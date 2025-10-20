ETV Bharat / international

ટ્રમ્પની ભારતને ખુલ્લી ધમકી, રશિયન ઓઇલ ખરીદવાનું બંધ નહીં કરો તો ભારે ટેરિફ લગાવીશું

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, પીએમ મોદીએ તેમને ખાતરી આપી છે. આગળ શું થાય છે તે જોવાનું રહેશે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તસવીર
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તસવીર (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, જો ભારત રશિયા પાસેથી ઓઇલ ખરીદવાનું ચાલુ રાખશે, તો તેણે "ભારે ટેરિફ" ચૂકવવા પડશે. તેમણે ફરી કહ્યું કે, તેમને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તરફથી ખાતરી મળી છે કે ભારત મોસ્કો પાસેથી ઓઇલ ખરીદવાનું બંધ કરશે.

એરફોર્સ વનમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે, જો ભારત રશિયા પાસેથી ઓઇલ ખરીદવાનું બંધ નહીં કરે, તો તેણે "ભારે ટેરિફ ચૂકવવાનું ચાલુ રાખવું પડશે", અને ઉમેર્યું કે "તેઓ (ભારત) તે કરવા માંગતા નથી." ટ્રમ્પ રશિયા પાસેથી ઓઇલ ખરીદવા અંગે ભારતની તાજેતરની ટિપ્પણીઓ અંગેના પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહ્યા હતા.

ગયા અઠવાડિયે, ભારતે કહ્યું હતું કે, તે બજારની પરિસ્થિતિઓને પહોંચી વળવા માટે તેના ઉર્જા સ્ત્રોતોને "વિસ્તૃત અને વૈવિધ્યસભર" કરી રહ્યું છે. થોડા કલાકો પહેલા, ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે મોદીએ તેમને ખાતરી આપી હતી કે નવી દિલ્હી રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવાનું બંધ કરશે. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ વધુમાં કહ્યું, "મેં ભારતીય વડા પ્રધાન મોદી સાથે વાત કરી છે, અને તેમણે કહ્યું હતું કે, તેઓ રશિયન ઓઇલ વિશે વાત કરશે નહીં." વોશિંગ્ટન દાવો કરી રહ્યું છે કે, ભારત રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદીને પુતિનને તેમના યુદ્ધમાં નાણાં પૂરા પાડવામાં મદદ કરી રહ્યું છે.

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ ભારતીય વસ્તુઓ પર ટેરિફ બમણો કરીને 50 ટકા કર્યા બાદથી ભારત અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે સંબંધમાં ગંભીર તણાવ છે, જેમાં ભારત દ્વારા રશિયન ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી પર 25 ટકા વધારાનો ટેરિફ પણ સામેલ છે. ભારતે અમેરિકાની કાર્યવાહીને અનુચિત અને અવિવેકપૂર્ણ ગણાવી છે.

ટ્રમ્પની ટિપ્પણી બાદ, ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે ગુરુવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમને પીએમ મોદી અને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચે કોઈ ફોન પર થયેલી વાતચીતની કોઈ જાણકારી નથી. જ્યારે બંને દેશો વચ્ચે ઊર્જા સહયોગ અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે, ત્યારે તેમણે ટ્રમ્પના આ નિવેદનને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યું હતું કે, ભારતે તેમને ખાતરી આપી છે કે તે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદશે નહીં. અમેરિકાએ ભારતીય માલ, જેમ કે કપડાં અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ પર આયાત ડ્યુટી પણ 50 ટકા વધારી દીધી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. નેપાળમાં Gen G ગ્રુપ રાજકીય પક્ષ બનાવશે, ચૂંટણી લડવા માટે શરતો નક્કી કરશે
  2. પેરિસના લૂવર મ્યુઝિયમમાં ચોરી: ચોરો સાત મિનિટમાં અમૂલ્ય દાગીના લઈને ફરાર થઈ ગયા

TAGGED:

MASSIVE TARIFFS ON INDIA
TRUMP TARIFF
DONALD TRUMP
RUSSIAN OIL
MASSIVE TARIFFS ON INDIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.