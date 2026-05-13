ટ્રમ્પ-શી મુલાકાત: વૈશ્વિક શક્તિ પરિવર્તનનો એક મહત્વપૂર્ણ પડાવ

પોલિટીયા રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનના ચેરપર્સન સંજય પુલીપાકા લખે છે કે ટ્રમ્પ-શી સમિટ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન થનારી ચર્ચાઓને આકાર આપશે.

ફાઇલ - 9 નવેમ્બર, 2017 ના રોજ બેઇજિંગના ગ્રેટ હોલ ઓફ ધ પીપલ ખાતે સ્વાગત સમારોહ દરમિયાન બાળકો ફૂલો અને ધ્વજ લહેરાવીને યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (જમણે) અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગનું સ્વાગત (AP)
Published : May 13, 2026 at 3:46 PM IST

શું યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ચીની પ્રમુખ શી જિનપિંગ વચ્ચે બેઇજિંગમાં યોજાનારી આ બેઠક સહકારના નવા યુગની શરૂઆત કરશે કે યુએસ અને ચીન વચ્ચેના વ્યવસ્થિત સંઘર્ષની સાતત્યતા જાળવી રાખશે? આ બેઠક મૂળરૂપે માર્ચના છેલ્લા સપ્તાહ અને એપ્રિલના પ્રથમ સપ્તાહમાં નિર્ધારિત કરવામાં આવી હતી. જોકે, ઈરાન યુદ્ધને કારણે યુએસ પ્રમુખ વ્યસ્ત હોવાથી, તેને 14-15 મેના રોજ ફરીથી નિર્ધારિત કરવામાં આવી હતી.

છેલ્લે લગભગ નવ વર્ષ પહેલાં કોઈ યુએસ પ્રમુખે ચીનની મુલાકાત લીધી હતી અને તેથી યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પની ચીનની પ્રસ્તાવિત મુલાકાતે મહત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે. આ મુલાકાત વ્યાપક સમારોહ અને ઉત્સાહપૂર્ણ ટિપ્પણીઓ દ્વારા ચિહ્નિત કરવામાં આવશે. જોકે, સ્ટેટ ડિનર અને રાજદ્વારી પ્રોટોકોલની પાછળ બંને દેશો સખત વાટાઘાટોમાં જોડાશે જેની વૈશ્વિક શક્તિ સંબંધો પર અસરો પડશે.

ટ્રમ્પના પ્રથમ કાર્યકાળથી વિપરીત, ચીન હવે તેમના કઠોર વલણ માટે વધુ સારી રીતે તૈયાર છે. ટ્રમ્પ અને શી જિનપિંગ અત્યાર સુધીમાં રાજ્યની મુલાકાતો અને વિવિધ બહુપક્ષીય કાર્યક્રમોની બાજુ પરની બેઠકો સહિત લગભગ 6 વખત મળી ચૂક્યા છે. ચીની નેતાઓ પાસે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમની રાજદ્વારી યુક્તિઓનું વધુ સારું મૂલ્યાંકન છે.

આ મુલાકાત પ્રમુખ ટ્રમ્પ અને પ્રમુખ શી જિનપિંગ વચ્ચે આ વર્ષે થનારી સંભવિત ઘણી ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓમાંથી પ્રથમ છે. ચીન APEC નું અધ્યક્ષ છે અને યુએસ G20 નું અધ્યક્ષપદ સંભાળી રહ્યું છે. બંને પક્ષોના નીતિ નિર્માતાઓ એકબીજાની રાજધાનીઓની મુલાકાત લેશે. પ્રમુખ ટ્રમ્પ અને પ્રમુખ શી જિનપિંગ વચ્ચેની વાતચીતનું પરિણામ વર્ષ દરમિયાન થનારી ચર્ચાઓને આકાર આપશે.

