અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે રશિયા અને ઈરાન પર પ્રતિબંધો લાદતા કાયદા પર હસ્તાક્ષર કર્યા
આ કાયદાનો ઉદ્દેશ્ય રશિયાના નેતૃત્વ અને ઊર્જા ક્ષેત્રની સાથે સાથે મોસ્કોના સંરક્ષણ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા સહયોગીઓ પર પ્રતિબંધો લાદવાનો છે.
By PTI
Published : September 19, 2026 at 9:03 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયા અને ઈરાન પર પ્રતિબંધો લાદતા કાયદા પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ કાયદાનો ઉદ્દેશ્ય રશિયા અને તેની પાસેથી મોટી માત્રામાં ઊર્જા (જેમ કે તેલ અને ગેસ) ખરીદતા દેશો જેમ કે, ચીન અને ભારત પર ભારે ટેરિફ (આયાત જકાત) લાદવાનો છે. આ કાયદા હેઠળ, રશિયા પાસેથી તેલ અને ગેસ ખરીદતા દેશો પર 100 ટકા સુધીની ટેરિફ લાદવાની સત્તા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને આપવામાં આવી છે.
શુક્રવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ), વ્હાઇટ હાઉસે જાહેરાત કરી હતી કે, પ્રમુખે 'લિન્ડસે ઓ. ગ્રાહમ સેન્ક્શનિંગ રશિયા એન્ડ ઈરાન એક્ટ ઓફ 2026' (H.R. 5334) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, અને તેને કાયદાનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. આ કાયદો રશિયા વિરુદ્ધ કાનૂની પ્રતિબંધો, ટેરિફ અને નિયંત્રણોને મંજૂરી આપે છે અને તેનો વ્યાપ વધારે છે. તે ઈરાન પરના હાલના પ્રતિબંધોની મુદત પણ લંબાવે છે. અગાઉ, બુધવારે 'હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ' (અમેરિકી સંસદનું નીચલું ગૃહ) દ્વારા 'રશિયા અને ઈરાન પર પ્રતિબંધો લાદતો કાયદો' પસાર કરવામાં આવ્યો હતો.
આ કાયદાનો ઉદ્દેશ્ય રશિયાના નેતૃત્વ અને ઊર્જા ક્ષેત્ર તેમજ મોસ્કોના સંરક્ષણ ઉદ્યોગ અને તેના કહેવાતા 'શેડો ફ્લીટ' સાથે સંકળાયેલા સહયોગીઓ પર પ્રતિબંધો લાદવાનો છે. આ કાયદો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને ચીન અને ભારત સહિત રશિયા પાસેથી તેલ અને ગેસ ખરીદતા દેશો પર 100 ટકા સુધીની ટેરિફ લાદવાની સત્તા પણ આપે છે. તે ટ્રમ્પને અમલીકરણ અંગે નોંધપાત્ર સત્તા આપે છે, જેમાં કયા દેશોને નિશાન બનાવવા, ટેરિફના દરો અને પ્રતિબંધની જોગવાઈઓમાંથી મુક્તિ આપવી કે કેમ તે અંગેના નિર્ણયોનો સમાવેશ થાય છે.
આ કાયદો રાષ્ટ્રપતિના હસ્તાક્ષરના 30 દિવસની અંદર અમલમાં આવશે. તેની જોગવાઈઓ હેઠળ, કાયદાના અમલ પહેલાના 12 મહિના દરમિયાન ખરીદવામાં આવેલા કુલ જથ્થાના આધારે, રશિયન ક્રૂડ ઓઈલ અથવા કુદરતી ગેસના ટોચના પાંચ ખરીદદાર દેશોમાંથી આયાત થતી વસ્તુઓ પર 100 ટકા સુધીની ટેરિફ લાદવી ફરજિયાત છે. જો કોઈ દેશની રશિયામાંથી ગેસની આયાત સંબંધિત સમયગાળા દરમિયાન રશિયાની કુલ નિકાસના 15 ટકાથી ઓછી રહી હોય અને તેણે તે આયાત ઘટાડવા માટે 'મહત્વપૂર્ણ પગલાં' લીધાં હોય, તો તેને ગેસ સંબંધિત લેવી (ટેરિફ) માંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે.
આ કાયદો રશિયાના 'શેડો ફ્લીટ' અને રશિયાના ઊર્જા ઉત્પાદનમાં મદદ કરતી અથવા તેને પ્રતિબંધોથી બચવામાં સહાય કરતી અન્ય વિદેશી સંસ્થાઓને લક્ષ્ય બનાવે છે. તેમાં જહાજના માલિકો, સંચાલકો, વ્યવસ્થાપકો, વીમા કંપનીઓ અને આવી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ અન્ય પક્ષોનો સમાવેશ થાય છે.
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