કોઈપણ સંભવિત ખતરાની જાણ કરવા પણ વિનંતી કરીએ છીએ. દરેક સમુદાય ભય વિના પૂજા કરવાનો હકદાર છે"
ઉત્તર અમેરિકાના હિન્દુઓના ગઠબંધનએ જણાવ્યું હતું કે, "ખલેલ પહોંચાડનારું કાવતરું ત્યારે આવ્યું છે, જ્યારે હિન્દુઓ નવરાત્રિની ઉજવણી માટે મોટી સંખ્યામાં ભેગા થાય છે અને ઓહિયોમાં એક મંદિર પર હુમલાના માત્ર બે અઠવાડિયા પછી. હિન્દુ મંદિરો અને બધા પૂજા સ્થાનો શાંતિ, પ્રાર્થના અને આશ્વાસનના મંદિરો હોવા જોઈએ, ક્યારેય નફરત, હિંસા કે આતંકનું લક્ષ્ય નહીં. અમે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓનો આભાર માનીએ છીએ કે તેમણે એક અકથ્ય દુર્ઘટનાને ટાળવા માટે ઝડપી કાર્યવાહી કરી."
"અમે ચૂંટાયેલા અધિકારીઓ અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓને હિન્દુ પૂજા સ્થાનો સામે વધતા જોખમોને ગંભીરતાથી લેવા, સુરક્ષા મજબૂત કરવા અને હિન્દુફોબિયાની સ્પષ્ટ નિંદા કરવા વિનંતી કરીએ છીએ," એવું સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, તપાસ ચાલુ હોવાથી તેઓ FBI સાથે કામ કરી રહ્યા છે, જેમાં સંભવિત વધારાના આરોપોની સમીક્ષાનો સમાવેશ થાય છે. અધિકારીઓએ ઘટના સાથે સંકળાયેલા જાહેર જનતા માટે કોઈ જાણીતા ચાલુ ખતરાની ઓળખ કરી નથી.
પેલેટાઇન પોલીસ વડા વિલિયમ નોર્ડે જણાવ્યું હતું કે, "આ કથિત ધમકીની ગંભીરતાને વધારે પડતી કહી શકાય નહીં, આપણા સમુદાયો અને પૂજા સ્થળોનું રક્ષણ કરવું એ પ્રાથમિકતા રહે છે".
FBI શિકાગોના સ્પેશિયલ એજન્ટ ઇન ઇન્ચાર્જ રાયન વ્હેલેને જણાવ્યું હતું કે, એજન્સી કટ્ટરપંથી વિચારધારાઓ દ્વારા પ્રેરિત હિંસાના કોઈપણ ખતરાને ઓળખવા, તપાસ કરવા અને તેને દૂર કરવા માટે તેના સ્થાનિક અને રાજ્ય કાયદા અમલીકરણ ભાગીદારો સાથે આક્રમક રીતે કાર્ય કરે છે.
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