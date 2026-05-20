ટ્રમ્પ સાથે ટકરાયા પછી કેન્ટુકીના રિપબ્લિકન સાંસદ થોમસ મેસી પ્રાથમિક ચૂંટણીમાં હાર્યા

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા સમર્થિત એડ ગેલ્રેઇને જીત મેળવી, જેમાં ટ્રમ્પનો મતદારો પરનો પ્રભાવ અને પક્ષમાં તેમની વફાદારીની માંગ સ્પષ્ટ દેખાઈ.

રિપબ્લિકન કોંગ્રેસના ઉમેદવાર એડ ગેલરેન, મંગળવાર, 19 મે, 2026 ના રોજ, કોવિંગ્ટન, કાયદેસરમાં ચૂંટણી રાત્રિના કાર્યક્રમ દરમિયાન રિપબ્લિકન પાર્ટીના નોમિનેશન જીત્યા બાદ સંબોધન (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 1:35 PM IST

હેબ્રોન : રિપબ્લિકન સાંસદ થોમસ મેસી મંગળવારે રિપબ્લિકન હાઉસ પ્રાથમિક ચૂંટણીમાં હારી ગયા છે. ટ્રમ્પે પોતાના સમર્થિત ઉમેદવાર એડ ગેલ્રેઇનને જીતાડ્યા છે. આ જીતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ટ્રમ્પનો રિપબ્લિકન મતદારો પર કેટલો પ્રભાવ છે અને જેઓ ટ્રમ્પનો વિરોધ કરે છે તેમની સામે મતદારોમાં કેટલી નારાજગી છે.

તાજેતરના અઠવાડિયામાં ટ્રમ્પ દ્વારા સમર્થિત ચેલેન્જર્સે અન્ય ઘણા રિપબ્લિકનોને હરાવ્યા છે. લ્યુઇસિયાનામાં સેનેટર બિલ કેસિડી અને ઇન્ડિયાનાના ઘણા રાજ્ય સેનેટરોનો સમાવેશ આમાં થાય છે, જેમણે ટ્રમ્પનો વિરોધ કર્યો હતો.

થોમસ મેસી કોણ હતા?

2012થી કોંગ્રેસમાં સેવા આપતા થોમસ મેસી, ટ્રમ્પના સૌથી સ્પષ્ટવક્તા વિરોધીઓમાંના એક હતા. તેમણે જેફ્રી એપ્સ્ટેઇનની ફાઇલોને જાહેર કરવા માટે દબાણ કર્યું હતું, ઇરાનમાં યુદ્ધની ટીકા કરી હતી અને ગયા વર્ષે ટ્રમ્પ દ્વારા હસ્તાક્ષરિત કર કાયદાની વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું હતું.

આ પ્રાથમિક ચૂંટણી ઇતિહાસમાં સૌથી મોંઘી યુએસ હાઉસ પ્રાથમિક ચૂંટણી હતી. હાર્યા પછી, મેસી સ્ટેજ પર ગયા જ્યાં તેમના સમર્થકો ઉમટી પડ્યા. ત્યાં 'નો મોર વોર્સ' અને 'અમેરિકા ફર્સ્ટ' જેવા નારા લાગ્યા હતા.

મેસીએ 20 મિનિટથી વધુના તેમના ભાષણમાં કહ્યું, "અમે કંઈક હંગામો કર્યો. આ દેશમાં એવી વ્યક્તિની ઝંખના છે જે પક્ષ કરતાં સિદ્ધાંતોને મત આપશે." તેમણે કોંગ્રેસમાં ટ્રમ્પ પ્રત્યેની અતૂટ વફાદારીની ટીકા કરી અને કહ્યું, "જો વિધાનસભા શાખા હંમેશા ગમે તે દિશામાં મતદાન કરે, તો આપણી પાસે ટોળાનું શાસન છે."

