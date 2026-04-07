ટ્રમ્પે કહ્યું. 'આજે રાત્રે એક આખી સભ્યતા ખતમ થઈ જશે!', સંયુક્ત રાષ્ટ્રે ચિંતા વ્યક્ત કરી
ટ્રમ્પએ ઈરાનને ધમકી આપી, કહ્યું કે, “આવું કંઈ થશે કે જે ફરી ક્યારેય પાછું નહીં આવી શકે.
Published : April 7, 2026 at 8:43 PM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પએ મંગળવારે ઈરાન વિરુદ્ધ ખુલ્લી ધમકી આપી છે. તેમણે ચેતવણી આપી છે કે જો ઈરાનનું નેતૃત્વ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરી ખોલવા અંગે કોઈ સમજૂતી પર નહિ પહોંચે તો "આજે રાતે એક સંપૂર્ણ સભ્યતાનો અંત થઈ જશે."
ટ્રમ્પે મંગળવારે સવારે ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું, "આજ રાત એક સંપૂર્ણ સંસ્કૃતિનો અંત થશે, જેણે ક્યારેય પાછી બેઠી કરી શકાશે નહીં. હું આવું નથી ઈચ્છતો, પરંતુ કદાચ આવું થશે." તેમણે આગળ લખ્યું, "જોકે, હવે જ્યારે અમારે પૂર્ણ અને વ્યાપક સત્તા પરિવર્તન થયું છે, જ્યાં અલગ, વધુ બુદ્ધિમાન અને ઓછી કટ્ટરવાદી વિચારોવાળા લોકો સત્તામાં છે, ત્યાં કદાચ કંઈક ક્રાંતિકારી અને અદભૂત થઈ શકે, કોણ જાણે?" તેમણે લખ્યું, "આજ રાતે ખબર પડી જશે, જે વિશ્વની લાંબી અને જટિલ ઇતિહાસની સૌથી મહત્વપૂર્ણ પળોમાંની એક છે."
વ્હાઇટ હાઉસના એક અધિકારીએ મીડિયાને જણાવ્યું કે, આ ધમકી ત્યારે આવી જ્યારે અમેરિકી સેનાએ રાતભર ઈરાનના મુખ્ય તેલ નિકાસ ટર્મિનલ, ખર્ગ આઈલેન્ડ પર સૈન્ય ઠેકાણાં પર હુમલો કર્યો.
અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે ફેબ્રુઆરીના અંતમાં યુદ્ધ શરૂ થયા પછી, ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ માર્ગથી તેલ પરિવહન પર મોટાભાગની પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. આ પ્રતિબંધના કારણે તેલ પુરવઠામાં ઐતિહાસિક સંકટ સર્જાયો છે, જેનાથી વૈશ્વિક ઊર્જા કિંમતો ઝડપથી વધી છે.
ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે ઈરાનની સેનાને "પૂર્ણ રીતે નષ્ટ" કરવામાં આવી છે, પરંતુ તેમણે એ પણ સ્વીકાર્યું કે હજી પણ હોર્મુઝથી પરિવહન પર ઈરાનનો નિયંત્રણ છે અને તેને મહત્વપૂર્ણ લાભ મળે છે.
રવિવારે ઈસ્ટરના અવસરે સોશિયલ મીડિયા પર એક આક્રમક પોસ્ટમાં, તેમણે મંગળવારે રાત્રિના અંત સુધી ઈરાનના પુલો અને પાવર પ્લાન્ટો નષ્ટ કરવાની ધમકી આપી અને તેહરાનને કહ્યું, "સ્ટ્રેટ માર્ગ ખોલો, પાગલ કમીનાઓ, નહીં તો તમે નરકમાં જશો." પછી તેમણે માટે સમયમર્યાદા મંગળવારે રાત્રિ 8 વાગ્યાની (પૂર્વી સમય) નક્કી કરી.
અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સે કહ્યું, "હવે બોલ ઈરાનીઓની બહાર છે...યુદ્ધ શરૂ થતા પહેલા પણ ઈરાનમાં કોઈ ઝડપી વાટાઘાટકર્તા નહોતા અને હવે તો તેઓ ચોક્કસપણે સૌથી ઝડપી વાટાઘાટકર્તા નથી. અમે માનીએ છીએ કે ક્યારેક એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિ સુધી સંદેશ પહોંચવામાં થોડો સમય લાગી જાય છે, પરંતુ અમને વિશ્વાસ છે કે અમને હાંકારાત્મક કે નકારાત્મક, બંને પ્રકારની પ્રતિસાદ મળશે. અમને આજ રાત 8 વાગ્યાની અંદર ઈરાનીઓ તરફથી જવાબ મળી જશે. મને આશા છે કે તેઓ યોગ્ય જવાબ આપશે, કારણ કે અમે ખરેખર એવી દુનિયા ઇચ્છીએ છીએ જ્યાં તેલ અને ગેસનો અનવરત પ્રવાહ હોય, જ્યાં લોકો પોતાના ઘરોને ગરમ અને ઠંડુ કરવા માટે ખર્ચ કરી શકે, અને જ્યાં લોકો કામ પર જવા માટે પરિવહન ખર્ચ ભરી શકે."
આ દરમિયાન, સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુતેરેસે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી પોસ્ટ પર “ચિંતા” વ્યક્ત કરી છે, જેમાં તેઓએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ન ખોલવાના મામલે ઈરાનના વીજ ઉત્પાદન સંગ્રહ, પુલો અને અન્ય બિનિયામક ઢાંચાઓ પર હુમલાની ધમકી આપી હતી.
મહાસચિવના પ્રવક્તા સ્ટિફન દુજારિકે જણાવ્યું, “હા, અમે તે પોસ્ટથી ચિંતિત છીએ, જેમાં સમજૂતી ન થાય તો ઈરાનના વીજ સંગ્રહ, પુલો અને અન્ય ઢાંચાઓ પર હુમલાની ધમકી આપવામાં આવી છે.” દુજારિકે ઉમેર્યું કે મહાસચિવ પહેલા પણ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા સંબંધિત મુદ્દાઓ પર સ્પષ્ટ રહ્યા છે અને તેમણે તમામ પક્ષોને ફરીથી કહે છે કે તેઓ સંઘર્ષ દરમિયાન પોતાની ફરજને અનુસરે. ગુતેરેસે પુનરાવૃત્તિ કરી કે નાગરિક બિનિયામક ઢાંચાઓ, ખાસ કરીને ઊર્જા સંબંધિત ઢાંચાઓ પર હુમલો ન થવો જોઈએ.
તેમણે જણાવ્યું કે, ભલે કોઈ ઢાંચો સૈન્ય લક્ષ્ય માનવામાં આવે, ત્યારે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય માનવતાવાદી કાયદા એવા હુમલાઓની મંજૂરી આપતા નથી, જેનાથી નાગરિકોને ગંભીર નુકસાન પહોંચવાનો જોખમ હોય. તેમણે કહ્યું, “મહાસચિવ ફરી પુનરાવૃત્તિ કરે છે કે આ સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાનો સમય આવી ગયો છે, કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય વિવાદોના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી.” જ્યારે પુછાયું કે શું આવા હુમલાઓને યુદ્ધ ગુના ગણવામાં આવે શકે છે, તો દુજારિકે કહ્યું કે આ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ઉલ્લંઘન હશે. તેમણે કહ્યું, “આ ગુનો છે કે નહીં, તેનો નિર્ણય કોર્ટ કરશે, પરંતુ નાગરિક બિનિયામક ઢાંચાઓ પર કોઈ પણ હુમલો આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે.”
