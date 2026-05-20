અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયો ભારતના પ્રવાસે આવશે, ઊર્જા સુરક્ષા, વેપાર અને સંરક્ષણ સહયોગ પર ચર્ચા કરશે

રૂબિયો 23-26 મે સુધી ભારતના પ્રવાસે રહેશે. આ દરમિયાન તે કોલકાતા, આગ્રા, જયપુર અને નવી દિલ્હીની મુલાકાત લેશે.

By ANI

Published : May 20, 2026 at 8:53 AM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયો આ અઠવાડિયે ભારતના પ્રવાસે આવશે. અમેરિકન વિદેશ વિભાગના સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, રૂબિયો 23-26 મે સુધી ભારતના પ્રવાસે રહેશે. આ દરમિયાન તે કોલકાતા, આગ્રા, જયપુર અને નવી દિલ્હીની મુલાકાત લેશે.

વ્હાઇટ હાઉસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે રૂબિયો પોતાના પ્રવાસ દરમિયાન ભારતના સીનિયર અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરશે જેમાં ઊર્જા સુરક્ષા,વેપાર અને સંરક્ષણ સહયોગ પર ચર્ચા કરશે.

ભારત પ્રવાસ પહેલા, રૂબિયો 22મેના રોજ સ્વીડનના હેલ્સિંગબોર્ગમાં NATO વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકમાં ભાગ લેશે. અમેરિકન વિદેશ મંત્રી રૂબિયો બેઠક દરમિયાન NATO ગઠબંધનની અંદર સંરક્ષણ રોકાણ વધારવા અને બોજને વધુ સમાન રીતે વહેંચવાની જરૂરિયાત પર ચર્ચા કરશે.

રૂબિયોના સાત આર્કટિક દેશના નેતાઓને મળવાની આશા છે જેથી તેઓ આર્કટિક ક્ષેત્રમાં સહિયારા આર્થિક અને સુરક્ષા હિતો અને હાઇ નોર્થ (આર્કટિક અને સબ-આર્કટિક વિસ્તારા)માં મજબૂત સ્થિતિ પર ચર્ચા કરી શકે. વધુમાં જણાવાયું છે કે રૂબિયો સ્વીડનના વડાપ્રધાન ઉલ્ફ ક્રિસ્ટરસન અને NATOના સેક્રેટરી જનરલ માર્ક રૂટ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે.

પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે, "વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયો 22 મેના રોજ NATOના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકમાં સામેલ થવા માટે હેલસિંગબોર્ન,સ્વીડન જશે, જ્યાં તેઓ ગઠબંધનના સભ્ય દેશો વચ્ચે સંરક્ષણ રોકાણ વધારવા અને બોજને વધુ સમાન રીતે વહેંચવાની જરૂરિયાત પર ચર્ચા કરશે. તે આર્કટિક સેવન દેશોના પોતાના સહયોગીઓ સાથે મળીને આર્કટિકમાં આપણા સહિયારા આર્થિક અને સુરક્ષા હિતો અને હાઇ નોર્થમાં આપણી મજબૂત સ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરશે. તે સ્વીડિશ વડાપ્રધાન ઉલ્ફ ક્રિસ્ટરસન અને NATO સેક્રેટરી જનરલ માર્ક રૂટ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક પણ કરશે."

અમેરિકાના વિદેશ વિભાગના સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, "સ્વીડનથી વિદેશ મંત્રી રૂબિયો 23-26 મે સુધી ભારત જશે જ્યાં તે કોલકાતા, આગ્રા, જયપુર અને નવી દિલ્હીનો પ્રવાસ કરશે. રૂબિયો સીનિયર ભારતીય અધિકારીઓ સાથે બેઠક દરમિયાન ઊર્જા સુરક્ષા, ટ્રેડ અને સંરક્ષણ સહયોગ પર ચર્ચા કરશે."

