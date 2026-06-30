US સુપ્રીમ કોર્ટે જન્મજાત નાગરિકતાના અધિકારને સમર્થન આપ્યું, ટ્રમ્પના એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરને રદ કર્યો
સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરને રદ કર્યો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા લોકોના બાળકોને અમેરિકન નાગરિક ગણવામાં આવશે નહીં.
Published : June 30, 2026 at 9:45 PM IST
વોશિંગ્ટન: મંગળવારે એક વિભાજિત નિર્ણયમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે જન્મજાત નાગરિકતાના વ્યાપક સિદ્ધાંતને સમર્થન આપ્યું. કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરને ફગાવી દીધો જેમાં ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું હતું કે યુ.એસ.માં ગેરકાયદેસર અથવા અસ્થાયી રૂપે રહેતા વ્યક્તિઓના બાળકો અમેરિકન નાગરિક નથી.
ગૃહયુદ્ધ પછી અપનાવવામાં આવેલા 14મા સુધારાના લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા અર્થઘટન અને તાજેતરના ફેડરલ કાયદાઓના આધારે, ન્યાયાધીશોએ ચુકાદો આપ્યો કે દેશમાં જન્મેલા કોઈપણ વ્યક્તિ નાગરિક છે, બહુ ઓછા અપવાદો સાથે.
કોર્ટ માટે લખતા, મુખ્ય ન્યાયાધીશ જોન રોબર્ટ્સે જણાવ્યું હતું કે, "નાગરિકતા, તે સમયે અને હાલમાં, અધિકારો ધરાવવાનો અધિકાર હતો - આપણા રાજકીય સમુદાયમાં મુક્તપણે ભાગ લેવાનો અધિકાર. ચૌદમા સુધારાના ઘડવૈયાઓએ તે વચન 'આ દેશમાં મુક્ત જન્મેલા દરેક વ્યક્તિ' સુધી લંબાવ્યું.'" સુધારાની આસપાસની કોંગ્રેસની ચર્ચાઓનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે ઉમેર્યું, "આજે અમે તે વચનનું સન્માન કરીએ છીએ."
ત્રણ ન્યાયાધીશોએ આ પ્રતિબંધોને અમલમાં મૂકવાની મંજૂરી આપવાનું સમર્થન કર્યું.
ન્યાયાધીશ ક્લેરેન્સ થોમસે 91 પાનાની અસંમતિ નોંધમાં (રોબર્ટ્સના મંતવ્ય કરતાં ત્રણ ગણી વધુ લંબાઈ) લખ્યું, "કોર્ટે આજે રાષ્ટ્રપતિના આદેશને ગેરબંધારણીય જાહેર કરવાનું અસાધારણ પગલું ભર્યું છે જે વિદેશી અસ્થાયી મુલાકાતીઓ અને ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સના બાળકોને નાગરિકત્વથી બાકાત રાખે છે." તેમણે ઉમેર્યું, "આમ કરીને, કોર્ટ ચૌદમા સુધારાના દુ:ખદ ઇતિહાસમાં બીજો પ્રકરણ ઉમેરી રહી છે. આ સુધારો રંગીન મુક્ત લોકો માટે સમાન અધિકારો સુરક્ષિત કરવા માટે ડિઝાઇન અને સમજવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેના બદલે તેનો ઉપયોગ રાજકીય પ્રોજેક્ટ્સને આગળ વધારવા માટે કરવામાં આવ્યો છે જેને પુનર્નિર્માણ કોંગ્રેસે સમર્થન આપ્યું ન હતું."
રિપબ્લિકન રાષ્ટ્રપતિના પ્રતિબંધોને ઘણી નીચલી અદાલતો દ્વારા અવરોધિત કરવામાં આવ્યા હતા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ક્યાંય પણ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા ન હતા.
એપ્રિલમાં દલીલો દરમિયાન, રૂઢિચુસ્ત અને ઉદારવાદી બંને ન્યાયાધીશોએ આ સીમાચિહ્નરૂપ કેસમાં આદેશની માન્યતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. કોર્ટરૂમમાં ટ્રમ્પની અભૂતપૂર્વ હાજરીને કારણે આ મુદ્દો વધુ મહત્વ પામ્યો.
આ કેસ ટ્રમ્પના કારોબારી સત્તાના દાવાઓની બીજી કસોટી હતી. આ દાવાઓ લાંબા સમયથી ચાલતા કાનૂની દાખલાઓને પડકારે છે, ખાસ કરીને રૂઢિચુસ્ત બહુમતી ધરાવતી કોર્ટ સમક્ષ જે રાષ્ટ્રપતિની સત્તાઓને મજબૂત દૃષ્ટિકોણથી જુએ છે - અને જેણે મોટાભાગે ટ્રમ્પની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો છે. ચોક્કસ કિસ્સાઓમાં જ્યાં કોર્ટે તેમના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો નથી, ટ્રમ્પે વ્યક્તિગત રીતે ન્યાયાધીશોની તીવ્ર ટીકા કરી છે.
