અમેરિકા-ઇરાન વચ્ચે બીજા તબક્કાની વાતચીતના સમાચાર વચ્ચે ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન, કહ્યું- 'યુદ્ધ સમાપ્ત થવાની નજીક'

Published : April 15, 2026 at 2:48 PM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધના સમાધાન માટે તેહરાન સાથે વાતચીતમાં વિલંબ છતા ઇરાન સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત થવાની નજીક છે.

ફોકસ ન્યૂઝને આપેલા એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ટ્રમ્પે સ્થિતિને લઇને આશા વ્યક્ત કરી છે. જ્યારે અહેવાલમાં ઇસ્લામાબાદમાં પ્રથમ તબક્કાની વાતચીત નિષ્ફળ ગયા બાદ બન્ને પક્ષો વચ્ચે બીજા તબક્કાની વાતચીતની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ટ્રમ્પે ફોકસ ન્યૂઝને કહ્યું, 'મને લાગે છે કે, આ લગભગ સમાપ્ત થવાનું છે. મારો અર્થ છે કે હું તેને ઘણી નજીકથી સમાપ્ત થતા જોઇ રહ્યો છું.'

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું, અમેરિકાની સ્ટ્રેટેજીક પોઝિશન મજબૂત છે. જો હું બધુ છોડી દઉં તો આ દેશને ફરી બનાવવામાં 20 વર્ષ લાગી જશે અને અમે હજુ સમાપ્ત થયા નથી પરંતુ જોઇએ કે શું થાય છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ વધુમાં જણાવ્યુ કે, તેહરાન ઘણી ખરાબ ડિલ કરવા માંગે છે.

ટ્રમ્પની આ વાત વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે નવા રાજદ્વારી જોડાણની અટકળો વચ્ચે આવી છે. અહેવાલમાં જાણવા મળે છે કે ઇરાન-અમેરિકા વચ્ચે વાતચીતનો બીજો રાઉન્ડ જલદી શરૂ થઇ શકે છે. CNN અનુસાર, આ ઘટના સાથે જોડાયેલા સુત્રોનો હવાલો આપતા વોશિંગ્ટન હજુ ઇરાન સાથે વાતચીતના બીજા રાઉન્ડ પર વિચાર કરી રહ્યું છે જેમાં અમેરિકના ઉપ રાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સના ફરી અમેરિકન ડેલિગેશનને લીડ કરવાની સંભાવના છે અને ઇસ્લામાબાદ ફરી એક સંભવિત જગ્યા તરીકે ઉભરી રહ્યું છે.

CNNના હવાલાથી સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, ટ્રમ્પના સ્પેશ્યલ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને તેમના જમાઇ જેરેડ કુશનર જે યુદ્ધ શરૂ થયા પહેલા જ ડિપ્લોમેટિક વાતચીતને લીડ કરી રહ્યા છે તેમના પણ કોઇ પણ સંભવિત બીજી બેઠકમાં સામેલ થવાની આશા છે.

ટ્રમ્પે પોતાના ત્રણ સીનિયર સલાહકારોને ચાલી રહેલા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે રાજદ્વારી રસ્તો શોધવાની જવાબદારી સોપી છે. તાજેતરમાં જ 21 કલાકની વાતચીત બાદ જેડી વાન્સ, વિટકોફ અને કુશનર ઇરાની અધિકારીઓ અને વચેટીયાઓનો સંપર્કમાં છે જેથી એક સંભવિત સમજૂતિની નજીક પહોંચી શકાય. જોકે, અધિકારી હજુ પણ બીજા તબક્કાની ખાસ વાતો પર વિચાર કરી રહ્યા છે અને કોઇ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. CNNના હવાલાથી એક અમેરિકન અધિકારીએ જણાવ્યું, 'આગળની વાતચીત પર ચર્ચા થઇ રહી છે પરંતુ હજુ કંઇ નક્કી થયું નથી.'

