યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન થયું હોવાના ટ્રમ્પના નિવેદન બાદ, અમેરિકાએ ઈરાન પર ડ્રોન હુમલાના બદલામાં હુમલો કર્યો
આ હુમલાઓ ત્યારે થયા જ્યારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પત્રકારોને કહ્યું હતું કે અમેરિકા જવાબ આપશે કે નહીં, "તમને ખબર પડશે."
Published : June 27, 2026 at 7:27 AM IST
વોશિંગ્ટન: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં એક કાર્ગો જહાજ પર ડ્રોન હુમલાના જવાબમાં અમેરિકાએ શુક્રવારે ઈરાન પર હુમલો કર્યો. મહિનાઓથી ચાલી રહેલા યુદ્ધનો અંત લાવવા અને મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ ફરીથી ખોલવાના ઉદ્દેશ્યથી બંને દેશો વચ્ચે એક અઠવાડિયા પહેલા થયેલા વચગાળાના કરાર માટે આ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કસોટી છે.
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ડ્રોન હુમલાઓએ યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. ટ્રમ્પે પત્રકારોને કહ્યું હતું કે "તમને ખબર પડશે" કે અમેરિકા જવાબ આપશે કે નહીં, તેના થોડા સમય પછી જ આ હુમલા કરવામાં આવ્યા. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે સૈન્યએ ઈરાનમાં મિસાઇલ અને ડ્રોન બેઝ અને કોસ્ટલ રડાર સાઇટ્સ પર હુમલો કર્યો છે.
The Islamic Republic of Iran shot at least four One Way Attack Drones at Ships transversing the Strait of Hormuz. One of the Drones solidly hit the upper deck of a large and very expensive Cargo Carrying Ship. Damage was done, but the Ship was able to proceed on its way. We… pic.twitter.com/ljvgQZb4b7— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 26, 2026
અમેરિકા દ્વારા કરવામાં આવેલા બદલો લેવાના હુમલાના થોડા સમય પહેલા વ્હાઇટ હાઉસમાં બોલતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "મને એ વાત ગમતી નહોતી કે તેમણે ગઈકાલે હુમલો કર્યો - હકીકતમાં, તેમણે ચાર હુમલા કર્યા." જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે હુમલા કેમ થશે, ત્યારે તેમના પોતાના નિવેદનમાં કે તેહરાન સાથે વાટાઘાટો સારી રીતે ચાલી રહી છે, ટ્રમ્પે ઈરાન વિશે ટિપ્પણી કરી: "તેઓ થોડા અલગ છે." ત્યારબાદ તેમણે અચાનક પ્રશ્નો લેવાનું બંધ કરી દીધું, અને પત્રકારોને તેમની ઓફિસમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા.
ઈરાની સંસદની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સમિતિના વડા ઇબ્રાહિમ અઝીઝીએ શુક્રવારે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રમ્પને જવાબ આપતા કહ્યું, "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ઈરાનના નિયંત્રણ હેઠળ છે; તેથી નિયમોનો આદર કરો," અને ઉમેર્યું, "આ નિયંત્રણને તણાવ વધારવાના પ્રયાસ તરીકે ભૂલશો નહીં."
અઝીઝીએ લખ્યું, "આ યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન નથી; તે યુદ્ધવિરામનું સંચાલન છે." શુક્રવારે સાંજે, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સે સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે જો યુદ્ધવિરામ કરાર અંગે કોઈ મતભેદ હોય, તો ઈરાને "ફોન ઉપાડવો" (વાતચીતમાં જોડાવવું) જોઈએ. વાન્સે ઉમેર્યું, "પરંતુ હિંસાનો સામનો હિંસાથી થશે."
એક કલાક પછી હુમલાઓ સમાપ્ત
આ બાબતથી પરિચિત એક યુએસ અધિકારીએ એસોસિએટેડ પ્રેસને જણાવ્યું હતું કે યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર લશ્કરી કાર્યવાહીની જાહેરાત કર્યાના લગભગ એક કલાક પછી ઈરાન પર યુએસ હુમલાઓ સમાપ્ત થયા. ચાલુ લશ્કરી કાર્યવાહીની ચર્ચા કરવા માટે અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે વાત કરી.
બ્રિટિશ સૈન્યએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે ઓમાનના દરિયાકાંઠે એક કન્ટેનર જહાજ પર એક પ્રોજેક્ટાઈલ (મિસાઇલ અથવા રોકેટ જેવા હથિયાર) દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ઈરાને જહાજોને તે માર્ગનો ઉપયોગ કરવાથી રોકવાની ધમકી આપી હતી તેના થોડા કલાકો પછી જ આ ઘટના બની હતી. યુનાઇટેડ કિંગડમ મેરીટાઇમ ટ્રેડ ઓપરેશન્સ સેન્ટરે કોઈ ઈજાગ્રસ્ત થયાની જાણ કરી નથી.
આ ઘટનાક્રમ અમેરિકા અને ઈરાન માટે એક નાજુક સમયે આવ્યો છે, કારણ કે તેઓ સંઘર્ષને કાયમી ધોરણે સમાપ્ત કરવા માટે વાટાઘાટોમાં રોકાયેલા છે. ગયા અઠવાડિયે જ અમેરિકા સાથે વચગાળાના કરાર પર પહોંચ્યા હોવા છતાં, ઈરાન સતત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર તેના નિયંત્રણ અંગે અમેરિકા અને પ્રદેશને પડકાર ફેંકી રહ્યું છે.
