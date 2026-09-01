અમેરિકાએ બળાત્કારના દોષિત ભારતીય મૂળના વ્યક્તિનું નાગરિકત્વ રદ કર્યું
1992માં અમેરિકામાં પ્રવેશેલા ગુરુમીત સિંહને 2000ની સાલમાં નાગરિકતા મળી હતી. તેણે 2011માં પોતાની કેબમાં એક યુવતીનો રેપ કર્યો હતો
By PTI
Published : September 1, 2026 at 8:58 AM IST
ન્યૂ યોર્ક: અમેરિકાએ બળાત્કારના દોષિત ભારતીય મૂળના એક વ્યક્તિનું નાગરિકત્વ રદ કર્યું છે. ન્યૂ યોર્કના પૂર્વીય જિલ્લા માટેની યુએસ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે દોષિત બળાત્કારી ગુરમીત સિંહના નાગરિકત્વ રદ કરતો ચુકાદો આપ્યો.
ભારતનો વતની, સિંહ ફેબ્રુઆરી 1992 માં છ મહિનાથી વધુ ન હોય તેવા અસ્થાયી સમયગાળા માટે મુલાકાતી તરીકે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવેશ્યો. ત્યારબાદ તે વર્ષો સુધી પરવાનગી વિના યુએસમાં રહ્યો જ્યાં સુધી જૂન 2000 માં પરિવાર-આધારિત ઇમિગ્રન્ટ વિઝા અરજી દ્વારા તેને કાયમી નિવાસી બનવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નહીં.
એટર્ની જનરલ ટોડ બ્લેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ભારતના દોષિત બળાત્કારી સિંહ હવે યુએસ નાગરિક નથી. તેણે "નેચરલાઈઝેશન પ્રક્રિયા દરમિયાન બળાત્કાર અને અપહરણનો ગુનો છુપાવ્યો હતો, અને ફેડરલ કોર્ટે હવે તેની નાગરિકતા રદ કરી દીધી છે".
બ્લેન્ચે ઉમેર્યું હતું કે અમેરિકન નાગરિકતા ગુનેગારો માટે ઢાલ નથી. "છેતરપિંડીથી મેળવેલી નાગરિકતા ગુનેગારોને ન્યાયથી બચાવશે નહીં," તેમણે કહ્યું. ન્યાય વિભાગના સિવિલ ડિવિઝનના આસિસ્ટન્ટ એટર્ની જનરલ બ્રેટ શુમેટે જણાવ્યું હતું કે, સિંહે ભયંકર ગુનાહિત કૃત્યો છુપાવીને ગેરકાયદેસર રીતે યુએસ નાગરિકતાના વિશેષાધિકારો મેળવ્યા હતા.
ન્યૂ યોર્કના પૂર્વીય જિલ્લા માટે યુએસ એટર્ની જોસેફ નોસેલા જુનિયરે જણાવ્યું હતું કે, "કોર્ટનો ચુકાદો, જેમાં પ્રતિવાદીને તેની ખોટી રીતે મેળવેલી નાગરિકતા સોંપવાની જરૂર છે, તે છેતરપિંડી દ્વારા નાગરિકતા મેળવનારાઓને એક મજબૂત સંદેશ મોકલે છે, અને કાયદા દ્વારા માન્ય અને પુરાવા દ્વારા સમર્થિત તમામ કેસોમાં ડિનેચરલાઈઝેશન કાર્યવાહી ચલાવવા માટે વહીવટીતંત્રના સંકલ્પને દર્શાવે છે," .
મે 2011માં યુએસ નાગરિકત્વ મેળવવા માટે અરજી દાખલ કર્યાના થોડા અઠવાડિયા પહેલા, ગુરમીત સિંહ, જે તે સમયે ટેક્સીકેબ ડ્રાઇવર હતો, તેણે એક મહિલા મુસાફરને ગાડી ચલાવી હતી જે ઘરે મુસાફરી કરતી વખતે ઊંઘી ગઈ હતી.
જ્યારે મુસાફર જાગી ગયો, ત્યારે તેણે સિંહને તેના ગળા પર છરી સાથે જોયો. તેણે તેને ધમકી આપી, તેને બાંધી અને ગળું દબાવ્યું, તેની આંખો પર પટ્ટી બાંધી, તેના કપડાં કાઢી નાખ્યા અને તેના પર બળાત્કાર કર્યો.
ત્યારબાદ, પીડિતા કેબમાંથી ભાગી ગઈ અને પરોઢિયે શેરીઓમાં મદદ માટે કોઈ પાસે દોડી ગઈ. સિંઘે તેની નેચરલાઈઝેશન કાર્યવાહી દરમિયાન આ કૃત્યો છુપાવ્યા, જેના કારણે તે ઓક્ટોબર 2011 માં યુએસ નાગરિક બન્યો.
નેચરલાઈઝેશન પછી, સિંઘને ન્યૂ યોર્કમાં પ્રથમ ડિગ્રીમાં બળાત્કાર અને બીજી ડિગ્રીમાં અપહરણના ગુનામાં જાતીય પ્રેરિત ગુના તરીકે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો અને 20 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી. ન્યાય વિભાગની અગાઉની ફરિયાદને પગલે 26 ઓગસ્ટના રોજ સિંહનું નેચરલાઈઝેશન રદ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો.
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