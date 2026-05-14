ટ્રમ્પ ચીનના પ્રવાસે, જિનપિંગે લંબાવ્યો મિત્રતાનો હાથ, તાઈવાન પર ચીને કડક વલણ અપનાવ્યું

ટ્રમ્પ અને શી એ લગભગ બે કલાકની વાતચીત બાદ તેમની મુલાકાત પૂર્ણ કરી.

ટ્રમ્પ અને શી વચ્ચે ચીનમાં મુલાકાત (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 2:13 PM IST

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હાલમાં ચીનના પ્રવાસે છે. ગુરુવારે, 'ગ્રેટ હોલ ઓફ ધ પીપલ' ખાતે તેમનું ઔપચારિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. 'ગ્રેટ હોલ ઓફ ધ પીપલ' ચીનની રાજધાની બેઇજિંગમાં સ્થિત એક ભવ્ય સરકારી ઇમારત અને રાષ્ટ્રીય સભા સ્થળ છે. શી જિનપિંગે બુધવારે રાત્રે ટ્રમ્પનું ત્રણ દિવસની મુલાકાત માટે બેઇજિંગ પહોંચ્યા ત્યારે તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. મુલાકાત દરમિયાન, બંને નેતાઓ ઈરાનમાં સંઘર્ષ અને વેપાર વિવાદો સહિત વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી હતી. ટ્રમ્પની મુલાકાત એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને ત્યારબાદ વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટને કારણે આર્થિક અને ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતાઓ વધુ તીવ્ર બની છે, જે ઘટનાક્રમની એશિયા પર ખાસ કરીને નોંધપાત્ર અસર પડી છે. ભારત પણ આ બેઠકો પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.

ટ્રમ્પ અને શી એ લગભગ બે કલાકની વાતચીત બાદ તેમની મુલાકાત પૂર્ણ કરી. વ્હાઇટ હાઉસ અને ચીનના રાજ્ય મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, બંને નેતાઓએ લગભગ બે કલાકની ચર્ચા બાદ તેમની મુલાકાત પૂર્ણ કરી. નેતાઓએ વેપાર, તાઇવાન અને યુએસ-ચીન સંબંધોમાં અન્ય તફાવતોના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે બેઇજિંગની તેમની મુલાકાતની શરૂઆત શી જિનપિંગને એમ કહીને કરી હતી કે, "તમારા મિત્ર બનવું મારા માટે સન્માનની વાત છે," જ્યારે તેમના ચીની સમકક્ષે બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે સંભવિત ટકરાવથી બચવાની ચેતવણી આપી હતી.

ગ્રેટ હોલ ઓફ ધ પીપલ ખાતે બંધ દરવાજા પાછળ બેઠક યોજાય તે પહેલાં આપેલા પોતાના ભાષણમાં ટ્રમ્પે શી વિશે કહ્યું: "તમે એક મહાન નેતા છો. ક્યારેક લોકોને તે ગમતું નથી જ્યારે હું તે કહું છું, પરંતુ હું તેમ છતાં કહું છું, કારણ કે તે સાચું છે. તમારી સાથે રહેવું એ સન્માનની વાત છે. તમારા મિત્ર બનવું એ સન્માનની વાત છે." ટ્રમ્પે "ચીન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના સંબંધો પહેલા કરતાં વધુ સારા થશે" એવું વચન આપ્યા પછી આ કહ્યું હતું.

શી જિનપિંગ સાથે વાતચીત દ્વારા અમે ઘણા વૈશ્વિક તણાવ ઘટાડ્યા છે: ટ્રમ્પ
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "હું તમારો (શી જિનપિંગ) ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સૌ પ્રથમ, આ એક સન્માન હતું જે પહેલાં ભાગ્યે જ જોવા મળ્યું છે. સ્વાગત સમારંભમાં હાજર બાળકોથી હું ખાસ પ્રભાવિત થયો હતો. મને લાગે છે કે હું ખાસ કરીને તે બાળકોથી પ્રભાવિત થયો છું. તેઓ ખુશ હતા. તેનાથી સારું કંઈ ન હોઈ શકે. પરંતુ તે બાળકો અદ્ભુત હતા, અને તેઓ ઘણું બધું દર્શાવે છે."

