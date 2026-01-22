ટ્રમ્પની ઔપચારિક રીતે શાંતિ બોર્ડની જાહેરાત, કહ્યું- તે શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે કામ કરશે
યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે શાંતિ બોર્ડની જાહેરાત કરી. તે યુએન એજન્સી સાથે કામ કરશે.
Published : January 22, 2026 at 8:01 PM IST
દાવોસ : અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે "બોર્ડ ઓફ પીસ" ના પહેલા જૂથની ઔપચારિક જાહેરાત કરી. તેમણે કહ્યું કે બોર્ડ ઓફ પીસ વિશ્વમાં શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે કામ કરશે, પરંતુ તે સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું સ્થાન લેશે નહીં. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને અન્ય એજન્સીઓ સાથે નજીકથી કામ કરશે.
ટ્રમ્પ દ્વારા સ્થાપિત 20 સભ્યોના શાંતિ બોર્ડમાં આર્જેન્ટિના, આર્મેનિયા, અઝરબૈજાન, બલ્ગેરિયા, હંગેરી, મોરોક્કો, બહેરીન, ઇન્ડોનેશિયા, કઝાકિસ્તાન, જોર્ડન, કોસોવો, પાકિસ્તાન, કતાર, સાઉદી અરેબિયા, તુર્કી, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, મોંગોલિયા, ઉઝબેકિસ્તાન અને પેરાગ્વેનો સમાવેશ થાય છે.
જાહેરાત સમયે આર્જેન્ટિનાના રાષ્ટ્રપતિ જાવિઅર મેઈલી, ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટો, પેરાગ્વેના રૂઢિચુસ્ત રાષ્ટ્રપતિ સેન્ટિયાગો પેના, ઉઝબેકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ શવકત મિર્ઝીયોયેવ, પાકિસ્તાની વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ, આર્મેનિયન વડા પ્રધાન નિકોલ પાશિન્યાન અને અઝરબૈજાનના રાષ્ટ્રપતિ ઇલ્હમ અલીયેવ હાજર હતા.
બોર્ડ ઓફ પીસ કાર્યક્રમને સંબોધતા, ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંઘર્ષનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે તાજેતરના સમયમાં આપણે કુલ આઠ યુદ્ધો અટકાવ્યા છે.
રશિયા-યુક્રેનનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું, "અમને લાગ્યું કે તે સૌથી સરળ હતું, પરંતુ તે કદાચ સૌથી મુશ્કેલ યુદ્ધ સાબિત થશે." ગયા મહિને, 29,000 લોકો માર્યા ગયા હતા, જેમાંથી મોટાભાગના સૈનિકો હતા. તે પહેલાના મહિનાઓમાં હજારો સૈનિકો પણ આ યુદ્ધનો ભોગ બન્યા હતા. આ ભયાનક છે.
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે ગાઝામાં ખૂબ જ સફળ થવાના છીએ. અમે ખાતરી કરીશું કે ગાઝાને લશ્કરમુક્ત કરવામાં આવે અને સુંદર રીતે ફરીથી બનાવવામાં આવે." ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકાએ ગાઝામાં યુદ્ધવિરામ જાળવી રાખ્યો છે, રેકોર્ડ સ્તરે માનવતાવાદી સહાય પહોંચાડી છે, અને હવે ગાઝામાં પેલેસ્ટિનિયનો ભૂખ્યા રહેવાના કોઈ અહેવાલ નથી.
તેમણે કહ્યું કે જ્યારે તેમણે પોતાનો બીજો કાર્યકાળ શરૂ કર્યો હતો તેની સરખામણીમાં આજે દુનિયા વધુ સમૃદ્ધ, વધુ સુરક્ષિત અને ઘણી શાંતિપૂર્ણ છે. ટ્રમ્પે આઠ વૈશ્વિક સંઘર્ષો ઉકેલવાનો દાવો કર્યો હતો, જેનો તેઓ ઘણીવાર વિવિધ પ્લેટફોર્મ પરથી દાવો કરે છે. તેમણે કહ્યું કે તેમની યાદીમાં આગળ હિઝબુલ્લાહ અને લેબનોનમાં સંઘર્ષ છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ તેનો પણ ઉકેલ લાવશે. તેમણે કહ્યું, "આપણે તેના વિશે કંઈક કરવું પડશે."
