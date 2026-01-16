ETV Bharat / international

અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પની જાહેરાત, ગાઝા માટે 'શાંતિ બોર્ડ' ની રચના

યુદ્ધ પછીના ગાઝાના રોજિંદા શાસનનું સંચાલન કરવા માટે 15 સભ્યોની પેલેસ્ટિનિયન ટેક્નોક્રેટિક સમિતિની જાહેરાત પછી તરત જ બોર્ડની રચના કરવામાં આવી છે.

ફાઇલ- યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
Published : January 16, 2026 at 8:54 AM IST

વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે ગાઝા "બોર્ડ ઓફ પીસ" ની રચનાની જાહેરાત કરી, જે પેલેસ્ટિનિયન ક્ષેત્રમાં યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાની યુએસ-સમર્થિત યોજનામાં બીજું મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.

ટ્રમ્પે તેમના ટ્વિટર સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કર્યું, "મને જાહેરાત કરતા ખૂબ ગર્વ થાય છે કે બોર્ડ ઓફ પીસની રચના કરવામાં આવી છે," અને ઉમેર્યું કે સંસ્થાના સભ્યોની જાહેરાત "ટૂંક સમયમાં" કરવામાં આવશે.

ટ્રમ્પે કહ્યું, "હું ચોક્કસપણે કહી શકું છું કે આ અત્યાર સુધીનું સૌથી મહાન અને સૌથી પ્રતિષ્ઠિત બોર્ડ છે જે કોઈપણ સમયે, કોઈપણ જગ્યાએ બનાવવામાં આવ્યું છે." યુદ્ધ પછીના ગાઝાના દૈનિક શાસનનું સંચાલન કરવા માટે કાર્યરત 15 સભ્યોની પેલેસ્ટિનિયન ટેકનોક્રેટિક સમિતિની જાહેરાત પછી તરત જ બોર્ડની રચના કરવામાં આવી છે.

આ સમિતિ બોર્ડ ઓફ પીસની દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરશે, જેની અધ્યક્ષતા ટ્રમ્પે ગુરુવારે કહ્યું હતું કે તેઓ કરશે. આ યોજનામાં ગાઝાને સુરક્ષિત કરવામાં અને ચકાસાયેલ પેલેસ્ટિનિયન પોલીસ એકમોને તાલીમ આપવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિરીકરણ દળની તૈનાતી કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.

"હમાસના એક વરિષ્ઠ નેતા બાસેમ નઈમે ગુરુવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "બોલ હવે મધ્યસ્થી, યુએસ ગેરંટર અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયના કોર્ટમાં છે કે તેઓ સમિતિને સશક્ત બનાવે."

યુએસ સમર્થિત ગાઝા શાંતિ યોજના સૌપ્રથમ 10 ઓક્ટોબરના રોજ અમલમાં આવી હતી, જેમાં હમાસ દ્વારા બંધક બનાવવામાં આવેલા તમામ લોકોને પરત લાવવા અને ઘેરાયેલા પ્રદેશમાં પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદી જૂથ અને ઇઝરાયેલ વચ્ચેની લડાઈનો અંત લાવવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી.

યોજનાનો બીજો તબક્કો હવે ચાલી રહ્યો છે, જોકે તે સહાયના અભાવ અને હિંસાના સતત આરોપોથી ઘેરાયેલો છે. ગાઝાના હમાસ સંચાલિત આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે યુદ્ધવિરામ અમલમાં આવ્યા પછી ઇઝરાયલી દળોએ 451 લોકોને માર્યા છે.

પેલેસ્ટિનિયનો માટે, મુખ્ય મુદ્દો ગાઝા પટ્ટીમાંથી ઇઝરાયલનું સંપૂર્ણ લશ્કરી પાછી ખેંચવાનો છે - યોજનાના માળખામાં સમાવિષ્ટ એક પગલું, પરંતુ જેના માટે કોઈ વિગતવાર સમયપત્રક જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. દરમિયાન, હમાસે ઇઝરાયલની બિન-વાટાઘાટોપાત્ર માંગ, સંપૂર્ણ નિઃશસ્ત્રીકરણ માટે જાહેરમાં પ્રતિબદ્ધ થવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

બુધવારે ટ્રુથસોશિયલ પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પના ખાસ દૂત, સ્ટીવ વિટકોફે જણાવ્યું હતું કે વોશિંગ્ટન અપેક્ષા રાખે છે કે હમાસ "તેની જવાબદારીઓનું સંપૂર્ણ પાલન કરશે." હમાસ તેના નેતૃત્વને ફરીથી બનાવવા માટે આંતરિક ચૂંટણીઓ યોજવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, જે ગાઝામાં યુદ્ધ દરમિયાન ઇઝરાયલી હત્યાઓથી બરબાદ થઈ ગયું છે.

હમાસના એક નેતાએ સોમવારે એએફપીને જણાવ્યું હતું કે મતદાન "2026 ના પ્રથમ મહિનામાં" થવાની અપેક્ષા છે. ટ્રમ્પે ગુરુવારે વિટકોફની પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં લખ્યું, "આ પેલેસ્ટિનિયન નેતાઓ શાંતિપૂર્ણ ભવિષ્ય માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે!" તેમની ચૂંટાયેલી સંક્રમણકારી સરકારનો ઉલ્લેખ કરે છે.

"ઇજિપ્ત, તુર્કી અને કતારના સમર્થનથી, અમે હમાસ સાથે એક વ્યાપક ડિમિલિટરાઇઝેશન કરાર સુરક્ષિત કરીશું, જેમાં તમામ શસ્ત્રો સોંપવા અને દરેક ટનલને તોડી પાડવાનો સમાવેશ થાય છે," ટ્રમ્પે કહ્યું.