ન્યાયાધીશોએ ન્યુ હેમ્પશાયર નીચલી અદાલતના નાગરિકત્વ પ્રતિબંધોને રદ કરવાના ચુકાદા સામે ટ્રમ્પની અપીલ સાંભળી. જન્મજાત નાગરિકત્વ હુકમ, જેના પર ટ્રમ્પે તેમના બીજા કાર્યકાળના પહેલા દિવસે હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, તે તેમના વહીવટના ઇમિગ્રેશન પરના કડક પગલાંનો એક ભાગ છે. જન્મજાત નાગરિકત્વનો મુદ્દો ટ્રમ્પની ઇમિગ્રેશન નીતિઓમાંનો પહેલો હતો જે અંતિમ નિર્ણય માટે કોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો. અગાઉ, ન્યાયાધીશોએ ટ્રમ્પના વૈશ્વિક ટેરિફને રદ કર્યા હતા, જે તેમણે કટોકટી સત્તા કાયદા હેઠળ લાદ્યા હતા જેનો પહેલાં ક્યારેય આ રીતે ઉપયોગ થયો ન હતો.
ટ્રમ્પે ફેબ્રુઆરીના અંતમાં ટેરિફ ચુકાદા પર ગુસ્સે પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે કહ્યું કે તેઓ તેમના વિરુદ્ધ ચુકાદો આપનારા અને તેમને દેશદ્રોહી ગણાવનારા ન્યાયાધીશોથી શરમ અનુભવે છે.
તેમને એવો પણ ડર હતો કે કોર્ટ તેમના જન્મજાત નાગરિકતાના કેસમાં તેમની વિરુદ્ધ ચુકાદો આપી શકે છે. તેમણે તેમના ટ્રુથ સોશિયલ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ "મૂર્ખ ન્યાયાધીશો" અને ચીન અને અન્યત્રથી શ્રીમંત ગર્ભવતી મહિલાઓની ટીકા કરવા માટે કર્યો હતો જેઓ તેમના નવજાત શિશુઓને અમેરિકન નાગરિકતા મેળવવા માટે જન્મ આપવા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મુસાફરી કરે છે.
ટ્રમ્પનો આદેશ એ સામાન્ય માન્યતાને ઉલટાવી દે છે કે 14મો સુધારો વિદેશી રાજદ્વારીઓ અને વિદેશી કબજા દળોના બાળકો સિવાય યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જન્મેલા કોઈપણને નાગરિકતા આપે છે.
આ સુધારો તમામ લોકો માટે નાગરિકતા સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો, જોકે નાગરિકતા કલમ વધુ વ્યાપક રીતે લખાયેલી છે. તેમાં જણાવાયું છે કે, "યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જન્મેલા અથવા નેચરલાઇજ્ડ થયેલા તમામ વ્યક્તિઓ, અને તેના અધિકારક્ષેત્રને આધીન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને તે રાજ્યના નાગરિક છે જ્યાં તેઓ રહે છે."
ઘણા નિર્ણયોમાં, નીચલી અદાલતોએ ટ્રમ્પના એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરને ગેરકાયદેસર જાહેર કરીને તેને અમાન્ય કર્યો છે. આ નિર્ણયોમાં વોંગ કિમ આર્ક કેસમાં હાઇકોર્ટના 1898ના નિર્ણયનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ચીની નાગરિકોને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જન્મેલા બાળકો પણ નાગરિક છે.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે દલીલ કરી હતી કે નાગરિકતા અંગેની સામાન્ય ધારણા ખોટી છે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે બિન-નાગરિકોના બાળકો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના "અધિકાર ક્ષેત્ર" હેઠળ આવતા નથી અને તેથી તેઓ નાગરિકત્વ માટે હકદાર નથી.
પેન્સિલવેનિયા સ્ટેટ યુનિવર્સિટી ખાતે સ્થળાંતર નીતિ સંસ્થા અને વસ્તી સંશોધન સંસ્થાના સંશોધન મુજબ, દર વર્ષે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જન્મેલા 250,000 થી વધુ બાળકો આ એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરથી પ્રભાવિત થશે.
જોકે ટ્રમ્પે તેમના નિવેદનો અને કાર્યોમાં મોટાભાગે ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે, જન્મજાત નાગરિકતા પરના પ્રતિબંધો એવા લોકો પર પણ લાગુ પડે છે જેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કાયદેસર રીતે છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ અને ગ્રીન કાર્ડ (કાયમી નિવાસી દરજ્જો) માટે અરજી કરનારાઓનો સમાવેશ થાય છે.