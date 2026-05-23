અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયો કોલકાતા પહોંચ્યા
Published : May 23, 2026 at 7:36 AM IST
કોલકાતા: યુએસ સ્ટેટ સેક્રેટરી માર્કો રુબિયો ભારતની ચાર દિવસની રાજદ્વારી મુલાકાતના ભાગ રૂપે શનિવારે કોલકાતા પહોંચ્યા. તેમની મુલાકાત યુએસ સ્ટેટ સેક્રેટરીએ છેલ્લે કોલકાતાની મુલાકાત લીધી ત્યારથી 14 વર્ષના લાંબા વિરામનો અંત દર્શાવે છે. આ મુલાકાત પશ્ચિમ બંગાળમાં મોટા રાજકીય પરિવર્તનના થોડા અઠવાડિયા પછી આવી છે, જ્યાં ભાજપની આગેવાની હેઠળની સરકારે સત્તા સંભાળી છે.
X પરની એક પોસ્ટમાં, ભારતમાં યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું હતું કે, "સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો કોલકાતા પહોંચ્યા છે. આ તેમની ભારતની પ્રથમ મુલાકાત છે. આજે પછી, અમે નવી દિલ્હીમાં વડા પ્રધાન @narendramodi સાથે મુલાકાત કરીશું. આગામી થોડા દિવસોમાં, વેપાર, ટેકનોલોજી, સંરક્ષણ, QUAD અને અન્ય વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે અને આગળ વધશે!"
Secretary Marco Rubio has landed in Kolkata. This is his first trip to India. Later today, we will call on Prime Minister @narendramodi in New Delhi. Trade, Technology, Defense, QUAD, and many other items to discuss and advance over the next few days!— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) May 23, 2026
મે 2012 માં હિલેરી ક્લિન્ટનની મુલાકાત પછી રુબિયો કોલકાતાની મુલાકાત લેનારા પહેલા યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ બન્યા છે. જોકે યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે હજુ સુધી રુબિયોની કોલકાતા મુલાકાત માટે સત્તાવાર પ્રવાસ કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો નથી, યુએસ કોન્સ્યુલેટના સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે તેઓ મધ્ય કોલકાતામાં સ્થિત 'મધર હાઉસ' - સેન્ટ ટેરેસાના 'મિશનરીઝ ઓફ ચેરિટી'નું મુખ્ય મથક - ની મુલાકાત લે તેવી શક્યતા છે.
રૂબિયોની ભારત મુલાકાત, જે 23 થી 26 મે દરમિયાન નિર્ધારિત છે (જેમાં આગ્રા, જયપુર અને નવી દિલ્હીમાં રોકાવાનો પણ સમાવેશ થાય છે) ભારત સાથે તેમની સુનિશ્ચિત ઊર્જા વાટાઘાટો અને QUAD રાષ્ટ્રોના મંત્રીઓ સાથેની બેઠકને કારણે રાજદ્વારી રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
"સારું, અમે તેમને તેટલી ઊર્જા વેચવા માંગીએ છીએ જેટલી તેઓ ખરીદવા તૈયાર છે. અને દેખીતી રીતે, જેમ તમે જોયું હશે, હું માનું છું કે અમે હાલમાં યુ.એસ. ઉત્પાદન અને નિકાસના ઐતિહાસિક સ્તરે છીએ," રુબિયોએ સ્વીડન અને ભારતની તેમની યાત્રા માટે રવાના થતા પહેલા મિયામીમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી ઉર્જાના ઊંચા ભાવોની ભારત પર શું અસર થશે તે અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં, રુબિયોએ ભારતને "મોટો ભાગીદાર" ગણાવ્યું અને કહ્યું કે તેઓ QUAD દેશોના મંત્રીઓ સાથે મુલાકાત કરવા આતુર છે.
QUAD બેઠક 26 મેના રોજ યોજાવાની છે અને તેમાં ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરની અધ્યક્ષતામાં રૂબિયો, ઓસ્ટ્રેલિયાના વિદેશ મંત્રી પેની વોંગ અને જાપાનના વિદેશ મંત્રી મોટેગી તોશિમિત્સુ ભાગ લેશે.