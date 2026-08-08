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યુએસ સેનેટે રશિયા પર પ્રતિબંધો લાદતો બિલ પસાર, ભારત અને અન્ય ચાર દેશો પર 100% ટેરિફ લાદવાનો પ્રસ્તાવ

તે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને રશિયન તેલ અને ગેસના ટોચના પાંચ આયાતકારોમાંના દેશોના માલ પર 100 ટકા ટેરિફ લાદવાનો અધિકાર આપે છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (ANI)
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By PTI

Published : August 8, 2026 at 7:01 AM IST

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વોશિંગ્ટન: યુએસ સેનેટે એક બિલને ભારે બહુમતીથી મંજૂરી આપી છે જે રશિયા અને તેના પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના મુખ્ય ખરીદદારો (જેમ કે ચીન અને ભારત) ને દંડ કરશે. તેમનો દલીલ છે કે આવા વેપાર યુક્રેન યુદ્ધને વેગ આપે છે.

આ બિલનું નામ બદલીને 'લિન્ડસે ઓ. ગ્રેહામ સેન્ક્શનિંગ રશિયા એન્ડ ઈરાન એક્ટ ઓફ 2026' રાખવામાં આવ્યું છે અને સેનેટ દ્વારા 86-11 મતથી તેને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને રશિયન તેલ અને ગેસના ટોચના પાંચ આયાતકારોના માલ પર 100% ટેરિફ લાદવાનો અધિકાર આપે છે. હાલમાં, ચીન, ભારત, અઝરબૈજાન, હંગેરી અને સ્લોવાકિયા રશિયન તેલ અને ગેસના ટોચના પાંચ આયાતકાર છે.

રશિયા પર પ્રતિબંધો ઉપરાંત, આ બિલ 'ઈરાન સેન્ક્શન્સ એક્ટ ઓફ 1996' ને 2031 સુધી લંબાવશે. આ કાયદો ઈરાનના ઉર્જા ક્ષેત્રમાં રોકાણ કરતી કંપનીઓને દંડ કરે છે.

આ દ્વિપક્ષીય બિલને રિપબ્લિકન સેનેટર લિન્ડસે ગ્રેહામ (જેમનું 11 જુલાઈના રોજ અવસાન થયું) અને ડેમોક્રેટ રિચાર્ડ બ્લુમેન્થલ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું. કિવની મુલાકાત પછી ગ્રેહામના અચાનક અવસાન બાદ, બંને પક્ષોના નેતાઓએ બિલ પસાર કરવા અને યુક્રેનના સાથી તરીકે સ્વર્ગસ્થ સેનેટરના વારસાને માન આપવા માટે નવી જોશ સાથે આગળ વધ્યા.

સ્વર્ગસ્થ સેનેટરની બહેન, ડાર્લીન ગ્રેહામ (જેમને તેમના મૃત્યુ પછી તેમની બેઠક પર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા), તેમણે કહ્યું, "આ બિલ રશિયાના અર્થતંત્રને ટેકો આપતા મુખ્ય દેશોને એક સરળ છતાં નિર્ણાયક પસંદગી કરવાની ફરજ પાડે છે - યુ.એસ. સાથે વેપાર કરવો કે સસ્તી રશિયન ઊર્જા ખરીદવી."

તે રશિયન નેતાઓ અને અધિકારીઓ, જેમાં રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન, શ્રીમંત ઉદ્યોગપતિઓ (ઓલિગાર્ક) અને નાણાકીય સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે, સામે પ્રતિબંધો લાદવાની પણ માંગ કરે છે.

મતદાન પછી, સેનેટર બ્લુમેન્થલે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે ગ્રેહામ "અમે જે કર્યું છે તેના પર ગર્વ અનુભવતા હોત." બ્લુમેન્થલે કહ્યું, "આ કડક પ્રતિબંધો અને ટેરિફ બહાદુર અને મુક્ત લોકો સામે આ ઘાતક, ગુનાહિત અને આક્રમક યુદ્ધમાં સામેલ બધાને રોકી દેશે."

કેટલાક ડેમોક્રેટ્સે ચેતવણી આપી છે કે આ બિલ ટ્રમ્પને ટેરિફ લાદવાની નવી સત્તાઓ આપશે - એક સાધન જે પહેલાથી જ તેમની વેપાર નીતિમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે.

આ બિલ હવે 31 ઓગસ્ટના રોજ ફરી મળશે ત્યારે મંજૂરી માટે હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સમાં જશે. ડેમોક્રેટિક કોંગ્રેસમેન ગ્રેગરી મીક્સ અને ડોન બેયરે આ કાયદાની ટીકા કરતા કહ્યું છે કે તે "ટેરિફ લાદવાની વ્યાપક નવી સત્તાઓ આપે છે જેનો રાષ્ટ્રપતિ મનસ્વી રીતે હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરી શકે છે, જેમ કે તેમણે પહેલા ઘણી વખત કર્યું છે." બંને નેતાઓએ કહ્યું, "યુક્રેનને ટેકો આપવા અને રશિયાને તેના ચાલી રહેલા ગેરકાયદેસર યુદ્ધ માટે સજા આપવા માટે અમારા સેનેટ સાથીદારોના તાત્કાલિક પ્રયાસોનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ, પરંતુ આ બિલ તે લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરશે નહીં. તેના બદલે, તે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને રશિયાને જવાબદાર ઠેરવવાનું ટાળવા અને તેમના વિનાશક વેપાર યુદ્ધોમાં વધુ ટેરિફ લાદવાની છૂટ આપશે - જેનો બોજ આખરે અમેરિકન લોકો પર પડશે."

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