ઈરાન

બંને પક્ષો ઔપચારિક રીતે સ્વીકારે કે નહીં, ઈરાન વાતચીતનો મુખ્ય વિષય રહેશે. ચીન માટે, ઈરાન યુદ્ધે કેટલાક પડકારો ઉભા કર્યા અને કેટલીક તકો પણ આપી. 2025 માં ચીને ઈરાનના લગભગ 80 ટકા તેલની ખરીદી કરી હતી જે સમુદ્ર માર્ગે તેની તેલ આયાતના લગભગ 13.4 ટકા જેટલી હતી. વર્તમાન ઈરાન યુદ્ધે ઈરાનથી ચીન સુધીના પ્રમાણમાં સસ્તા તેલના પ્રવાહમાં અવરોધ ઊભો કર્યો છે.

ઈરાનથી તેલના ઘટતા પ્રવાહની ચીની અર્થતંત્ર પર નકારાત્મક અસર પડી રહી છે. બીજી તરફ, ઈરાન યુદ્ધે ચીનને અણધારી તક આપી છે. પાકિસ્તાને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ વાટાઘાટોમાં સુવિધા પૂરી પાડી હતી. ઈસ્લામાબાદ ઈરાન અને યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે સંદેશા વ્યવહાર પણ કરી રહ્યું છે. ઈરાન સાથેની વાતચીતમાં જ્યારે પણ ઈસ્લામાબાદને કોઈ અડચણ આવી ત્યારે તેણે મદદ માટે બેઇજિંગ તરફ જોયું.

ઈરાન સાથે ગાઢ આર્થિક અને રાજકીય સંબંધો ધરાવતા યુનાઈટેડ નેશન્સ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ (UNSC) ના કાયમી સભ્ય તરીકે, ચીન ઈરાનની વાટાઘાટોની સ્થિતિને પ્રભાવિત કરી શકે છે. તેથી ઈરાન શાંતિ વાટાઘાટોમાં સુવિધા પૂરી પાડવાની પાકિસ્તાનની ભૂમિકાને ચીનનું સમર્થન છે. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સને એ પણ ચિંતા છે કે ચીન હથિયારો પૂરા પાડી શકે છે અને ઈરાનના યુદ્ધના પ્રયાસોને ટેકો આપી શકે છે.

પ્રમુખ ટ્રમ્પે ચીની નેતૃત્વને ઈરાનને હથિયારો ન આપવા અપીલ કરી હતી. ત્યારબાદ, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ચીનથી ઈરાન હથિયારો લઈ જતું એક જહાજ પકડાયું છે અને ઉમેર્યું હતું કે જો ચીન ઈરાનને એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ સપ્લાય કરશે તો તેને 'મોટી સમસ્યાઓ' નો સામનો કરવો પડશે.

લશ્કરી સહાય આપવી અથવા ઈરાનને ફળદાયી શાંતિ વાટાઘાટો તરફ દોરવી એમ બંને શક્યતાઓને જોતા પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથેની તેની વાટાઘાટોમાં ચીન પાસે નવો પ્રભાવ છે.

તાઈવાન

ફાઇલ - 9 નવેમ્બર, 2017 ના રોજ બેઇજિંગના ગ્રેટ હોલ ઓફ ધ પીપલ ખાતે સ્વાગત સમારોહ દરમિયાન બેન્ડ સંગીત સાંભળતી વખતે, યુ.એસ. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, મધ્યમાં, ચીની રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને ઈશારો કરે છે. (AP)

તાઈવાન અન્ય એક મોટો ભૌગોલિક રાજકીય મુદ્દો હોઈ શકે છે જેના પર બંને નેતાઓ ચર્ચા કરી શકે છે. તાઈવાનને ચીનમાં સંપૂર્ણ રીતે સંકલિત કરવા અંગે બેઇજિંગના નિવેદનો જાણીતા છે. યુએસની અત્યાર સુધીની નીતિ "તાઈવાનની સ્વતંત્રતા અથવા એકપક્ષીય પગલાં કે જે યથાસ્થિતિને બદલશે તેને સમર્થન નહીં આપવાની" રહી છે.

તેનાથી વિપરીત, ચીન ઈચ્છે છે કે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ સ્પષ્ટપણે તાઈવાનની સ્વતંત્રતાનો વિરોધ કરે અને તાઈવાનને હથિયારોના વેચાણથી દૂર રહે. જ્યારે પ્રમુખ ટ્રમ્પે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે કે તાઈવાને યુએસનો ચિપ બિઝનેસ 'ચોરી' લીધો છે, ત્યારે તે અસંભવિત છે કે તેઓ તાઈવાન પર કોઈ મોટી છૂટછાટ આપશે. તેમ છતાં ચીની નેતૃત્વ યુએસને પોતાનું વલણ બદલવા માટે દરેક સંભવિત રસ્તો શોધશે.

