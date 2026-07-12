'હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ,' અમેરિકાએ ઈરાન પર ફરી કર્યો હુમલો
ઈરાને ફરીથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરી દીધું છે, સાયપ્રસના જહાજ પર ઈરાની હુમલો, તો અમેરિકાનો આપ્યો વળતો જવાબ
Published : July 12, 2026 at 9:20 AM IST
તેહરાન: અમેરિકાએ ફરી ઈરાન પર હુમલો કર્યો છે, જેનાથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તણાવ વધી ગયો છે. અમેરિકાના રક્ષામંત્રી પીટ હેગસેથે સોશિયલ મીડિયા પર કરેલી એક પોસ્ટમાં આ કાર્યવાહીનો બચાવ કરતા જણાવ્યું છે કે, "ઈરાને ખોટો નિર્ણય લીધો છે, અને હવે તેમને તેની કિંમત ચૂકવવી પડશે."
ઈરાને કહ્યું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આવું ત્યારે થયું જ્યારે ઈરાનની સેના દ્વારા છોડાયેલી ચેતવણીરૂપી ગોળી તે જહાંજ પર વાગી જે આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ પર વગર કોઈ મંજુરીએ ચાલી રહ્યું હતું. આ ઘટનાથી અમેરિકા સાથે પહેલાથી જ નાજુક યુદ્ધવિરામ કરાર પર વધુ જોખમ મંડરાવવામાં લાગ્યું છે.
ઘટનાના થોડા સમય બાદ, અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જાહેરાત કરીને કહ્યું કે, તેમની સેનાએ ઈરાન વિરૂદ્ધ હુમલાનો ત્રીજો તબક્કો શરૂ કર્યો છે. ઈરાનના સરકારી મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મૂઝ સાથે સંકળાયેલા બે શહેરો, બંદર અબ્બાસ અને સિરિકમાં વિસ્ફોટ થયા છે.
અમેરિકી સૈન્યએ કહ્યું, "અમેરિકા ભારે કિંમત વસુલી રહ્યું છે, કારણ કે તે ઈરાનની તે ક્ષમતાને સતત નબળી પાડી રહ્યું છે, જેનાથી તે સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા સામાન્ય નાગરિક અને વાણિજ્યિક જહાજો પર હુમલો કરી શકે છે.
અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે, ઇરાને સાયપ્રસ-ધ્વજવાળા કન્ટેનર જહાજ પર હુમલો કર્યો હતો, જેના કારણે "તેના એન્જિન રૂમને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું" અને એક ક્રૂ સભ્ય ગુમ થયો છે. અગાઉ, વોશિંગ્ટનમાં અમેરિકી અધિકારીઓએ કહ્યું હતું કે, યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટેના ગયા મહિને થયેલા કરારને વધુ મજબૂત બનાવવા માટેની વાટાઘાટો ત્યાં સુધી આગળ નહીં વધી શકે, જ્યાં સુધી કે,સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મૂઝ સુરક્ષિત ન થાય
તેઓએ એમ પણ કહ્યું હતું કે તેઓ ઇચ્છે છે કે ઇરાન પરિસ્થિતિ વિશે જાહેર નિવેદન આપે. તેના બદલે, રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ કોર્પ્સે કહ્યું કે ઘણા જહાજોએ "અમારી ચેતવણીઓ અને દિશા બદલવા અને મંજૂર માર્ગને અનુસરવાની સૂચનાઓને અવગણી."
ચેતવણી ગોળીબાર થયા પછી એક જહાજ "અટકી ગયું." ઈરાને કહ્યું કે સ્ટ્રેટ "આગળના આદેશો સુધી" બંધ રહેશે અને કહ્યું કે જો વધુ હુમલા થશે તો તે "વિસ્તારમાં વધુ દુશ્મન સ્થળો" ને નિશાન બનાવવાનું વિચારશે.
યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે અહેવાલ આપ્યો છે કે ઇરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સે સાયપ્રસ-ધ્વજવાળા કન્ટેનર જહાજ ગેલેક્સી પર હુમલો કર્યો હતો જ્યારે તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહ્યું હતું. આ હુમલામાં એક નાગરિક ક્રૂ સભ્ય ગુમ થયો હતો. કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે જહાજમાં આગ લાગી હતી અને તેના એન્જિન રૂમને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું, જેના કારણે તે તેની સફર યથાવત રાખી ન શક્યું.