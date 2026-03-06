ETV Bharat / international

ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધે વચ્ચે અમેરિકાએ ભારતને 30 દિવસ માટે રશિયન તેલ ખરીદવાની મંજૂરી આપી

ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે રશિયાથી જહાજો પર પહેલાથી જ રહેલા ક્રૂડ તેલ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો 5 માર્ચથી 4 એપ્રિલ સુધી ભારતમાં ઉતારી શકાશે.

ફાઇલ- વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વોશિંગ્ટન ડીસીમાં વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે તેમની મુલાકાત પછી સંયુક્ત પ્રેસ નિવેદન આપે છે.
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 8:51 AM IST

નવી દિલ્હી: ઈરાન સાથે વધતા જતા સંઘર્ષ વચ્ચે, યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટે જાહેરાત કરી છે કે તે ભારતીય રિફાઇનર્સને રશિયન તેલ ખરીદવાની મંજૂરી આપવા માટે 30 દિવસની કામચલાઉ છૂટ આપી રહ્યું છે.

ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે ગુરુવારે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના ઉર્જા એજન્ડાને કારણે તેલ અને ગેસનું ઉત્પાદન સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી ગયું છે. વૈશ્વિક બજારમાં તેલનો પ્રવાહ ચાલુ રાખવા માટે, ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટ ભારતીય રિફાઇનરોને રશિયન તેલ ખરીદવાની મંજૂરી આપવા માટે 30 દિવસની કામચલાઉ છૂટ આપી રહ્યું છે."

તેમણે ઉમેર્યું કે આ "ઇરાદાપૂર્વક ટૂંકા ગાળાના પગલા"થી રશિયન સરકારને કોઈ નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ મળશે નહીં, કારણ કે તે ફક્ત સમુદ્રમાં ફસાયેલા તેલને લગતા વ્યવહારોને જ મંજૂરી આપે છે.

બેસન્ટે ઉમેર્યું, "ભારત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો એક આવશ્યક ભાગીદાર છે, અને અમે નવી દિલ્હી યુએસ તેલની ખરીદીમાં વધારો કરશે તેવી સંપૂર્ણ અપેક્ષા રાખીએ છીએ. આ વચગાળાના પગલાથી વૈશ્વિક ઉર્જાને બંધક બનાવવાના ઈરાનના પ્રયાસથી દબાણ ઓછું થશે." અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયન તેલ ખરીદવા બદલ ભારત પર 25 ટકા દંડાત્મક ટેરિફ લાદ્યો હતો, વહીવટીતંત્રે આરોપ લગાવ્યો હતો કે દિલ્હીની ખરીદી યુક્રેન સામે રશિયાના યુદ્ધને વેગ આપવા માટે મદદ કરી રહી છે.

ગયા મહિને, અમેરિકા અને ભારતે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ વેપાર પર એક વચગાળાના માળખા કરાર પર પહોંચ્યા છે, અને ટ્રમ્પે ભારત પર 25 ટકા દંડાત્મક ટેરિફ દૂર કરવાનો એક એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર જારી કર્યો હતો, જેમાં મોસ્કોથી એનર્જી આયાત અટકાવવા અને અમેરિકન એનર્જી ઉત્પાદનોની ખરીદી વધારવાની નવી દિલ્હીની પ્રતિબદ્ધતાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

"5 માર્ચ, 2026 સુધી જહાજો પર લોડ થયેલ રશિયન ફેડરેશન મૂળના ક્રૂડ ઓઇલ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની ભારતને ડિલિવરી અને વેચાણને અધિકૃત કરવા" શીર્ષકવાળા નિવેદનમાં, ટ્રેઝરી વિભાગે જણાવ્યું હતું કે રશિયાથી ક્રૂડ ઓઇલ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો જે પહેલાથી જ જહાજો પર છે તે 5 માર્ચથી 4 એપ્રિલ સુધી ભારતમાં ઉતારી શકાય છે.

તે જણાવે છે કે, "ઉપરોક્ત સત્તાવાળાઓ હેઠળ અવરોધિત જહાજો સહિત, કોઈપણ જહાજ પર લોડ થયેલ રશિયન ફેડરેશન મૂળના ક્રૂડ ઓઇલ અથવા પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના વેચાણ, ડિલિવરી અથવા ઓફલોડિંગ માટે સામાન્ય રીતે જરૂરી તમામ વ્યવહારો, 5 માર્ચ, 2026 ના રોજ પૂર્વીય માનક સમય અનુસાર રાત્રે 12:01 વાગ્યા સુધી અધિકૃત છે, જો કે આવા ક્રૂડ ઓઇલ અથવા પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની ડિલિવરી અથવા ઓફલોડિંગ ભારતીય પ્રજાસત્તાકના બંદર પર થાય છે; અને આવા ક્રૂડ ઓઇલ અથવા પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોનો ખરીદનાર ભારતના કાયદા હેઠળ સંગઠિત એક એન્ટિટી છે."

ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જારી કરાયેલ સામાન્ય લાઇસન્સ જણાવે છે કે તે કોઈપણ અન્ય એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર દ્વારા પ્રતિબંધિત કોઈપણ અન્ય વ્યવહાર અથવા પ્રવૃત્તિને અધિકૃત કરતું નથી, જેમાં ઈરાન, ઈરાની સરકાર, અથવા ઈરાની મૂળના માલ અથવા સેવાઓને સંડોવતા કોઈપણ વ્યવહાર અથવા પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ થાય છે જે ઈરાની વ્યવહારો અને પ્રતિબંધો નિયમો દ્વારા પ્રતિબંધિત છે.

