ઈરાન વાતચીત માટે તૈયાર પણ ટ્રમ્પ બોલ્યા, 'બહુ મોડું કરી દીધું છે'
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "હવે ઈરાન સાથે વાટાઘાટો કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. તેમની સેના ખતમ થઈ ગઈ છે."
Published : March 3, 2026 at 10:27 PM IST
વોશિંગ્ટન: પશ્ચિમ એશિયા ક્ષેત્રમાં વધતા તણાવ વચ્ચે, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે કહ્યું કે ઈરાન માટે વાતચીત ફરી શરૂ કરવા માટે "ખૂબ મોડું" થઈ ગયું છે. તેમણે કહ્યું કે ઈરાનનું નેતૃત્વ, તેનું હવાઈ સંરક્ષણ, વાયુસેના અને નૌકાદળ "ખતમ" થઈ ચૂક્યા છે.
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ ટ્રુથ સોશિયલ પર પોસ્ટ કર્યું, "તેમનું હવાઈ સંરક્ષણ, વાયુસેના, નૌકાદળ અને નેતૃત્વ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. તેઓ વાત કરવા માંગે છે. મેં કહ્યું કે 'બહુ મોડું થઈ ગયું છે.'" તેમનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ઈરાનના દિવંગત સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લા સૈયદ અલી ખામેનેઈના પ્રતિનિધિ ડૉ. અબ્દુલ માજિદ હકીમ ઈલાહીએ ANI સાથેની મુલાકાતમાં કહ્યું હતું કે, "ઈરાન વાતચીત માટે તૈયાર છે, પરંતુ ગૌરવ સાથે."
દરમિયાન, અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, ઇઝરાયલે દાવો કર્યો હતો કે ઈરાનમાં થયેલા હુમલામાં એક વરિષ્ઠ કમાન્ડરને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો. ઇઝરાયલી સૈન્યએ તાજેતરના ઓપરેશનના પરિણામ વિશે વધુ કોઈ વિગતો આપી ન હતી. અગાઉ, ફોક્સ ન્યૂઝે અહેવાલ આપ્યો હતો કે ટ્રમ્પે ઈરાન પર યુએસ હુમલા અંગે કોંગ્રેસને એક સત્તાવાર પત્ર મોકલ્યો છે, જેમાં લશ્કરી કાર્યવાહીને યોગ્ય ઠેરવવામાં આવી છે.
ટ્રમ્પે પોતાના પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ તેમના નિર્દેશ પર આ હુમલાઓ અમેરિકાના હિતોનું રક્ષણ કરવા, હોર્મુઝની સામુદ્રધુની દ્વારા દરિયાઈ વેપારના અવિરત પ્રવાહને સુનિશ્ચિત કરવા અને અમેરિકાના સાથીઓ સહિત પ્રાદેશિક સાથીઓના સામૂહિક સ્વ-બચાવ માટે કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, "મારા નિર્દેશ પર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, અમેરિકાના દળોએ ઈરાનની અંદર અનેક લક્ષ્યો પર સચોટ હુમલાઓ કર્યા, જેમાં બેલિસ્ટિક મિસાઈલ સ્થળો, દરિયાઈ ખાણકામ ક્ષમતાઓ, હવાઈ સંરક્ષણ અને કમાન્ડ અને નિયંત્રણ ક્ષમતાઓનો સમાવેશ થાય છે."
ટ્રમ્પે લખ્યું, "આ હુમલાઓ અમેરિકાના મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય હિતોને આગળ વધારવા માટે કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પ્રદેશમાં અમેરિકન દળોનું રક્ષણ, અમેરિકાની માતૃભૂમિનું રક્ષણ, હોર્મુઝની સામુદ્રધુની દ્વારા દરિયાઈ વેપારના અવિરત પ્રવાહને સુનિશ્ચિત કરવા અને ઇઝરાયલ સહિત અમારા પ્રાદેશિક સાથીઓના સામૂહિક સ્વ-બચાવનો સમાવેશ થાય છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ હુમલાઓમાં કોઈપણ યુએસ ભૂમિ દળનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો ન હતો, અને આ મિશનનું આયોજન અને અમલ એવી રીતે કરવામાં આવ્યું હતું કે નાગરિક જાનહાનિ ઓછી થાય, ભવિષ્યમાં થતા હુમલાઓ અટકાવાય અને ઈરાનની ઘાતક પ્રવૃત્તિઓને નિષ્ક્રિય કરવામાં આવે.
દરમિયાન, ઈરાનના રાજ્ય મીડિયા પ્રેસ ટીવીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઈરાન પર અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલામાં 150 થી વધુ સ્કૂલની છોકરીઓના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કરવા માટે હજારો લોકો રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા હતા. પ્રેસ ટીવી દ્વારા શેર કરાયેલા ફૂટેજમાં મિસાઈલ હુમલામાં માર્યા ગયેલા નિર્દોષ સ્કૂલની છોકરીઓની હત્યાનો વિરોધ કરતા મોટી ભીડ જોવા મળી હતી.
ઈરાન પર યુએસ અને ઇઝરાયલી હુમલાઓ બાદ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલ સંઘર્ષ ચોથા દિવસમાં પ્રવેશી ગયો છે, જેમાં સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ ખામેની અને પર્સિયન ગલ્ફ દેશના અન્ય અગ્રણી વ્યક્તિઓનું મોત થયું હતું. બદલામાં, તેહરાને સમગ્ર પ્રદેશમાં યુએસ લશ્કરી ઠેકાણાઓ અને અન્ય ઇઝરાયલી સંપત્તિઓને નિશાન બનાવીને બદલો લેવાના હુમલા શરૂ કર્યા છે.
