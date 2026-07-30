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જોર્ડનમાં અમેરિકન બેસ પર મિસાઈલ હુમલા બાદ વોશિંગ્ટને ઈરાન પર ફરી હવાઈ હુમલા શરૂ કર્યા

અમેરિકન હુમલાનો નવો રાઉન્ડ વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે બોર્ડર પાર ટેન્શનમાં નવો વધારો દર્શાવે છે.

ઇરાકના મોસુલમાં પોપ્યુલર મોબિલાઇઝેશન ફોર્સિસ બેઝ પર હવાઈ હુમલો થયા પછીનું દ્રશ્ય.
ઇરાકના મોસુલમાં પોપ્યુલર મોબિલાઇઝેશન ફોર્સિસ બેઝ પર હવાઈ હુમલો થયા પછીનું દ્રશ્ય. (AP)
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By ANI

Published : July 30, 2026 at 7:29 AM IST

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વોશિંગ્ટન: એક વરિષ્ઠ અમેરિકન અધિકારીના હવાલાથી એક્સિઓસના અહેવાલ મુજબ, અમેરિકાએ ગુરુવારે ઈરાનની અંદરના લક્ષ્યો પર હવાઈ હુમલા ફરી શરૂ કર્યા છે. જેનાથી ટૂંકા ઓપરેશનલ વિરામનો અંત આવ્યો.

આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ઈરાને જોર્ડનમાં એક અમેરિકન લશ્કરી સ્થળ પર અનેક બેલિસ્ટિક મિસાઈલો છોડ્યા બાદ બોમ્બમારાનો આ નવો રાઉન્ડ શરૂ થયો. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) એ પુષ્ટિ આપી કે, બધા પ્રોજેક્ટાઈલ્સ અટકાવવામાં આવ્યા બાદ આ હુમલો નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યો.

આ ઘટનાને પશ્ચિમ એશિયામાં અમેરિકન સંપત્તિઓ પર "સરપ્રાઈઝ એટેકનો પ્રયાસ" ગણાવતા, સેન્ટકોમે જણાવ્યું હતું કે, મિસાઈલો ઈરાની પ્રદેશમાંથી છોડવામાં આવી હતી. જોકે લશ્કરી અધિકારીઓએ ચોક્કસ સ્થાનનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી, એક્સિઓસ સહિત યુએસ સમાચાર માધ્યમોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે આ હુમલામાં જોર્ડનમાં એક અમેરિકન બેઝને લક્ષ્ય બનાવવામાં આવ્યું હતું.

આ હુમલો તહેરાનનો પહેલો સુધી બેલેસ્ટિક મિસાઈલ હુમલો છે, જે એક અમેરિકન મિલિટ્રી કમ્પાન્ડ પર નિશાન સાધીને કરવામાં આવ્યો છે. જોકે વોશિંગ્ટને ડિપ્લોમેટિક વાતચીત માટે રસ્તો બનાવવા ઈરાન વિરુદ્ધ પોતાના હવાઈ હુમલા રોકી દીધા હતા.

આ વધતા તણાવ પર કડક પ્રતિક્રિયા આપતા, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે, તેહરાનને ગંભીર હુમલાનો સામનો કરવો પડશે. ફોક્સ ન્યૂઝને આપેલા નિવેદનોમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમેરિકનોને લક્ષ્ય બનાવતા કોઈપણ હુમલા સામે વોશિંગ્ટન સંપૂર્ણ બળથી જવાબ આપશે.

ફોક્સ ન્યૂઝના રિપોર્ટરના જણાવ્યા મુજબ, ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે તેમને ખરાબ રીતે હરાવીશું. અમે તેમને આકરી ટક્કર આપીશું." ઈરાન પર થયેલા હુમલાઓ ઉપરાંત, યુએસ અને સાઉદી દળોએ મંગળવારે મોડી રાત્રે ઇરાકમાં ઈરાન સમર્થિત લડવૈયાઓને નિશાન બનાવીને સંયુક્ત હવાઈ હુમલા કર્યા. પોપ્યુલર મોબિલાઇઝેશન ફોર્સિસ (PMF) એ અહેવાલ આપ્યો છે કે, આ કાર્યવાહીમાં ઓછામાં ઓછા 20 લોકો માર્યા ગયા છે.

સેન્ટકોમે પુષ્ટિ આપી છે કે, સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં પૂર્વી ઇરાકમાં લોજિસ્ટિક્સ ડેપો અને શસ્ત્રોના સંગ્રહ સ્થળોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્રણ દિવસના સમયગાળામાં ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) દ્વારા યુએસ સૈનિકો અને સાઉદી ઉર્જા સ્થળો સામે કરવામાં આવેલા 30 થી વધુ ડ્રોન હુમલાઓ બાદ આને પ્રતિકૂળ પગલાં તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું હતું.

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