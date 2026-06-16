'ઈઝરાયલના રાષ્ટ્રપતિ 'ભીખ' માંગી રહ્યા હતા,.. મારા વિના ઈઝરાયલ ન હોત' : અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો દાવો
લેબનોન પર ઇઝરાયલના વલણથી ટ્રમ્પ નાખુશ; કહ્યું - ઇઝરાયલ ઘણા સમય પહેલા નાશ પામ્યું હોત
Published : June 16, 2026 at 6:35 PM IST
એવિયન (ફ્રાન્સ): "જો અમે આગળ ન આવ્યા હોત તો ઇઝરાયલ ક્યારનું ખતમ થઈ ગયું હોત... ઇઝરાયલ અમારા કારણે અસ્તિત્વ ધરાવે છે" - અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આવો દાવો કર્યો હતો. તેઓ G7 સમિટમાં હાજરી આપવા માટે ફ્રાન્સમાં છે, જ્યાં તેમણે ઇઝરાયલ વિશે વિસ્તૃત વાત કરી.
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમેરિકા વિના ઇઝરાયલનું અસ્તિત્વ જ ન હોત. તેમણે કહ્યું, "મારા વિના ઇઝરાયલ ન હોત કારણ કે અન્ય કોઈ રાષ્ટ્રપતિ એ કામ કરવા તૈયાર નહોતા જે મેં કર્યું. મારા બીબી (બેન્જામિન નેતન્યાહૂ) સાથે ખૂબ સારા સંબંધો રહ્યા છે, પરંતુ હવે, લેબનોન મુદ્દે, બીબીને વધુ જવાબદાર બનવાની જરૂર છે."
અસલમાં, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે થયેલા કરારના દાયરામાં લેબનોન આવે છે કે નહીં તે અંગે અમેરિકા અને ઈઝરાયલ વચ્ચે મતભેદ છે. એક તરફ ઈઝરાયલ દાવો કરે છે કે લેબનોનનો પ્રદેશ આ કરારમાં શામેલ નથી, ત્યારે ઈરાન કહે છે કે લેબનોનને ખરેખર તેનો ભાગ બનાવવામાં આવ્યો છે.
#WATCH | Evian, France: US President Donald Trump says, " without the united states, there would be no israel. without me, there would be no israel because no other president was willing to do what i did. i've had a great relationship with bibi, but now bibi has to be more… pic.twitter.com/6RdIRhSEf8— ANI (@ANI) June 16, 2026
ટ્રમ્પે પણ આ અંગે કહ્યું કે "બીબી" એ અમેરિકાની સલાહનું પાલન કરવું જોઈએ. ટ્રમ્પે ટિપ્પણી કરી, "લેબનોન એક અદ્ભુત દેશ હતો; ત્યાં પ્રોફેસરો, ડોકટરો અને વકીલોનું ઘર હતા. હવે, ત્યાંની પરિસ્થિતિ ભયાનક છે. લેબનોન અને હિઝબુલ્લાહ અંગેની પરિસ્થિતિને ઇઝરાયલે જે રીતે સંભાળી છે તેનાથી હું ખુશ નથી. તેઓએ વધુ ઝડપથી કાર્યવાહી કરવી જોઈતી હતી. મામલો ફક્ત ખેંચાતો રહે છે. અને જ્યારે તે થાય છે, ત્યારે તે ઈરાન સાથેના મોટા સોદા - એટલે કે ઈરાન સાથેના સોદા પર નકારાત્મક અસર કરે છે."
જોકે, જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું 'બીબી' સાથેના તેમના સંબંધો તણાવપૂર્ણ હતા, ત્યારે ટ્રમ્પે કહ્યું, "જ્યારે તમે મને બીબી વિશે પૂછો છો, ત્યારે હું કહીશ કે અમારા સંબંધો અદ્ભુત રહ્યા છે. પરંતુ જો મેં તેમાં ભાગ ન લીધો હોત, તો ઇઝરાયલ ઘણા સમય પહેલા નાશ પામ્યું હોત. આ સોદો પરમાણુ શસ્ત્રોના નિર્માણને અટકાવતી દિવાલ જેવું કામ કરે છે."
ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે ઇઝરાયલ અને ઈરાન અંગે તેમના વહીવટીતંત્રે અપનાવેલ વલણ અગાઉના યુએસ રાષ્ટ્રપતિઓ દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાં કરતાં શ્રેષ્ઠ હતું. ટ્રમ્પે કહ્યું, "ઈરાન સાથેનો તેમનો [બરાક ઓબામાનો] સોદો પરમાણુ શસ્ત્રોના નિર્માણનો માર્ગ મોકળો કરી રહ્યો હતો. મને તે સારી રીતે યાદ છે - બીબી વોશિંગ્ટન આવી અને ઓબામાને વિનંતી કરી, વ્યવહારીક રીતે તેમને તે સોદાને ન કરવા વિનંતી કરી. છતાં, ઓબામાએ ઇઝરાયલને બદલે ઈરાનનો પક્ષ લીધો. અને તેમણે સોદો આગળ વધાર્યો. તે સોદો એક મોટી ભૂલ હતી. મેં તેને રદ કર્યો."
મંગળવારે, ઈરાનના ટોચના રાજદ્વારીએ જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે થયેલા પ્રારંભિક કરાર હેઠળ, ઈઝરાયલે લેબનોનમાંથી પીછેહઠ કરવી પડશે - એક શરત જે ઈઝરાયલે પહેલાથી જ નકારી કાઢી છે, જેના કારણે આ કરાર તૂટી શકે છે અને ફરીથી સંપૂર્ણ યુદ્ધ શરૂ થઈ શકે છે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનો કરાર જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી, અને અધિકારીઓએ ક્યારેક તેની શરતોના વિરોધાભાસી હિસાબો આપ્યા છે. જોકે ઈઝરાયલ આ કરારનો પક્ષ નથી, તે યુદ્ધમાં એક લડવૈયા છે; તેણે 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન સામેના હુમલામાં અમેરિકાને ટેકો આપ્યો હતો અને ત્યારથી તે લેબનોનમાં ઈરાન સમર્થિત આતંકવાદી જૂથ હિઝબુલ્લાહ સામે લડી રહ્યું છે, જેણે દેશના મોટા ભાગો પર કબજો કર્યો છે. ઈરાની વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણ લેબનોન પર ઇઝરાયલનો સતત કબજો કરારનું ઉલ્લંઘન ગણાશે. અરાઘચીએ કહ્યું. "જ્યાં સુધી ઈઝરાયલી સૈન્ય આ સંઘર્ષ દરમિયાન કબજે કરેલા વિસ્તારોમાંથી પાછી ન ખેંચે ત્યાં સુધી યુદ્ધ સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થયું નથી,"
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