કાર્ગો જહાજ પર હુમલો ત્યારે થયો જ્યારે યુએન મેરીટાઇમ એજન્સી આ અઠવાડિયે સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા જહાજોને બહાર કાઢવા માટે એક કામગીરી શરૂ કરી રહી હતી. આ હેતુ માટે, તેઓ સ્ટ્રેટની વચ્ચેથી પસાર થવાને બદલે ઓમાની કિનારાની નજીક વૈકલ્પિક માર્ગનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા.
આ હુમલા બાદ, ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઇમ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા સ્થળાંતર કામગીરી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી અને શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી અન્ય જહાજો પર હુમલો નહીં થાય તેની ખાતરી ન મળે ત્યાં સુધી તે ફરી શરૂ થશે નહીં.
એજન્સીના સેક્રેટરી-જનરલ, આર્સેનિયો ડોમિંગુએઝે અહેવાલ આપ્યો હતો કે તાજેતરના દિવસોમાં આશરે 115 જહાજો સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થયા છે, જ્યારે આશરે 500 આ વિસ્તારમાં રહ્યા છે. એવી આશા રાખવામાં આવી હતી કે સ્ટ્રેટ દ્વારા વૈકલ્પિક માર્ગ ખોલવાથી વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર દબાણ ઓછું થશે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે ચાલી રહેલી શાંતિ વાટાઘાટોમાં ઇરાનની મુખ્ય ભૂમિકા દૂર થશે.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇરાન હજુ પણ કરારની શરતો પર વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે, જેમાં મહત્વપૂર્ણ સ્ટ્રેટમાંથી જહાજોના પસાર થવા અને ઇરાનના અત્યંત સમૃદ્ધ યુરેનિયમ ભંડારના ભવિષ્ય સંબંધિત મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. વચગાળાના કરાર હેઠળ, બંને પક્ષો પાસે વિગતોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે 60 દિવસનો સમય છે.
કાર્ગો જહાજ પરના હુમલાએ શિપિંગ માટે પડકાર ઉભો કર્યો છે
શિપિંગ વિશ્લેષકો કહે છે કે ડ્રોન હુમલાથી એવી પરિસ્થિતિ પર અસર પડી છે જેમાં ખાડીમાં ફસાયેલા જહાજો ધીમે ધીમે મુક્ત થઈ રહ્યા હતા અને ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કરોની અવરજવર વધી રહી હતી. મરીન ડેટા કંપની વિન્ડવર્ડે X પર જણાવ્યું હતું કે, "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વધતા વ્યાપારી વિશ્વાસ વચ્ચે આ પહેલું મોટું પરીક્ષણ છે." કંપનીએ કહ્યું કે ઘટના પછીથી સ્ટ્રેટ કામગીરી માટે ખુલ્લું હોવા છતાં, 43 જહાજો ટ્રાન્ઝિટ કરી રહ્યા છે, "સામાન્યીકરણની ગતિ ધીમી રહી છે."
બુધવારે, ગુરુવારના ડ્રોન હુમલા પહેલા, 78 જહાજો સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થયા હતા. યુદ્ધ શરૂ થયા પછી આ સૌથી વધુ સંખ્યા હતી, જોકે તે યુદ્ધ પહેલાના સરેરાશ 130 કે તેથી વધુ જહાજો કરતા ઓછી હતી. મરીન ડેટા અને એનાલિટિક્સ ફર્મ લોયડ્સ લિસ્ટ ઇન્ટેલિજન્સ અનુસાર, ઈરાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જહાજો ફક્ત તેહરાન દ્વારા મંજૂર કરાયેલા રૂટનો ઉપયોગ કરે છે તે પછી ઓમાન નજીક યુએન-સમર્થિત રૂટમાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ઓછામાં ઓછા બે ટેન્કરોએ રસ્તો બદલી નાખ્યો હતો.
લોયડ્સે શુક્રવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે હુમલા પછી પણ બે ડઝનથી વધુ જહાજો સ્ટ્રેટના દક્ષિણ રૂટમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા.
લેબનોન અને ઇઝરાયલ શાંતિ તરફ એક પગલું
ઇઝરાયલી સૈનિકો અને લેબનોનના આતંકવાદી જૂથ હિઝબુલ્લાહ વચ્ચે મહિનાઓ સુધી ચાલેલા સંઘર્ષ પછી, ઇઝરાયલ અને લેબનોનના રાજદૂતોએ શુક્રવારે એક કરારની જાહેરાત કરી, તેને શાંતિ તરફનું પગલું ગણાવ્યું. અમેરિકામાં લેબનોનના રાજદૂત, નાદા હમ્દે, આ માળખાને "આપણા લોકોને તેમની ભૂમિ પર પાછા ફરવા અને બધા લેબનોનના લોકોને શાંતિ, સુરક્ષા અને સમૃદ્ધિમાં રહેવા દેવા" તરફનું એક પગલું ગણાવ્યું.
ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ આ યોજનાને ઇઝરાયલ માટે "મોટી સિદ્ધિ" ગણાવી. "સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ઇઝરાયલ દક્ષિણ લેબનોનમાં સુરક્ષા ક્ષેત્રમાં રહેશે," તેમણે કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું કે જ્યાં સુધી હિઝબુલ્લાહના શસ્ત્રો દૂર ન થાય અને તે હવે ઇઝરાયલ માટે ખતરો ન બને ત્યાં સુધી તેઓ ત્યાં જ રહેશે.