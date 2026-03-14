યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે નાગરિકતા છોડવાની ફી 80% ઘટાડીને $450 કરી
આ ફી 2010 માં હતી તેવી જ છે, જ્યારે સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે પહેલીવાર અમેરિકનો પાસેથી નાગરિકતાનો ઔપચારિક રીતે ત્યાગ કરવા માટે ફી વસૂલવાનું શરૂ કર્યું હતું.
Published : March 14, 2026 at 7:45 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 7:59 AM IST
વોશિંગ્ટન: સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે અમેરિકનો માટે ઔપચારિક રીતે તેમની યુએસ નાગરિકતાનો છોડવા માટેની ફીમાં લગભગ 80% ઘટાડો કર્યો છે. અમેરિકનોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વિવિધ જૂથો સાથે વર્ષો સુધી કાનૂની લડાઈઓ પછી, ડિપાર્ટમેન્ટે શુક્રવારે ફેડરલ રજિસ્ટરમાં એક અંતિમ નિયમ પ્રકાશિત કર્યો, જેમાં ખર્ચ $2,350 થી ઘટાડીને $450 કરવામાં આવ્યો.
આ નવી ફી શુક્રવારથી અમલમાં આવી, જે વર્ષ 2023માં એક વચન તરીકે આપવામાં આવી હતી પરંતુ તેનો ક્યારેય અમલ કરવામાં આવ્યો ન હતો. ખર્ચ હવે 2010 માં તે સ્તરે પાછો ફરે છે, જ્યારે સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે પહેલી વાર અમેરિકનો પાસેથી તેમની નાગરિકતાનો ઔપચારિક રીતે છોડવા માટે ફી વસૂલવાનું શરૂ કર્યું હતું.
યુએસ નાગરિકતાનો ત્યાગ કરવો એ એક લાંબી પ્રક્રિયા હોઈ શકે છે. અરજદારોએ વારંવાર ખાતરી આપવી જરૂરી છે - સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના કોન્સ્યુલર ઓફિસર સમક્ષ અનેક લેખિત અને મૌખિક નિવેદનો દ્વારા - કે તેઓ આ પગલાના પરિણામોને સંપૂર્ણપણે સમજે છે; તે પછી જ તેમને ત્યાગના ઔપચારિક શપથ લેવાની પરવાનગી આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, વિભાગ દ્વારા આ બાબતની સમીક્ષા કરવી આવશ્યક છે.
2015 માં, વહીવટી ખર્ચને આવરી લેવા માટે ફી $450 થી વધારીને $2,350 કરવામાં આવી હતી, કારણ કે નાગરિકત્વ છોડવા માંગતા લોકોની સંખ્યામાં અચાનક વધારો થયો હતો; આનું એક કારણ અમેરિકન વિદેશીઓ માટે નવી યુએસ ટેક્સ રિપોર્ટિંગ આવશ્યકતાઓ હતી, જેનાથી ઘણા લોકો ગુસ્સે થયા હતા.
આ ભારે ફી વધારાનો ફ્રાન્સ સ્થિત "એસોસિએશન ઓફ એક્સિડેન્ટલ અમેરિકન્સ" જેવા જૂથો તરફથી જોરદાર વિરોધ થયો. આ સંસ્થા મુખ્યત્વે વિદેશમાં રહેતા વ્યક્તિઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેમની યુએસ નાગરિકતા ફક્ત એ હકીકત પર આધારિત છે કે તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જન્મ્યા હતા.
એસોસિએશને ફીની બંધારણીયતાને પડકારતા અનેક મુકદ્દમા દાખલ કર્યા, જેમાંથી એક પેન્ડિંગ છે. આ મુકદ્દમા દલીલ કરે છે કે નાગરિકતા છોડી દેવાના કૃત્ય માટે કોઈ પણ ફી વસૂલવી જોઈએ નહીં. એક નિવેદનમાં, એસોસિએશનના પ્રમુખ ફેબિયન લેહાગ્રેએ જણાવ્યું હતું કે, "એસોસિએશન ઓફ એક્સિડેન્ટલ અમેરિકન્સ આ નિર્ણયનું સ્વાગત કરે છે, જે આ મૂળભૂત અધિકારને દરેક માટે સુલભ બનાવવાની જરૂરિયાતને સ્વીકારે છે." "આ વિજય છ વર્ષની અથાક કાનૂની કાર્યવાહી અને હિમાયતનું સીધું પરિણામ છે."
કોર્ટમાં, એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે 2023 માં ફી ઘટાડવાની જાહેરાત પછી, ઓછામાં ઓછા 8,755 અમેરિકનોએ તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કરવા માટે સંપૂર્ણ $2,350 ચૂકવ્યા હતા. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે તેમની નાગરિકતાનો ત્યાગ કરનારા અમેરિકનોની કુલ સંખ્યા અંગે કોઈ આંકડા આપ્યા નથી.