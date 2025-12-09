ભારત પર નવા ટેરિફનો સંકેત, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું-"USમાં ભારતીય ચોખાના કથિત ડમ્પિંગ પર ધ્યાન રાખીશ"
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ભારત અને કેનેડા પર ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપી છે, વેપાર વાટાઘાટોમાં પ્રગતિના અભાવ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.
Published : December 9, 2025 at 1:13 PM IST|
Updated : December 9, 2025 at 3:04 PM IST
વોશિંગ્ટન : US પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે સંકેત આપ્યો હતો કે તેઓ કેનેડાથી ખાતર અને ભારતથી કૃષિ આયાત, ખાસ કરીને ચોખા પર નવા ટેરિફ લાદી શકે છે. કારણ કે બંને દેશો સાથે વેપાર વાટાઘાટોમાં કોઈ નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ નથી.
US રાષ્ટ્રપતિએ આપ્યો નવા ટેરિફનો સંકેત
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે એક બેઠક દરમિયાન આ નિવેદન આપ્યું હતું, જ્યાં તેમણે અમેરિકન ખેડૂતો માટે 12 બિલિયન ડોલરની નવી સહાયની જાહેરાત કરી હતી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, આયાત સ્થાનિક ઉત્પાદકો માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી રહી છે અને આ મુદ્દાને ઉકેલવાનો તેમનો ઇરાદો પુનરાવર્તિત કર્યો હતો. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું હતું કે તેઓ અમેરિકામાં ભારતીય ચોખાના કથિત ડમ્પિંગ પર ધ્યાન રાખશે.
ભારતીય ચોખા અને કેનેડિયન ખાતર પર ધ્યાન
ખેડૂતોએ ચોખાના ઘટતા ભાવ તરફ ધ્યાન દોરતા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારત, વિયેતનામ અને થાઇલેન્ડ જેવા દેશોમાંથી આયાત તેમના પાકને ઘટાડી રહી છે. તેઓએ ડમ્પિંગ ન કરવું જોઈએ. મારો મતલબ, મેં તે સાંભળ્યું છે, મેં તે અન્ય લોકો પાસેથી સાંભળ્યું છે. તમે તે કરી શકતા નથી."
સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કેનેડાથી આયાત કરાયેલ ખાતર પર સંભવિત ટેરિફ પગલાં પણ સૂચવતા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેમાંથી ઘણું બધું કેનેડાથી આવે છે, અને તેથી જો આપણે કરવું પડશે, તો અમે તેના પર ખૂબ જ મજબૂત ટેરિફ લાદીશું, કારણ કે અહીં તમે આ રીતે મજબૂતી ઇચ્છો છો. અને અમે અહીં તે કરી શકીએ છીએ. આપણે બધા અહીં તે કરી શકીએ છીએ."
આ ચાલુ આર્થિક દબાણ વચ્ચે આવે છે, જેમાં ફુગાવા અને ગ્રાહક ભાવ અંગેની ચિંતાનો સમાવેશ થાય છે. ખેડૂતો ટ્રમ્પ માટે મુખ્ય આધાર છે. તેમણે ટેરિફ નીતિ સંબંધિત વધતા ખર્ચ અને બજાર પડકારોનો સામનો કર્યો છે. કેનેડા અને ભારત બંને સાથે વેપાર સંબંધોને સ્થિર કરવાના હેતુથી વાટાઘાટો મુશ્કેલ રહી છે.
ભારતીય માલ પર ટ્રમ્પ ટેરિફ : આ વર્ષની શરૂઆતમાં, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે વેપાર અવરોધો અને ઉર્જા ખરીદીનો ઉલ્લેખ કરીને ભારતીય માલ પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો. વધુ વાટાઘાટો માટે આ અઠવાડિયે એક યુએસ પ્રતિનિધિમંડળ ભારતની મુલાકાત લે તેવી અપેક્ષા છે, જોકે કોઈ મોટી સફળતાની અપેક્ષા નથી.
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે અગાઉ કેનેડા સાથે ટેરિફ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, જેમાં ઉત્તર અમેરિકન વેપાર સોદામાં સમાવિષ્ટ ન હોય તેવા ઉત્પાદનો પર ટેરિફ વધારવાની ધમકીનો સમાવેશ થાય છે. તાજેતરના નિવેદનોમાં કરાર પર પુનર્વિચારણાની શક્યતાનો સંકેત આપવામાં આવ્યો છે.
