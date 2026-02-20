ETV Bharat / international

અમેરિકાના સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના ગ્લોબલ ટેરિફને ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યો, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો

યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના ટેરિફને ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યો છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 20, 2026 at 9:11 PM IST

Updated : February 20, 2026 at 9:30 PM IST

વોશિંગ્ટન: શુક્રવારે યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા વૈશ્વિક ટેરિફને ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યા. કોર્ટે 6-3 બહુમતીથી ચુકાદો આપ્યો કે ટ્રમ્પે કટોકટી કાયદાનો દુરુપયોગ કર્યો છે અને પોતાના અધિકારોથી આગળ વધીને ટેરિફ લગાવ્યો છે.

AFPના અહેવાલ મુજબ, સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે ચુકાદો આપ્યો કે, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના અધિકારોનો ખોટી રીતે ઉપયોગ કરીને ઘણા ટેરિફ લગાવ્યા, જેનાથી ગ્લોબલ ટ્રેડને અસર પડી. આ સાથે જ કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ દ્વારા તેમના ઈકોનોમિક એજન્ડાને લાગુ કરવા માટે લાગુ કરવામાં આવેલા તેમના ગ્લોબલ ટેરિફ પર રોક લગાવી દીધી.

કન્ઝર્વેટિવ-બહુમતી વાળી ઉચ્ચ અદાલતે 6-3થી ચુકાદો આપ્યો જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ઈન્ટરનેશનલ ઈમરજન્સી ઈકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA) "રાષ્ટ્રપતિને ટેરિફ લાદવાનો અધિકાર આપતો નથી."
ટ્રમ્પ લાંબા સમયથી ટેરિફનો ઉપયોગ દબાણ અને વાટાઘાટો માટે કરતા રહ્યા છે, પરંતુ ગયા વર્ષે રાષ્ટ્રપતિ બન્યા પછી, તેમણે ઈમરજન્સી ઈકોનોમિક પાવરનો ઉપયોગ કરીને લગભગ તમામ યુએસના વેપાર ભાગીદારો પર નવી ડ્યુટી લાદી દીધી.
આમાં તે ટ્રેડ પ્રેક્ટિસ પર રેસિપ્રોકલ ટેરિફ સામેલ હતો, જેને વોશિંગ્ટન ખોટો માનતો હતો. સાથે જ ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સના પ્રવાહ અને ઈમિગ્રેશન પર મોટા પાર્ટનર મેક્સિકો, કેનેડા અને ચીનને ટાર્ગેટ કરતી ડ્યૂટીના અલગ-અલગ સેટ સામેલ હતા.
કોર્ટે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, જો કોંગ્રેસનો હેતુ IEEPA હેઠળ ટેરિફ લાદવાની ચોક્કસ અને વિશિષ્ટ સત્તા આપવાનો હોત, તો તેણે સ્પષ્ટપણે આવું કર્યું હોત, જેમ કે તેણે અન્ય ટેરિફ કાયદામાં સતત કર્યું છે. આ નિર્ણય તે સેક્ટર-સ્પેસિફિક ડ્યૂટી પર અસર નથી કરતો જે ટ્રમ્પે સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને અન્ય ઘણા બીજા સામાન ઈમ્પોર્ટ કરવા પર અલગથી લગાવ્યો હતો. ઔપચારિક તપાસ, જેનાથી આખરે આવા વધુ સેક્ટર પર ટેરિફ લાગી શકે છે, તે હજુ પણ ચાલુ છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયે અગાઉની નીચલી કોર્ટના તારણોને સમર્થન આપ્યું હતું કે IEEPA હેઠળ ટ્રમ્પનો ટેરિફ ગેરકાયદેસર હતો. મે મહિનામાં, એક નીચલી ટ્રેડ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો કે ટ્રમ્પે દરેક જગ્યાએ કર વસૂલાત લગાવીને પોતાના અધિકારનું અતિક્રમણ કર્યું છે.
