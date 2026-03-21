અમેરિકાએ હિઝબુલ્લાહને ફંડ પૂરું પાડતા ગ્લોબલ નેટવર્ક પર પ્રતિબંધો લગાવ્યા
પિગોટે જણાવ્યું હતું નાણાકીય ચેનલો કાપીને, અમેરિકા હિઝબુલ્લાહની આતંકવાદ માટે નાણાં એકત્ર કરવાની અને પ્રતિબંધોથી બચવાની ક્ષમતાને મર્યાદિત કરવા માટે નક્કર પગલાં લઈ રહ્યું છે.
By PTI
Published : March 21, 2026 at 9:29 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે હિઝબુલ્લાહ સાથે જોડાયેલા વૈશ્વિક નાણાકીય નેટવર્ક પર પ્રતિબંધો લાદ્યા છે, જેને વોશિંગ્ટને વિદેશી આતંકવાદી સંગઠન તરીકે નિયુક્ત કર્યું છે.
આજે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ હિઝબુલ્લાહને ટેકો આપતા વૈશ્વિક નાણાકીય નેટવર્કને વિક્ષેપિત કરવા માટે પ્રતિબંધો લાદી રહ્યું છે. આ કાર્યવાહી મધ્ય પૂર્વ, યુરોપ અને ઉત્તર અમેરિકામાં કાર્યરત વિવિધ કંપનીઓ અને પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા હિઝબુલ્લાહની નાણાકીય ટીમ માટે લોન્ડરિંગ અને ફંડ એકત્ર કરવામાં સામેલ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને લક્ષ્ય બનાવે છે, એમ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ નાણાકીય ચેનલોને કાપીને, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ હિઝબુલ્લાહની આતંકવાદ માટે નાણાં એકત્ર કરવાની અને પ્રતિબંધોથી બચવાની ક્ષમતાને મર્યાદિત કરવા માટે નક્કર પગલાં લઈ રહ્યું છે.
પિગોટે કહ્યું, "ઇઝરાયલ પર હિઝબુલ્લાહનો અવિચારી હુમલો ફરી એકવાર લેબનીઝ લોકોની શાંતિ અને સુરક્ષાને બદલે ઇરાની શાસન વતી આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવાની તેની પ્રાથમિકતા દર્શાવે છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે હિઝબુલ્લાહ આતંકવાદ પર લાખો ડોલર ખર્ચવાનું ચાલુ રાખે છે, જેના કારણે લેબનીઝ નાગરિકો તેના પરિણામો ભોગવી રહ્યા છે અને તેમને સામાન્ય જીવનથી વંચિત રાખી રહ્યા છે.
પિગોટે કહ્યું કે હિઝબુલ્લાહના નાણાકીય સમર્થકોને નિશાન બનાવીને, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને મધ્ય પૂર્વની સુરક્ષાને જોખમમાં મૂકવાની જૂથની ક્ષમતાને વિક્ષેપિત કરવા માટે નિર્ણાયક પગલાં લઈ રહ્યું છે.
ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી એક અલગ નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેનું વિદેશી સંપત્તિ નિયંત્રણ કાર્યાલય (OFAC) હિઝબુલ્લાહના ફાઇનાન્સર અને ભૂતપૂર્વ જાહેર રોકાણ અધિકારી અલા હસન હમીહના નેતૃત્વમાં 16 વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓના નેટવર્કને નિયુક્ત કરી રહ્યું છે. ટ્રેઝરી સ્ટેટમેન્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અલા હમીહ પરિવારના સભ્યો અને નજીકના સહયોગીઓ દ્વારા નિયંત્રિત કંપનીઓના નેટવર્કનું નિરીક્ષણ કરે છે; આ નેટવર્ક હિઝબુલ્લાહની ફાઇનાન્સ ટીમ માટે મની લોન્ડરિંગ કરે છે અને ફંડ એકત્ર કરે છે.
"લેબનોન, સીરિયા, પોલેન્ડ, સ્લોવેનિયા, કતાર અને કેનેડામાં સ્થિત આ વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓ અસંખ્ય આર્થિક પ્રોજેક્ટ્સમાં સામેલ છે અને 2020 થી $100 મિલિયનથી વધુ લોન્ડરિંગ કરવામાં મદદ કરી હોવાનો અંદાજ છે," નિવેદનમાં જણાવાયું છે. તેમાં ઉમેર્યું હતું કે આ નેટવર્ક હિઝબુલ્લાહ માટે ફંડનો એક મહત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત છે, જે તેના શસ્ત્રો છોડી દેવાના આહ્વાન છતાં હિંસાનો આશરો લેવાનું ચાલુ રાખે છે. "જ્યારે વૈશ્વિક આતંકવાદની વાત આવે છે, ત્યારે ઈરાન 'સાપનું માથું' છે; અને તેના પ્રોક્સી સંગઠનો, જેમ કે હિઝબુલ્લાહ, તેની સરહદોની બહાર અરાજકતા અને વિનાશ વાવવાના તેહરાનના મિશનને પાર કરે છે," ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે જણાવ્યું હતું.
"હિઝબુલ્લાહ તેના આતંકવાદી કાર્યોને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે લેબનીઝ લોકોના હકદાર ફંડને વાળવાનું ચાલુ રાખે છે. આ કાર્યવાહીનો હેતુ તેના વૈશ્વિક નાણાકીય નેટવર્કમાં મુખ્ય વ્યક્તિઓને લક્ષ્ય બનાવવાનો છે જે તેની ઉગ્રવાદી પ્રવૃત્તિઓને ટકાવી રાખવામાં મદદ કરે છે," બેસન્ટે જણાવ્યું હતું.
આ કાર્યવાહીના પરિણામે, ઉપરોક્ત નિયુક્ત અથવા બ્લોક વ્યક્તિઓની બધી મિલકત અને મિલકતના અધિકારો - જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સ્થિત છે, અથવા અમેરિકન વ્યક્તિઓના કબજા અથવા નિયંત્રણમાં છે - અવરોધિત કરવામાં આવ્યા છે અને OFAC ને જાણ કરવી જરૂરી છે. વધુમાં, કોઈપણ એન્ટિટી (ભલે તે સીધી કે આડકતરી રીતે, વ્યક્તિગત કે સામૂહિક રીતે) જે 50 ટકા કે તેથી વધુ એક અથવા વધુ બ્લોક વ્યક્તિઓની માલિકીની હોય તેને પણ બ્લોક કરવામાં આવે છે.
ટ્રેઝરી સ્ટેટમેન્ટમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, જ્યાં સુધી OFAC દ્વારા જારી કરાયેલા સામાન્ય અથવા વિશેષ લાઇસન્સ દ્વારા અધિકૃત ન હોય, અથવા મુક્તિ અસ્તિત્વમાં ન હોય ત્યાં સુધી - OFAC નિયમો સામાન્ય રીતે યુ.એસ. વ્યક્તિઓ દ્વારા અથવા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની અંદર (અથવા તેમાંથી પસાર થતા) તમામ વ્યવહારોને પ્રતિબંધિત કરે છે, જેમાં અવરોધિત વ્યક્તિઓની મિલકત સંબંધિત કોઈપણ મિલકત અથવા અધિકારો શામેલ હોય છે.