એડ ગેલ્રેઇનની જીત

ભૂતપૂર્વ નેવી સીલ એડ ગેલ્રેઇને કોવિંગ્ટનમાં તેમની વિજય પાર્ટીમાં ટૂંકું ભાષણ આપ્યું. તેમણે પહેલા ટ્રમ્પનો આભાર માન્યો, જેમણે માર્ચમાં કેન્ટુકીની મુલાકાત લઈને ગેલ્રેઇનને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. ગેલ્રેઇન તેમની લશ્કરી સેવા અને ટ્રમ્પ પ્રત્યેની વફાદારી પર દોડ્યા અને મેસી પર ટ્રમ્પ અને પાર્ટીને છોડી દેવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

મેસીની હાર પછી પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "તે એક ખરાબ વ્યક્તિ હતો અને તે હારવાને લાયક છે." વ્હાઇટ હાઉસના કોમ્યુનિકેશન ડિરેક્ટર સ્ટીવન ચેઉંગે કહ્યું, "ક્યારેય રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને તેમની રાજકીય શક્તિ પર શંકા ન કરો."

મેસીની હારમાં એવા મતદારોએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી જેઓ ટ્રમ્પને સમર્થન આપે છે પરંતુ મેસી દ્વારા પાર્ટીને પાછળ છોડી દેવાથી કંટાળી ગયા હતા. ગેલ્રેઇનના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપનારા કિમ ડીસે કહ્યું કે, તેઓ "ઉત્સાહિત" હતા અને ગેલ્રેઇનને "ખૂબ જ પ્રમાણિક" અને "સન્માનનો માણસ" ગણાવ્યા.

મેસીએ નોંધ્યું હતું કે તેમણે મોટાભાગનો સમય તેમના પક્ષ સાથે મતદાન કર્યું હતું. બાકીના સમય માટે, તેમણે કહ્યું કે તે દરખાસ્તો તેમના 'અમેરિકા ફર્સ્ટ' સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન કરતી હતી જેમ કે રાષ્ટ્રીય દેવામાં વધારો કરવો અને ઇરાન સાથે યુદ્ધ.

ઇઝરાયલ સહાયનો મુદ્દો

મેસીએ ઇઝરાયલને યુએસ સહાયની વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું છે અને યહૂદી વિરોધીતાના આરોપોનો સામનો કર્યો છે. તેમણે આ આરોપોને નકારતા કહ્યું કે તેઓ સામાન્ય રીતે બધી વિદેશી સહાયની વિરુદ્ધ છે. પરંતુ ઇઝરાયલ તરફી હિત જૂથોએ તેમની સામે લાખો ડોલરનો ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો હતો.

સેનેટ પ્રાથમિક ચૂંટણી પણ ટ્રમ્પના પ્રભાવ હેઠળ

મંગળવારે રાજ્યભરમાં, રિપબ્લિકન લોકોએ યુએસ સેનેટના લાંબા સમયથી નેતા રહેલા મિચ મેકકોનેલના સ્થાને યુએસ પ્રતિનિધિ એન્ડી બારને તેમના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કર્યા હતા. ટ્રમ્પ દ્વારા સમર્થન પામેલા બારે ડેનિયલ કેમેરોનને હરાવ્યા છે.

ટ્રમ્પે આ રેસને ચૂંટણી દિવસના બે અઠવાડિયા પહેલા ત્રીજા પડકારક, નેટ મોરિસને રાજદૂત પદ ઓફર કરીને પ્રભાવિત કરી હતી. મોરિસે રેસમાંથી ખસી ગયા અને તેમના સમર્થકોને બારને ટેકો આપવા પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા.

બારે તેમના વિજય ભાષણમાં ટ્રમ્પ અને મેકકોનેલનો "આપણા રાષ્ટ્રમંડળ અને આ દેશ માટે દાયકાઓ સુધી સેવા આપવા બદલ આભાર માન્યો." મેકકોનેલે 6 જાન્યુઆરી, 2021ના રોજ યુએસ કેપિટોલ પર થયેલા હુમલા અંગે ટ્રમ્પની ટીકા કરી હતી અને તાજેતરમાં તેમની કેટલીક કેબિનેટ પસંદગીઓ વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું હતું.

આ રીતે, થોમસ મેસીની હારથી સ્પષ્ટ થયું છે કે રિપબ્લિકન પાર્ટીમાં ટ્રમ્પનો પ્રભાવ કેટલો મજબૂત છે અને જેઓ તેમનો વિરોધ કરે છે તેઓને મતદારો સજા કરે છે.

