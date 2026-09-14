ETV Bharat / international

આઇરિશ વ્હિસ્કી પરનો 10% ટેરિફ હટાવાયો, ટ્રમ્પે કહ્યું કે, 'બધા પાછળ પડ્યા હતાં'

ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે યુરોપિયન યુનિયનમાંથી આયાત થતી મોટાભાગની ચીજવસ્તુઓ પર જે ટેરિફ લગાવ્યો હતો, તેમાં હજી પણ આઇરિશ વ્હિસ્કી આવે છે.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
author img

By ANI

Published : September 14, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

દૂનબેગ (આયર્લેન્ડ): અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે જાહેરાત કરી હતી કે, અમેરિકા આઇરિશ વ્હિસ્કી પર લગાવેલો 10 ટકા ટેરિફ હટાવશે. તેમણે આયર્લેન્ડમાં આઇરિશ ઓપનના સમાપન સમયે આ નિર્ણયની જાહેરાત કરી હતી. ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઘણા લોકોએ તેમને ટેરિફ પર પુનર્વિચાર કરવા વિનંતી કરી હતી, જેમાં આઇરિશ વડા પ્રધાન માઇકલ માર્ટિન અને ઘણા ગોલ્ફરોનો સમાવેશ થાય છે.

ટ્રમ્પ સમક્ષ આ મુદ્દો ઉઠાવનારાઓમાં આઇરિશ ઓપન ચેમ્પિયન શેન લોરી પણ સામેલ હતા. તેમની આ જાહેરાતથી પ્રેક્ષકોએ જોરશોરથી સીટીઓ વગાડી અને ઉત્સાહિત થયા. જોકે ટેરિફ દૂર કરવાનો સમય તાત્કાલિક સ્પષ્ટ નહોતો. ટ્રોફી પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન ભીડને સંબોધતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "ઘણા બધા લોકો મને આ કરવા માટે પરેશાન કરી રહ્યા હતા. અને મેં કહ્યું, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા વતી, હું આઇરિશ વ્હિસ્કી પર ટેરિફ હટાવી રહ્યો છું."

ટ્રમ્પ વહિવટીતંત્ર એ યૂરોપિયન યૂનિયનથી આયાત થનારા મોટાભાગના સામાન પર જે ટેરિફ લગાવ્યો હતો, તેને આધિન હજી પણ આયરિશ વ્હિસ્કી આવે છે. જૂલાઈમાં તેનો દર 15 ટકા ઘટાડીને 10 ટકા કરવામાં આવ્યો હતો, આ પગલું ટ્રમ્પની તે જાહેરાત બાદ લેવામાં આવ્યું જેમાં તેમણે એપ્રિલમાં કહ્યું હતું કે, યૂનાઈડેટ કિંગડમમાંથી આવતી વ્હિસ્કી પર થોડો ટેરિફ હટાવી લેવામાં આવે. જેમાં સ્કોચ અને ઉત્તરી આયર્લેન્ડમાં ઉત્પાદિત સ્પિરિટ પર લાગુ ટેરિફનો પણ સમાવેશ થાય છે.

આઇરિશ વ્હિસ્કી એસોસિએશને મે મહિનામાં અમેરિકાને ડ્યુટી હટાવવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ નિર્ણયથી આઇરિશ ઉત્પાદનો વેચતા અમેરિકન વ્યવસાયોને મદદ મળશે અને ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ વધશે. ટ્રમ્પે અગાઉ યુકેને આપવામાં આવેલી ટેરિફ છૂટછાટોને 30 એપ્રિલના રોજ કિંગ ચાર્લ્સ ત્રીજા અને ક્વિન કેમિલાની વ્હાઇટ હાઉસની મુલાકાત સાથે જોડી હતી.

ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, કિંગ અને ક્વિને "મારી પાસે કંઈક એવું કરાવ્યું જે બીજું કોઈ કરી શક્યું નથી, અને તેઓએ ભાગ્યે જ તેનો ઉલ્લેખ કર્યો!" સ્કોચ વ્હિસ્કી એસોસિએશને 24 જુલાઈના રોજ જાહેરાત કરી હતી કે શૂન્ય-ટેરિફ વ્યવસ્થા અમલમાં આવી ગઈ છે.

આ પણ વાંચો

  1. ટ્રમ્પનો દાવો, અમેરિકાની મિડ ટર્મ ચૂંટણી બાદ ઈરાન યુદ્ધ તરત જ સમાપ્ત થઈ જશે
  2. ચીનને મોટો ઝટકોઃ મ્યાનમારથી 'રેર અર્થ' ખનીજ લાવવાની તૈયારીમાં ભારત, વાંચો કેમ છે જરૂરી?

TAGGED:

US PRESIDENT TRUMP
US PRESIDENT DONALD TRUMP
TARIFF REMOVE ON IRISH WHISKEY
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
TRUMP TARIFF

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.