'2-3 અઠવાડિયામાં યુદ્ધ સમાપ્ત થઇ શકે છે', અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દેશને સંબોધશે

ઓવલ ઓફિસમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 1:55 PM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે જણાવ્યું કે ઇરાન સાથે યુદ્ધ બે કે ત્રણ અઠવાડિયામાં સમાપ્ત થઇ શકે છે અને હોર્મુઝના મહત્ત્વપૂર્ણ તેલ શિપિંગ ચેનલને સુરક્ષિત કરવાની જવાબદારી અન્ય દેશોની રહેશે.

આ દરમિયાન, વ્હાઇટ હાઉસે જાહેરાત કરી હતી કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઇરાન પર મહત્ત્વપૂર્ણ અપડેટ આપવા માટે બુધવાર રાત્રે 9:00 વાગ્યે રાષ્ટ્રને સંબોધન કરશે.

અન્ય ઘટનાક્રમોમાં, ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું કે, ઇરાન વિરૂદ્ધ સંયુક્ત અભિયાને 'મધ્ય પૂર્વનો ચહેરો બદલી નાખ્યો છે' અને ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશકિયને કહ્યું કે, તેહરાન પાસે યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાની જરૂરી ઇચ્છાશક્તિ છે. જોકે, શરત એટલી જ કે, તેના દુશ્મનો ખાતરી આપે કે આ ફરી ભડકે નહીં.

લેબનોનમાં,સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, દક્ષિણ બૈરૂત અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં ઇઝરાયેલના હુમલામાં સાત લોકો માર્યા ગયા હતા અને ઇઝરાયેલી સૈન્યએ કહ્યું કે તેણે એક સીનિયર હિઝબુલ્લાહ કમાન્ડરને પર હુમલો કર્યો હતો.

સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ઇરાન સમર્થિત હિઝબુલ્લાહ સામે ઇઝરાયેલના અભિયાનને કારણે લેબનોનમાં 1200થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે અને 10 લાખથી વધુ લોકો વિસ્થાપિત થયા છે.

ઇરાન યુદ્ધ પર દેશને સંબોધશે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ

વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે ટ્રમ્પના સંબોધન વિશે X પર એક પોસ્ટ કરી છે. લેવિને પોતાના પોસ્ટમાં લખ્યુ, 'ટ્રમ્પ ઇરાન પર મહત્ત્વની જાણકારી આપવા માટે દેશને સંબોધશે. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ અમેરિકન સમય અનુસાર રાત્રે 9 વાગ્યે દેશને સંબોધશે. ભારતના સમય અનુસાર, આ સંબોધન 2 એપ્રિલ સવારે 6:30 વાગ્યે યોજાશે.

અમેરિકા-ઇરાન યુદ્ધ સમાપ્ત થવાના સંકેત

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો હતો કે અમેરિકા ઇરાનમાંથી થોડા સમયમાં ખસી જશે. ઇરાન સરકાર તરફથી પણ યુદ્ધ સમાપ્ત થવાના સંકેત મળ્યા છે.

ઇરાન-ઇઝરાયેલ-અમેરિકા યુદ્ધ એક મહિના કરતા પણ વધુ સમયથી ચાલુ

ઇઝરાયેલ-અમેરિકા અને ઇરાનનું યુદ્ધ 28 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થયું હતું. આ યુદ્ધ શરૂ થયે એક મહિના કરતા પણ વધુ સમય થઇ ગયો છે. આ યુદ્ધમાં સૌથી વધુ અસર ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પર પડી હતી. 27 ફેબ્રુઆરીએ ક્રૂડ ઓઇલની કિંમત 72 ડૉલર પ્રતિ બેરલ હતી જ્યારે આજે 1 એપ્રિલે બ્રેંટ ક્રૂડ 103 ડૉલર પ્રતિ બેરલ છે.

ઇરાને યુદ્ધને કારણે ઓઇલ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને પણ બંધ કરી દેતા પેટ્રોલ-ગેસના ભાવમાં વધારો થયો હતો અને ભારતમાં પણ તેની અસર જોવા મળી હતી.