આર્થિક મુદ્દાઓ

ફાઇલ - 8 નવેમ્બર, 2017 ના રોજ, બેઇજિંગમાં ફોરબિડન સિટીના એક શાહી થિયેટરમાં તેમના પ્રદર્શનને જોવા માટે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે અદ્રશ્ય રીતે પહોંચ્યા ત્યારે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પરંપરાગત ઓપેરા કલાકારોને મળે છે. (AP)

બંને નેતાઓ વચ્ચેની ચર્ચામાં આર્થિક સહયોગ મુખ્ય રહેશે. બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો, ચીનની વેપાર પદ્ધતિઓ અને ટ્રમ્પના ટેરિફ સહિતના મુદ્દાઓની શ્રેણીમાં તફાવતને કારણે દ્વિપક્ષીય આર્થિક સંબંધોમાં ઘણું દબાણ છે.

ગયા વર્ષે, પ્રમુખ ટ્રમ્પે ચીન પર લગભગ 145 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો. ટ્રમ્પના ટેરિફના જવાબમાં, ચીને યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં રેર અર્થ મેટલ્સની નિકાસ પર પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો.

રેર અર્થ મેટલ્સ મોબાઈલ ફોન, ડ્રોન અને ફાઈટર જેટ સહિતની અદ્યતન ટેકનોલોજીના સંચાલન માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ત્યારબાદ, બંને પક્ષોએ તેમના શિક્ષાત્મક આર્થિક પગલાંમાં સુધારો કરતા એક અનૌપચારિક યુદ્ધવિરામ થયો હતો.

દેશના વિકાસમાં મંદીને જોતા ચીન અમેરિકા સાથે અન્ય વેપાર યુદ્ધ ટાળવા આતુર હશે. ચીની અને અમેરિકન અર્થતંત્રો વચ્ચેની આર્થિક અને સંસાધન પરસ્પર નિર્ભરતાએ પણ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર માટે ચીન પર મોટા ટેરિફ લાદવાની તેની વ્યૂહરચના ચાલુ રાખવી મુશ્કેલ બનાવી દીધી છે.

ઈરાન યુદ્ધ દ્વારા ઉભા થયેલા આર્થિક પડકારોને જોતા ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર વેપાર યુદ્ધ ફરી શરૂ કરે તેવી શક્યતા ઓછી છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર માંગ કરશે કે ચીન અમેરિકા પાસેથી મકાઈ અને સોયાબીન જેવી કૃષિ ચીજવસ્તુઓની મોટી માત્રામાં ખરીદી કરે. જોકે ચીને અગાઉ આવું કરવાનું વચન આપ્યું હતું પરંતુ તેનું વાસ્તવિક ખરીદીમાં રૂપાંતર થયું ન હતું.

ફાઇલ - યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, બીજા ડાબે, પ્રથમ મહિલા મેલાનિયા ટ્રમ્પ, ડાબે, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને તેમની પત્ની પેંગ લિયુઆન 8 નવેમ્બર, 2017 ના રોજ બેઇજિંગમાં ફોરબિડન સિટીનો પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. (AP)

યુએસ નેતૃત્વ એવી પણ માંગ કરી શકે છે કે ચીન સિવિલિયન એરક્રાફ્ટ માટે બોઈંગ જેટ એન્જિન અને યુએસના અન્ય એન્જિનિયરિંગ સાધનો ખરીદે. લાંબા ગાળે તે અસંભવિત છે કે ચીન આર્થિક દબાણ વિના આવા સાધનોની પ્રાપ્તિ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

ચીન પર સતત આર્થિક દબાણ લાવવા માટે અમેરિકા તરફથી એક સંકલિત પ્રાદેશિક આર્થિક વ્યૂહરચનાની જરૂર પડશે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર હેઠળ એવું લાગે છે કે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સે ચીનના આર્થિક ઉદયના જવાબમાં પ્રાદેશિક વ્યૂહરચના છોડી દીધી છે.

