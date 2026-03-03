બ્રિટન પર ભડક્યા ટ્રમ્પ, કહ્યું, 'તેમણે સારું નથી કર્યું', ફ્રાન્સની પ્રસંશા કરી
ટ્રમ્પ ઈરાન યુદ્ધ પર બ્રિટિશ વડા પ્રધાનના વલણથી નારાજ છે. તેમણે કહ્યું, "આવું નહોતું થવું જોઈતું."
Published : March 3, 2026 at 5:47 PM IST
લંડન/વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ "ખૂબ જ નિરાશ" છે કે બ્રિટિશ વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે બ્રિટિશ લશ્કરી ઠેકાણાંઓના ઉપયોગ અંગેના પોતાના નિર્ણયને પાછો ખેંચવામાં "ખૂબ જ સમય" લીધો.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, બ્રિટન સાથેના સંબંધોમાં ભંગાણ "દુઃખદ" હતું કારણ કે વડા પ્રધાન સ્ટાર્મરે શરૂઆતમાં ઈરાન સામેના હુમલાઓમાં લશ્કરી સહાયનો ઇનકાર કર્યો હતો. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ફ્રાન્સ જેવા દેશોએ વધુ ટેકો પૂરો પાડ્યો હતો અને તેમણે ક્યારેય "સૌથી મજબૂત" ગણાતા સંબંધોમાં આવા પરિવર્તનની અપેક્ષા રાખી ન હતી.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમેરિકાને મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધ કરવા માટે બ્રિટનની જરૂર નથી, પરંતુ તેમણે એ પણ ઉમેર્યું કે, "તેનાથી કોઈ ફરક પડશે નહીં, પરંતુ તેમણે (સ્ટાર્મરે) મદદ કરવી જોઈતી હતી... તેમણે મદદ કરવી જોઈતી હતી. મારો મતલબ છે કે, ફ્રાન્સે ખૂબ સારું કામ કર્યું છે. બધા દેશોએ ખૂબ સારું કામ કર્યું છે. બ્રિટન બાકીના કરતા ખૂબ જ અલગ રહ્યું છે."
જોકે, બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે સોમવારે ઈરાન પર યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલામાં જોડાવાના તેમના નિર્ણયનો બચાવ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, તેમની લેબર પાર્ટી સરકાર "હવાઈ હુમલા દ્વારા શાસન પરિવર્તન" માં માનતી નથી.
સ્ટાર્મરે સંસદને માહિતી આપી હતી કે બ્રિટને "મર્યાદિત રક્ષણાત્મક હેતુઓ" માટે પશ્ચિમ એશિયામાં બ્રિટિશ લશ્કરી થાણાઓનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી છે. તેમણે સંસદના નીચલા ગૃહ, હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં સાંસદોને સંબોધિત કરતી વખતે આ નિવેદન આપ્યું હતું.
સ્ટાર્મરે કહ્યું, "આ સરકાર હવાઈ હુમલા દ્વારા શાસન પરિવર્તનમાં માનતી નથી."
સ્ટાર્મરે કહ્યું, "ઈરાન પર અમેરિકા અને ઇઝરાયલના શરૂઆતના હુમલામાં બ્રિટન સામેલ નહોતું. આ નિર્ણય જાણી જોઈને લેવામાં આવ્યો હતો. અમારું માનવું છે કે પ્રદેશ અને વિશ્વ માટે આગળ વધવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ છે કે એક એવો કરાર થાય જેમાં ઈરાન પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવાની તેની ઇચ્છાને છોડી દેવા અને પ્રદેશમાં અસ્થિરતા પેદા કરતી તેની પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરવા સંમત થાય."
તેમણે ઉમેર્યું, "આ વિવિધ બ્રિટિશ સરકારોનો લાંબા સમયથી ચાલતો વલણ રહ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પ્રારંભિક હુમલામાં ભાગ લેવાનો ઇનકાર કરવાના અમારા નિર્ણય સાથે અસંમત છે, પરંતુ બ્રિટનના રાષ્ટ્રીય હિતમાં શું છે તે નક્કી કરવું મારી ફરજ છે. મેં તે જ કર્યું છે, અને હું તે નિર્ણય પર અડગ છું."
સ્ટાર્મરે વારંવાર બ્રિટિશ દળો કોઈપણ કાર્યવાહીમાં સામેલ થાય તે પહેલાં "કાનૂની આધાર" અને "વ્યવહારિક, સારી રીતે વિચારેલી યોજના" ની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ ઇરાક પરના આક્રમણમાંથી શીખેલો પાઠ છે.
સ્ટાર્મરે રવિવારે મોડી રાત્રે કહ્યું હતું કે ઈરાન પરના શરૂઆતના હુમલામાં બ્રિટિશ લશ્કરી થાણાઓનો ઉપયોગ ન થયા પછી, તે યુએસને રક્ષણાત્મક હુમલાઓ માટે તેનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપશે.