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર પ્રહાર કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેમાં પ્રચંડ સંભાવના છે, પરંતુ મેં જે આઠ સંઘર્ષોને ઠીક કરવા માંગતો હતો તેમાંથી કોઈપણ વિશે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સાથે વાત કરી નથી." તેમણે ઉમેર્યું કે તેઓએ એક વર્ષમાં ઇતિહાસમાં કોઈએ કર્યું નથી તેના કરતા વધુ સિદ્ધિઓ મેળવી છે, અને યુએસ અર્થતંત્ર નવી ઊંચાઈએ પહોંચ્યું છે.
આ પ્રસંગે, ટ્રમ્પના જમાઈ જેરેડ કુશનરે કહ્યું, "ઇઝરાયલ-ગાઝા યુદ્ધવિરામ કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા પછી, બધા ઉજવણી કરી રહ્યા હતા. હું અને યુએસના ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ ગભરાઈ ગયા હતા, વિચારી રહ્યા હતા કે આપણે આગળ શું કરીશું? શાંતિ કેવી રીતે લાગુ કરીશું? જેમ તમે બધા જાણો છો, શાંતિ વ્યવસાયિક કરારથી અલગ છે, કારણ કે તમે લોકોની માનસિકતા બદલી રહ્યા છો. ગાઝા શાંતિ પ્રયાસ ખૂબ જ ઉદ્યોગસાહસિક હતો. આપણે આગળ શું કરવું, આદતો કેવી રીતે બદલીએ, વર્તન કેવી રીતે બદલીએ તે વિશે વિચારવું પડ્યું?"
કુશનરે કહ્યું કે, જેરેડ કુશનરે ગાઝામાં બોર્ડ ઓફ પીસની વિકાસ યોજના વિશે વધુ વિગતો આપી, પરંતુ પેલેસ્ટિનિયન પ્રદેશ તરફના માર્ગ માટેની યોજનાનો ઉલ્લેખ કર્યો નહીં. "સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત સુરક્ષા હશે - દેખીતી રીતે, અમે તણાવ ઓછો કરવાનો માર્ગ શોધવા માટે ઇઝરાયલીઓ સાથે ખૂબ નજીકથી કામ કરી રહ્યા છીએ, અને આગળનો તબક્કો હમાસ સાથે ડિમિલિટરાઇઝેશન પર કામ કરવાનો છે."
તેમણે કહ્યું, "સુરક્ષા વિના, કોઈ રોકાણ કરશે નહીં, કોઈ કંઈપણ બાંધવા આવશે નહીં. રોજગારીનું સર્જન કરવા માટે આપણને રોકાણની જરૂર છે. શાંતિ બોર્ડ ગાઝાની વિદેશી સહાય પરની નિર્ભરતાને સમાપ્ત કરવા માટે મુક્ત બજાર સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે." તેમણે ગાઝા પટ્ટીનો નકશો પણ બતાવ્યો, જે "રહેણાંક" અને "કોસ્ટલ ટુરિઝમ મિશ્ર" ઝોનમાં વિભાજિત છે. ઊંચા દરિયાકાંઠાના ટાવરોનું રેન્ડરિંગ દર્શાવતા કુશનરે કહ્યું કે આ યોજનામાં રફાહમાં 100,000 આવાસો બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે, તેમજ "નવું ગાઝા" બનાવવાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
કુશનરે અગાઉ કહ્યું હતું કે ગાઝામાં "ખૂબ જ મૂલ્યવાન" વોટરફ્રન્ટ પ્રોપર્ટી છે. કુશનરે કહ્યું, "મધ્ય પૂર્વમાં, તેઓ ત્રણ વર્ષમાં આવા શહેરો - બે, ત્રણ મિલિયન લોકો - બનાવી રહ્યા છે, તેથી જો આપણે તે કરવા માંગતા હો, તો આવી વસ્તુઓ ખૂબ જ સરળતાથી કરી શકાય છે."
અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોએ કહ્યું કે ટ્રમ્પ શાંતિ ઇચ્છતા કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે વાત કરવા તૈયાર છે. "રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના વિઝનને કારણે અમે આજે અહીં છીએ. થોડા મહિના પહેલા, લોકો માનતા હતા કે આનો ઉકેલ અશક્ય છે. ગાઝામાં બંધકોના સંદર્ભમાં, કોઈએ વિચાર્યું ન હતું કે કોઈ ઉકેલ આવશે. પરંતુ ટ્રમ્પ પાસે અશક્યને વાસ્તવિકતા બનાવવા માટે વિઝન અને હિંમત છે."