શી સાથેના તેમના લાંબા સમયથી ચાલતા સંબંધો પર પ્રકાશ પાડતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે, બંને નેતાઓએ સીધા સંવાદ દ્વારા સતત તણાવને સંભાળ્યો. હું અને તમે એકબીજાને લાંબા સમયથી જાણીએ છીએ. હકીકતમાં આપણા બંને દેશો વચ્ચે કોઈપણ રાષ્ટ્રપતિ અને રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચે આ સૌથી લાંબો સંબંધ છે. આપણો સંબંધ શાનદાર રહ્યો છે. જ્યારે પણ કોઈ સમસ્યા આવી આપણે તેનું સમાધાન કાઢ્યું. હું તમને ફોન કરતો હતો. તમે પણ મને ફોન કરતા હતા, જ્યારે પણ કોઈ સમસ્યા આવે, લોકોને ખબર નહોતી પડતી, આપણે તેનું સમાધાન જલ્દી કાઢતા હતા.

શીના નેતૃત્વની પ્રશંસા કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, ચીન પ્રત્યે તમારું સન્માન, તમે જે કામ કર્યું છે. તમે એક મહાન નેતા છો. હું આ વાત બધાને કહું છું.

ગુરુવારે બેઇજિંગમાં યુએસ-ચીન વાટાઘાટો દરમિયાન ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે યુએસ બિઝનેસ એક્ઝિક્યુટિવ્સના પ્રતિનિધિમંડળને જણાવ્યું હતું કે, ચીન વિશ્વ માટે "વધુ ખુલશે". ચીનના રાજ્ય મીડિયાના અહેવાલ મુજબ શીએ કહ્યું, "બહારની દુનિયા માટે ચીનના દરવાજા વધુને વધુ ખુલશે... અમેરિકન કંપનીઓ ચીનમાં વધુ ઉજ્જવળ સંભાવનાઓનો આનંદ માણશે." Nvidiaના CEO જેન્સેન હુઆંગ અને ટેસ્લાના બોસ એલોન મસ્ક યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે ચીનની યાત્રા કરનારા બિઝનેસ લીડર્સમાં સામેલ હતા.

ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે કહ્યું કે, અમેરિકન વ્યવસાયો માટે વધુ દરવાજા ખુલશે. ચીનની સત્તાવાર સમાચાર એજન્સી સિન્હુઆ અનુસાર, ટ્રમ્પ સાથેની મુલાકાત દરમિયાન, શી જિનપિંગે અમેરિકન સીઈઓને કહ્યું કે, ચીનના દરવાજા યુએસ બિઝનેસ માટે વધુ ખુલશે. શી જિનપિંગે નોંધ્યું કે, અમેરિકન કંપનીઓ ચીનની સુધારા અને વિસ્તારની પ્રક્રિયામાં ઊંડાણપૂર્વક ભાગ લઈ રહી છે, જે ભાગીદારી બંને પક્ષોને લાભ આપી રહી છે. સિન્હુઆ અનુસાર, તેમણે પુષ્ટિ કરી કે, ચીન યુ.એસ.નું સ્વાગત કરે છે અને તેની સાથે પરસ્પર ફાયદાકારક સહયોગને મજબૂત બનાવવાનું સમર્થન કરે છે, તેમનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરે છે કે ચીનમાં અમેરિકન વ્યવસાયો માટે વધુ વ્યાપક તકો રાહ જોઈ રહી છે.

શી જિનપિંગે ટ્રમ્પને ચેતવણી આપી છે કે, તાઇવાન પરના મતભેદો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ચીન વચ્ચે મુકાબલો અથવા સંઘર્ષને શરૂ કરી શકે છે. બેઠક દરમિયાન, શી જિનપિંગે ટ્રમ્પને કહ્યું કે, જો તાઇવાન મુદ્દાને યોગ્ય રીતે સંભાળવામાં આવે તો યુએસ-ચીન સંબંધો "એકંદરે સ્થિર રહેશે." આ માહિતી સત્તાવાર સમાચાર એજન્સી, શિન્હુઆ દ્વારા પ્રકાશિત દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટોની વિગતોમાં આપવામાં આવી હતી. જોકે, શી જિનપિંગે જણાવ્યું હતું કે, જો આવું નહીં થાય, તો બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે "મુકાબલો અને સંઘર્ષ" થવાનું જોખમ છે, જે સમગ્ર સંબંધોને ગંભીર કટોકટીમાં ધકેલી દેશે.

ટ્રમ્પે એ કહેવાનો ઇનકાર કર્યો કે, તેમણે અને શીએ તાઇવાન પર ચર્ચા કરી હતી કે નહીં. જ્યારે પત્રકારોએ શી સાથેની વાતચીત વિશે પૂછ્યું, ત્યારે ટ્રમ્પે ફક્ત એટલું જ કહ્યું, "ખૂબ સરસ." પરંતુ તેમણે આટલું જ કહ્યું. ત્યારબાદ તેમને તાઇવાન પર ચર્ચા અંગે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા. પરંતુ ટ્રમ્પે કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં.