અગાઉના યુએસ વહીવટીતંત્રોએ ટ્રાન્સ-પેસિફિક પાર્ટનરશિપ વિશે ચર્ચા કરી હતી અને મુક્ત બજારો અને પારદર્શિતાને પ્રોત્સાહન આપતું વૈકલ્પિક આર્થિક માળખું બનાવવા માટે સાથીઓ અને મિત્રો સાથે મળીને કામ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

દ્વિપક્ષીય વેપાર સંબંધો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને અને સાથીઓ અને મિત્રો પર ટેરિફ લાદીને, પ્રમુખ ટ્રમ્પે ચીનને તેના પ્રાદેશિક જોડાણને વધારવાની તક આપી. આજે, 2025 માં $1.055 ટ્રિલિયનના વેપાર સાથે, દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ દેશો ચીનના સૌથી મોટા વેપારી ભાગીદારો છે.

AI અને ટેકનોલોજી

ફાઇલ - 9 નવેમ્બર, 2017 ના રોજ બેઇજિંગમાં ગ્રેટ હોલ ઓફ ધ પીપલ ખાતે સ્વાગત સમારોહ દરમિયાન યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (જમણે) અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ ઓનર ગાર્ડનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. (AP)

ડિજિટલ ટેક્નોલોજી ક્ષેત્ર ચીન અને યુએસ વચ્ચે સ્પર્ધાના મહત્વના સ્થળ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સે અદ્યતન AI અને સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સ પર પસંદગીના નિકાસ નિયંત્રણો લાદ્યા છે.

જો યુએસ અને ચીન ટ્રમ્પની મુલાકાત દરમિયાન AI અને સેમિકન્ડક્ટર્સ જેવી અદ્યતન ટેકનોલોજી પર કોઈ કરાર પર પહોંચે છે, તો પણ તે માત્ર કામચલાઉ હશે. આ એટલા માટે છે કારણ કે ચીન યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અને પશ્ચિમ પર ખૂબ જ મર્યાદિત નિર્ભરતા સાથે વાસ્તવિક તકનીકી મહાસત્તા તરીકે ઉભરી આવવા માટે લાંબી રમત રમી રહ્યું છે.

જ્યારે ચીન યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ પાસેથી અદ્યતન ચિપ્સ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે ત્યારે તેનો લાંબા ગાળાનો ધ્યેય યુએસ ચિપ્સ પરની નિર્ભરતા ટાળવાનો અને પોતાની રીતે AI અને સેમિકન્ડક્ટર મહાસત્તા તરીકે ઉભરી આવવાનો રહેશે.

એવા ઘણા મુદ્દાઓ છે કે જેના પર યુએસ અને ચીને સામાન્ય સમજૂતી શોધવા માટે સખત મહેનત કરવી પડશે. જોકે, સમિટની સફળતા નેતૃત્વની વાટાઘાટોની શૈલી જેવા અણધાર્યા પરિબળો દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવશે.

મહિનાઓની તૈયારીઓ છતાં પ્રમુખ ટ્રમ્પ રાજ્યની મુલાકાતોને વ્યક્તિગત મુત્સદ્દીગીરીમાં ફેરવવાનું વલણ ધરાવે છે જે નીતિ વિષયક વલણોમાં અચાનક ફેરફાર દ્વારા લાક્ષણિકતા ધરાવે છે. બીજી બાજુ ચીન મહાસત્તા તરીકે ઉભરી આવવાની તેની મહત્વાકાંક્ષાને બદલશે નહીં. આગામી સમિટ એ અંતિમ રમત નથી પરંતુ વૈશ્વિક શક્તિ પરિવર્તનનો એક મહત્વપૂર્ણ પડાવ છે.

(Disclaimer: આ લેખમાં વ્યક્ત કરાયેલા મંતવ્યો લેખકના છે. અહીં વ્યક્ત કરાયેલા તથ્યો અને મંતવ્યો ETV ભારતના મંતવ્યો દર્શાવતા નથી)

